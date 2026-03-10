Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έντονη η δράση της Αστυνομίας το τελευταίο βράδυ - Φόρεσαν χειροπέδες δύο πρόσωπα

 10.03.2026 - 07:20
Έντονη η δράση της Αστυνομίας το τελευταίο βράδυ - Φόρεσαν χειροπέδες δύο πρόσωπα

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο προσώπων. Συνελήφθη συγκεκριμένα ένα πρόσωπο για το αυτόφωρο αδίκημα της κατοχής διαρρηκτικών εργαλείων και ένα πρόσωπο, για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 292 οχήματα και ελέγχθηκαν 384 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 27 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν πέντε καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων, έγιναν 308 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 17 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν δέκα οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, ξεχωρίζουν οι 134 καταγγελίες οδηγών οχημάτων για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Επίσης, δύο οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί σε προκαταρκτικό έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών και ένας οδηγός καταγγέλθηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 65 έλεγχοι οδηγών οχημάτων.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

