«Έφαγε» πρόστιμο για παρκάρισμα στην Ισπανία και το πήρε με χιούμορ… μέχρι που έμαθε το ποσό: «Πονάει» - Βίντεο

Τα πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις μπορεί να είναι ένας από τους χειρότερους εφιάλτες των οδηγών. Εμφανίζονται όταν δεν τα περιμένεις και πάντα τη χειρότερη στιγμή. Ιδιαίτερα για έναν ξένο οδηγό, η αντιμετώπιση ενός προστίμου σε άλλη χώρα μπορεί να είναι δύσκολη, καθώς πολλές φορές δεν είναι εξοικειωμένος με τους τοπικούς κανόνες ή με το πόσο αυστηροί μπορεί να είναι.

Αυτό ακριβώς συνέβη σε έναν Αργεντινό οδηγό στην Ισπανία, ο οποίος άφησε το αυτοκίνητό του σε λάθος σημείο για να παραλάβει ένα δέμα και όταν επέστρεψε, βρήκε τους αστυνομικούς να του βεβαιώνουν την παράβαση.

Multaron a un argentino por mal estacionamiento en España. Se lo tomó bien HASTA QUE LE DIJERON EL MONTO. pic.twitter.com/wsaJ5yId5P — Real Time (@RealTimeRating) March 5, 2026

Μια γρήγορη… αλλά ακριβή στάση

Ο άνδρας αποφάσισε να αφήσει το αυτοκίνητό του σταθμευμένο για λίγα λεπτά σε ένα μέρος όπου δεν έπρεπε, πεπεισμένος ότι δεν θα συνέβαινε τίποτα γιατί θα πήγαινε μόνο να παραλάβει γρήγορα ένα δέμα. Ωστόσο, όταν επέστρεψε, βρέθηκε μπροστά σε μια απρόσμενη σκηνή: οι αστυνομικοί ήταν εκείνη τη στιγμή επιβάλλοντας το πρόστιμο. Παρά την κατάσταση, ο Αργεντινός οδηγός προσπάθησε να το πάρει με χιούμορ και να αναλάβει την ευθύνη του.

Αυτό που για εκείνον φαινόταν μια γρήγορη και ασήμαντη στάση κατέληξε να γίνει ένα απρόσμενο μάθημα για το πώς λειτουργούν τα πρόστιμα στην Ισπανία και για το πόσο εύκολο είναι μια αμέλεια να μετατραπεί σε επιβάρυνση για το πορτοφόλι. Αλλά το χειρότερο ακόμα δεν είχε φανεί.

Ρώτησε λοιπόν, να μάθει ποιο ήταν το ποσό που έπρεπε να πληρώσει. Η αντίδρασή του άλλαξε εντελώς όταν άκουσε τον αριθμό. «Τι;» είπε ξαφνιασμένος. Ο αστυνομικός του εξήγησε ότι έπρεπε να πληρώσει 200 ευρώ, ποσό που μπορούσε να μειωθεί σε 100 ευρώ με έγκαιρη πληρωμή.

Η έκφρασή του πέρασε από την ηρεμία στην αδιανόητη έκπληξη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Και τότε, πριν μπει στο αυτοκίνητο, χρησιμοποίησε μια φράση που έγινε viral: «Πονάει». Όπως ήταν αναμενόμενο, η σκηνή σύντομα κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πολλοί δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα γέλια τους με τις αντιδράσεις του άνδρα.