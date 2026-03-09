Περιστατικό με συνεργείο τουρκικού ΜΜΕ στο Ακρωτήρι – Μεταφέρθηκαν στο ΤΑΕ Λεμεσού για έλεγχο

Όπως αναφέρεται, ο εικονολήπτης του πρακτορείου στη Λευκωσία, Ali Ruhluel, βρισκόταν στην περιοχή γύρω από τη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι και ανοιχτά του λιμανιού της Λεμεσού για δημοσιογραφική κάλυψη, καταγράφοντας πλάνα από ελληνικό πολεμικό πλοίο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ίδιου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εικονολήπτης του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu Ajansı, Ali Ruhluel, ανέφερε ότι βρισκόταν μαζί με δημοσιογράφο στην περιοχή του Ακρωτηρίου προκειμένου να καταγράψουν πλάνα από τη βρετανική στρατιωτική βάση, καθώς και από ελληνικό πολεμικό πλοίο που βρισκόταν ανοιχτά του λιμανιού της Λεμεσού. Όπως υποστήριξε, στο ίδιο σημείο βρίσκονταν και άλλοι δημοσιογράφοι από διάφορες χώρες, μεταξύ αυτών από την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι πραγματοποιούσαν επίσης λήψεις.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων επιβιβάστηκαν στο όχημά τους για να αποχωρήσουν από την περιοχή και περίπου 300 μέτρα αργότερα φέρονται να σταματήθηκαν από την αστυνομία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον Ruhluel, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο των δημοσιογραφικών διαπιστευτηρίων και των ταυτοτήτων τους, ενώ εξέτασαν και το οπτικό υλικό που είχαν καταγράψει. Όπως υποστήριξε, στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Λεμεσού, όπου, χωρίς να δοθεί, όπως αναφέρει, συγκεκριμένη εξήγηση, παρέμειναν για περίπου δύο ώρες.

Στην ανάρτησή του ο Ruhluel υποστήριξε ότι οι δημοσιογράφοι άλλων χωρών που βρίσκονταν στο ίδιο σημείο δεν αντιμετώπισαν αντίστοιχο έλεγχο. Παράλληλα, σημείωσε ότι θεωρεί το περιστατικό πίεση προς το δημοσιογραφικό έργο, υπογραμμίζοντας ότι «ο Τύπος πρέπει να μπορεί να εργάζεται ελεύθερα, σε κάθε χώρα και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», προσθέτοντας ότι η κάμερα ενός δημοσιογράφου «δεν αποτελεί όργανο εγκλήματος και η ταυτότητά του δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο». Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι θεωρεί πως στην περίπτωση αυτή εφαρμόστηκαν «διπλά πρότυπα» σε σχέση με την ελευθερία του Τύπου.

Οπως αναφέρεται στον Τουρκοκυπριακό τύπο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ξένου Τύπου εξέδωσε ανακοίνωση καταδίκης για την αντιμετώπιση που, όπως υποστηρίζει, δέχθηκε ο Ruhluel κατά την εκτέλεση των δημοσιογραφικών του καθηκόντων.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα της Kibris Postasi, ανακοίνωση εξέδωσε και το λεγόμενο «Υπουργείο Εξωτερικών» του ψευδοκράτους, το οποίο καταδίκασε έντονα την αντιμετώπιση του εικονολήπτη του Anadolu Ajansı, κάνοντας λόγο για αυθαίρετη και διακριτική μεταχείριση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThemaOnline η Αστυνομία Κύπρου επιβεβαιώνει ότι μεταφέρθηκαν στο ΤΑΕ Λεμεσού για εξακρίβωση στοιχείων όπου και μετά τον έλεγχο το θέμα θεωρήθηκε λήξαν.