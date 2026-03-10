Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 10 Μαρτίου

Η "Αλήθεια" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Δεν στοχεύει την Κύπρο ανακοίνωσε το Ιράν" και γράφει για συμβολισμούς στην τριμερή μπροστά από πολεμικό ελικόπτερο. Γράφει σε άλλο θέμα ότι εκτινάχθηκαν στα ύψη οι τιμές αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σε άλλο ρεπορτάζ η "Α" προβάλλει και τις συνεχιζόμενες θανατώσεις ζώων εξαιτίας του αφθώδους πυρετού και τις ανησυχίες των κτηνοτρόφων.

"Έστειλαν μήνυμα ευρωπαϊκής στήριξης" είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος της εφημερίδας "Πολίτης" που αναφέρεται στην επίσκεψη Μακρόν και Μητσοτάκη στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου και στις δηλώσεις τους με τον Πρέοδρο της Δημοκρατίας. Ο "Π" αναφέρει σε άλλο θέμα ότι υποχωρούν οι κρατήσεις σε ξενοδοχεία και ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων εξαιτίας της κρίσης. Ο "Π" προβάλλει και τις θανατώσεις ζώων λόγω αφθώδους πυρετού.

"Ο Φιλελεύθερος" με τίτλο "Ευθύνη της Ευρώπης η προστασία Κύπρου" γράφει στο κύριό του θέμα ότι η τριμερής Χριστοδουλίδη-Μητσοτάκη-Μακρόν έστειλε ηχηρά μηνύματα και οι Μακρόν και Μητσοτάκης έδειξαν εμπράκτως τη στήριξή τους. Αλλού γράφει ότι έρχονται σοβαρές αυξήσεις στα καύσιμα με σοκ στη διεθνή αγορά. Ο "Φ" προβάλλει και το αίτημα των ξενοδόχων για παράταση του ανεργιακού σε ξενοδοχοϋπαλλήλους.

Η "Χαραυγή" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Δίχτυ προστασίας με 35 προτάσεις ΑΚΕΛ" και αναφέρεται στις προτάσεις του κόμματος προς όφελος δανειοληπτών και εγγυητών και για περιορισμό υπερπρονομίων των τραπεζών. Αλλού αναφέρει ότι οι κτηνοτρόφοι είναι σε απόγνωση και ζητούν αλλαγή πρωτοκόλλου για τις θανατώσεις λόγω αφθώδους πυρετού. Η "Χ" γράφει σε άλλο ρεπορτάζ για μπαράζ αυξήσεων στα καύσιμα και βασικά αγαθά.

Η αγγλόγλωσση ''Cyprus Mail'' τιτλοφορεί το κύριό της θέμα "'Η επίθεση κατά Κύπρου ήταν επίθεση κατά της Ευρώπης'" προβάλλοντας τις δηλώσεις Μακρόν και Μητσοτάκη στην αεροπορική βάση στην Πάφο. Γράφει επίσης ότι αποκαταστάθηκε η συνδεσιμότητα Κύπρου με την Ευρώπη, με επανέναρξη διαφόρων πτήσεων που είχαν ανασταλεί εξαιτίας της κρίσης. Προβάλλει και την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας σε σχολείο στη Λάρνακα και τον διάλογό του με τους μαθητές και τις μαθήτριες.