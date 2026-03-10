Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήLIVE: Πέφτει το πετρέλαιο μετά τη δήλωση Τραμπ «Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα» - Φλέγεται η Μέση Ανατολή
ΔΙΕΘΝΗ

LIVE: Πέφτει το πετρέλαιο μετά τη δήλωση Τραμπ «Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα» - Φλέγεται η Μέση Ανατολή

 10.03.2026 - 06:25
LIVE: Πέφτει το πετρέλαιο μετά τη δήλωση Τραμπ «Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα» - Φλέγεται η Μέση Ανατολή

Φλέγεται για 10η μέρα η Μέση Ανατολή, ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν, ενώ οι IDF επιτίθενται διαρκώς στον Λίβανο. Το Ιράν απαντά με εκτοξεύσεις πυραύλων και drones προς χώρες του Κόλπου, ενώ δεσμεύτηκε ότι θα σκληρύνει τα αντίποινά του. Όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ για Στενά του Ορμούζ: «Αν το Ιράν μπλοκάρει το πετρέλαιο, θα το πλήξουμε 20 φορές σκληρότερα»
Ακυρώθηκαν 39 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας - Δείτε ποιες χώρες αφορούν
«Μπερδεμένος» ο καιρός - Πέφτει απότομα η θερμοκρασία και έρχεται ομίχλη - Τι περιλαμβάνει το καιρικό μενού
Τριμερής στην Πάφο: Το πολιτικό μήνυμα πίσω από τις δηλώσεις και η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο
Πώς ο φόβος για το Ακρωτήρι «έσβησε» σκάνδαλα και εγκλήματα από την επικαιρότητα
Ρωτήσαμε το ChatGPT τι πρέπει να έχεις στο κινητό σου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης - Μερικά δεν τα σκέφτηκε κανείς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πώς ο φόβος για το Ακρωτήρι «έσβησε» σκάνδαλα και εγκλήματα από την επικαιρότητα

 10.03.2026 - 06:22
Επόμενο άρθρο

Τριμερής στην Πάφο: Το πολιτικό μήνυμα πίσω από τις δηλώσεις και η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο

 10.03.2026 - 06:30

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Πέφτει το πετρέλαιο μετά τη δήλωση Τραμπ «Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα» - Φλέγεται η Μέση Ανατολή

LIVE: Πέφτει το πετρέλαιο μετά τη δήλωση Τραμπ «Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα» - Φλέγεται η Μέση Ανατολή

  •  10.03.2026 - 06:25
Τριμερής στην Πάφο: Το πολιτικό μήνυμα πίσω από τις δηλώσεις και η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο

Τριμερής στην Πάφο: Το πολιτικό μήνυμα πίσω από τις δηλώσεις και η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο

  •  10.03.2026 - 06:30
Πώς ο φόβος για το Ακρωτήρι «έσβησε» σκάνδαλα και εγκλήματα από την επικαιρότητα

Πώς ο φόβος για το Ακρωτήρι «έσβησε» σκάνδαλα και εγκλήματα από την επικαιρότητα

  •  10.03.2026 - 06:22
Ρωτήσαμε το ChatGPT τι πρέπει να έχεις στο κινητό σου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης - Μερικά δεν τα σκέφτηκε κανείς

Ρωτήσαμε το ChatGPT τι πρέπει να έχεις στο κινητό σου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης - Μερικά δεν τα σκέφτηκε κανείς

  •  10.03.2026 - 06:19
Ακυρώθηκαν 39 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας - Δείτε ποιες χώρες αφορούν

Ακυρώθηκαν 39 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας - Δείτε ποιες χώρες αφορούν

  •  10.03.2026 - 06:42
Τραμπ για Στενά του Ορμούζ: «Αν το Ιράν μπλοκάρει το πετρέλαιο, θα το πλήξουμε 20 φορές σκληρότερα»

Τραμπ για Στενά του Ορμούζ: «Αν το Ιράν μπλοκάρει το πετρέλαιο, θα το πλήξουμε 20 φορές σκληρότερα»

  •  10.03.2026 - 06:56
Απεργούν οι οδηγοί αστικών ταξί: Πάνε Βουλή και Προεδρικό - Δείτε ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Απεργούν οι οδηγοί αστικών ταξί: Πάνε Βουλή και Προεδρικό - Δείτε ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

  •  10.03.2026 - 07:24
Έντονη η δράση της Αστυνομίας το τελευταίο βράδυ - Φόρεσαν χειροπέδες δύο πρόσωπα

Έντονη η δράση της Αστυνομίας το τελευταίο βράδυ - Φόρεσαν χειροπέδες δύο πρόσωπα

  •  10.03.2026 - 07:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα