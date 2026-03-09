Νατάσα Μποφίλιου: Έγινε viral τραγουδώντας Κιάμο και «φωτιά με φωτιά» - Bίντεο

Viral στα social media έχει γίνει η Νατάσα Μποφίλιου, η οποία από την κουλτούρα το γύρισε στο… τσιφτετέλι. Σε βραδινή έξοδό της και συγκεκριμένα σε πάρτι μασκέ, αποφάσισε να τραγουδήσει Πάνο Κιάμο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις