Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 10 Μαρτίου
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 10 Μαρτίου

 10.03.2026 - 09:22
Η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή και η παρουσία χθες στην Κύπρο του Πρωθυπουργού της Ελλάδας και του Προέδρου της Γαλλίας είναι το βασικό θέμα στα πρωτοσέλιδα του Τύπου σήμερα. Αναφορά γίνεται και στη συζήτηση για τις εκποιήσεις στη Βουλή και στις θανατώσεις ζώων εξαιτίας του αφθώδους πυρετού, αλλά και στις αυξήσεις που αναμένονται στις τιμές των καυσίμων.

Η "Αλήθεια" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Δεν στοχεύει την Κύπρο ανακοίνωσε το Ιράν" και γράφει για συμβολισμούς στην τριμερή μπροστά από πολεμικό ελικόπτερο. Γράφει σε άλλο θέμα ότι εκτινάχθηκαν στα ύψη οι τιμές αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σε άλλο ρεπορτάζ η "Α" προβάλλει και τις συνεχιζόμενες θανατώσεις ζώων εξαιτίας του αφθώδους πυρετού και τις ανησυχίες των κτηνοτρόφων.

"Έστειλαν μήνυμα ευρωπαϊκής στήριξης" είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος της εφημερίδας "Πολίτης" που αναφέρεται στην επίσκεψη Μακρόν και Μητσοτάκη στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου και στις δηλώσεις τους με τον Πρέοδρο της Δημοκρατίας. Ο "Π" αναφέρει σε άλλο θέμα ότι υποχωρούν οι κρατήσεις σε ξενοδοχεία και ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων εξαιτίας της κρίσης. Ο "Π" προβάλλει και τις θανατώσεις ζώων λόγω αφθώδους πυρετού.

"Ο Φιλελεύθερος" με τίτλο "Ευθύνη της Ευρώπης η προστασία Κύπρου" γράφει στο κύριό του θέμα ότι η τριμερής Χριστοδουλίδη-Μητσοτάκη-Μακρόν έστειλε ηχηρά μηνύματα και οι Μακρόν και Μητσοτάκης έδειξαν εμπράκτως τη στήριξή τους. Αλλού γράφει ότι έρχονται σοβαρές αυξήσεις στα καύσιμα με σοκ στη διεθνή αγορά. Ο "Φ" προβάλλει και το αίτημα των ξενοδόχων για παράταση του ανεργιακού σε ξενοδοχοϋπαλλήλους.

Η "Χαραυγή" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Δίχτυ προστασίας με 35 προτάσεις ΑΚΕΛ" και αναφέρεται στις προτάσεις του κόμματος προς όφελος δανειοληπτών και εγγυητών και για περιορισμό υπερπρονομίων των τραπεζών. Αλλού αναφέρει ότι οι κτηνοτρόφοι είναι σε απόγνωση και ζητούν αλλαγή πρωτοκόλλου για τις θανατώσεις λόγω αφθώδους πυρετού. Η "Χ" γράφει σε άλλο ρεπορτάζ για μπαράζ αυξήσεων στα καύσιμα και βασικά αγαθά.

Η αγγλόγλωσση ''Cyprus Mail'' τιτλοφορεί το κύριό της θέμα "'Η επίθεση κατά Κύπρου ήταν επίθεση κατά της Ευρώπης'" προβάλλοντας τις δηλώσεις Μακρόν και Μητσοτάκη στην αεροπορική βάση στην Πάφο. Γράφει επίσης ότι αποκαταστάθηκε η συνδεσιμότητα Κύπρου με την Ευρώπη, με επανέναρξη διαφόρων πτήσεων που είχαν ανασταλεί εξαιτίας της κρίσης. Προβάλλει και την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας σε σχολείο στη Λάρνακα και τον διάλογό του με τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Έκθεση-κόλαφος Ελεγκτικής για Φυλακές: Παρατυπίες με ώρες εργασίας και άδειες ασθενείας – Τα κενά ασφάλειας και ο υπερπληθυσμός

 10.03.2026 - 09:08
Βίντεο - Η στιγμή που ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μπήκε σε F-16: Η χιουμοριστική προειδοποίηση Μητσοτάκη - «Μην τραβήξεις το κόκκινο!»

 10.03.2026 - 09:43
Φλέγεται για 10η μέρα η Μέση Ανατολή, ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν, ενώ οι IDF επιτίθενται διαρκώς στον Λίβανο. Το Ιράν απαντά με εκτοξεύσεις πυραύλων και drones προς χώρες του Κόλπου, ενώ δεσμεύτηκε ότι θα σκληρύνει τα αντίποινά του. Όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

