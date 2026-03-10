LIVE: Πέφτει το πετρέλαιο μετά τη δήλωση Τραμπ «Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα» - Φλέγεται η Μέση Ανατολή
Φλέγεται για 10η μέρα η Μέση Ανατολή, ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν, ενώ οι IDF επιτίθενται διαρκώς στον Λίβανο. Το Ιράν απαντά με εκτοξεύσεις πυραύλων και drones προς χώρες του Κόλπου, ενώ δεσμεύτηκε ότι θα σκληρύνει τα αντίποινά του. Όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:
