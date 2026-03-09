Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike Online«Έφαγε» πρόστιμο για παρκάρισμα στην Ισπανία και το πήρε με χιούμορ… μέχρι που έμαθε το ποσό: «Πονάει» - Βίντεο
LIKE ONLINE

«Έφαγε» πρόστιμο για παρκάρισμα στην Ισπανία και το πήρε με χιούμορ… μέχρι που έμαθε το ποσό: «Πονάει» - Βίντεο

 09.03.2026 - 15:10
«Έφαγε» πρόστιμο για παρκάρισμα στην Ισπανία και το πήρε με χιούμορ… μέχρι που έμαθε το ποσό: «Πονάει» - Βίντεο

Ένας Αργεντινός που έλαβε πρόστιμο για παράνομη στάθμευση στην Ισπανία, αρχικά το πήρε με χιούμορ, αλλά όταν έμαθε το ποσό, τα... γελάκια του κόπηκαν.

Τα πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις μπορεί να είναι ένας από τους χειρότερους εφιάλτες των οδηγών. Εμφανίζονται όταν δεν τα περιμένεις και πάντα τη χειρότερη στιγμή. Ιδιαίτερα για έναν ξένο οδηγό, η αντιμετώπιση ενός προστίμου σε άλλη χώρα μπορεί να είναι δύσκολη, καθώς πολλές φορές δεν είναι εξοικειωμένος με τους τοπικούς κανόνες ή με το πόσο αυστηροί μπορεί να είναι.

Αυτό ακριβώς συνέβη σε έναν Αργεντινό οδηγό στην Ισπανία, ο οποίος άφησε το αυτοκίνητό του σε λάθος σημείο για να παραλάβει ένα δέμα και όταν επέστρεψε, βρήκε τους αστυνομικούς να του βεβαιώνουν την παράβαση.

Μια γρήγορη… αλλά ακριβή στάση

Ο άνδρας αποφάσισε να αφήσει το αυτοκίνητό του σταθμευμένο για λίγα λεπτά σε ένα μέρος όπου δεν έπρεπε, πεπεισμένος ότι δεν θα συνέβαινε τίποτα γιατί θα πήγαινε μόνο να παραλάβει γρήγορα ένα δέμα. Ωστόσο, όταν επέστρεψε, βρέθηκε μπροστά σε μια απρόσμενη σκηνή: οι αστυνομικοί ήταν εκείνη τη στιγμή επιβάλλοντας το πρόστιμο. Παρά την κατάσταση, ο Αργεντινός οδηγός προσπάθησε να το πάρει με χιούμορ και να αναλάβει την ευθύνη του.

Αυτό που για εκείνον φαινόταν μια γρήγορη και ασήμαντη στάση κατέληξε να γίνει ένα απρόσμενο μάθημα για το πώς λειτουργούν τα πρόστιμα στην Ισπανία και για το πόσο εύκολο είναι μια αμέλεια να μετατραπεί σε επιβάρυνση για το πορτοφόλι. Αλλά το χειρότερο ακόμα δεν είχε φανεί.

Ρώτησε λοιπόν, να μάθει ποιο ήταν το ποσό που έπρεπε να πληρώσει. Η αντίδρασή του άλλαξε εντελώς όταν άκουσε τον αριθμό. «Τι;» είπε ξαφνιασμένος. Ο αστυνομικός του εξήγησε ότι έπρεπε να πληρώσει 200 ευρώ, ποσό που μπορούσε να μειωθεί σε 100 ευρώ με έγκαιρη πληρωμή.

Η έκφρασή του πέρασε από την ηρεμία στην αδιανόητη έκπληξη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Και τότε, πριν μπει στο αυτοκίνητο, χρησιμοποίησε μια φράση που έγινε viral: «Πονάει». Όπως ήταν αναμενόμενο, η σκηνή σύντομα κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πολλοί δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα γέλια τους με τις αντιδράσεις του άνδρα.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ψάχνεις δουλειά; Το ΤΕΠΑΚ άνοιξε νέες θέσεις εργασίας – Οι κλίμακες και τα καθήκοντα
Αν δείτε πολλά πυροσβεστικά οχήματα μην ανησυχήσετε - Ποιος ο λόγος
Νέο περιστατικό βίας σε ΤΑΕΠ – Ασθενής επιτέθηκε σε νοσηλευτή
Αποκάλυψη για αναστολή θανατώσεων ζώων - Υπήρξαν απειλές κατά κτηνιάτρων - Κρούσματα σε δύο νέες κτηνοτροφικές μονάδες την Κυριακή
«Καμπανάκι» για την τσέπη μας: Ανέβηκαν οι τιμές των καυσίμων αλλά όχι εξαιτίας του πολέμου – Έπεται αύξηση «φωτιά»
Kενεβέζου: Αποκάλυψε πρώτη φορά πόσο δύσκολα πέρασε μετά τον χωρισμό με τον Γιώργο Σταματάρη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: «Εργαζόμαστε μεθοδικά και εντατικά για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή»

 09.03.2026 - 14:57
LIVE: Αμέριστη στήριξη Ελλάδας και Γαλλίας στην Κύπρο - «Αδέρφια μας βρίσκομαι εδώ με κάθε Έλληνα και Ελληνίδα» - Αναχαιτίστηκε πύραυλος του Ιράν στον τουρκικό εναέριο χώρο

LIVE: Αμέριστη στήριξη Ελλάδας και Γαλλίας στην Κύπρο - «Αδέρφια μας βρίσκομαι εδώ με κάθε Έλληνα και Ελληνίδα» - Αναχαιτίστηκε πύραυλος του Ιράν στον τουρκικό εναέριο χώρο

Φλέγεται η Μέση Ανατολή για δέκατη ημέρα, την ώρα που το Ισραήλ εξαπολύει κύμα επιθέσεων απέναντι στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό. Το Ιράν απαντά με μπαράζ πυραύλων και drones, βάζοντας στο στόχαστρο το Τελ Αβίβ, αλλά και χώρες του Κόλπου. Επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιούν σήμερα ο Πρόεδρος της Γαλλίας και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και προέβησαν σε δηλώσεις. Το ThemaOnline σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Αμέριστη στήριξη Ελλάδας και Γαλλίας στην Κύπρο - «Αδέρφια μας βρίσκομαι εδώ με κάθε Έλληνα και Ελληνίδα» - Αναχαιτίστηκε πύραυλος του Ιράν στον τουρκικό εναέριο χώρο

LIVE: Αμέριστη στήριξη Ελλάδας και Γαλλίας στην Κύπρο - «Αδέρφια μας βρίσκομαι εδώ με κάθε Έλληνα και Ελληνίδα» - Αναχαιτίστηκε πύραυλος του Ιράν στον τουρκικό εναέριο χώρο

  •  09.03.2026 - 06:32
ΠτΔ για F-16 στα κατεχόμενα: «Ο,τι και να πράξουν, ό,τι και να φέρουν, η Τουρκία δεν θα πάψει να είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο»

ΠτΔ για F-16 στα κατεχόμενα: «Ο,τι και να πράξουν, ό,τι και να φέρουν, η Τουρκία δεν θα πάψει να είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο»

  •  09.03.2026 - 11:00
Νέο περιστατικό βίας σε ΤΑΕΠ – Ασθενής επιτέθηκε σε νοσηλευτή

Νέο περιστατικό βίας σε ΤΑΕΠ – Ασθενής επιτέθηκε σε νοσηλευτή

  •  09.03.2026 - 11:02
Κτηνιατρικές: 34 οι μολυσμένες μονάδες στην Επ. Λάρνακας - Επάρκεια του φαρμάκου ευθανασίας - «Ενδεδειγμένοι οι τρόποι θανάτωσης»

Κτηνιατρικές: 34 οι μολυσμένες μονάδες στην Επ. Λάρνακας - Επάρκεια του φαρμάκου ευθανασίας - «Ενδεδειγμένοι οι τρόποι θανάτωσης»

  •  09.03.2026 - 12:22
Περιστατικό με συνεργείο τουρκικού ΜΜΕ στο Ακρωτήρι – Μεταφέρθηκαν στο ΤΑΕ Λεμεσού για έλεγχο

Περιστατικό με συνεργείο τουρκικού ΜΜΕ στο Ακρωτήρι – Μεταφέρθηκαν στο ΤΑΕ Λεμεσού για έλεγχο

  •  09.03.2026 - 13:14
Αποκαταστάθηκε η αεροπορική συνδεσιμότητα της Κύπρου με την Ευρώπη - Επανάρχισαν και τα δρομολόγια της Emirates από Ντουμπάι

Αποκαταστάθηκε η αεροπορική συνδεσιμότητα της Κύπρου με την Ευρώπη - Επανάρχισαν και τα δρομολόγια της Emirates από Ντουμπάι

  •  09.03.2026 - 13:05
«Καμπανάκι» για την τσέπη μας: Ανέβηκαν οι τιμές των καυσίμων αλλά όχι εξαιτίας του πολέμου – Έπεται αύξηση «φωτιά»

«Καμπανάκι» για την τσέπη μας: Ανέβηκαν οι τιμές των καυσίμων αλλά όχι εξαιτίας του πολέμου – Έπεται αύξηση «φωτιά»

  •  09.03.2026 - 11:18
Δεν πίστευαν στα μάτια τους στην Αλυκή Λάρνακας: Μαύρο φλαμίνγκο εμφανίστηκε ανάμεσα στα ροζ

Δεν πίστευαν στα μάτια τους στην Αλυκή Λάρνακας: Μαύρο φλαμίνγκο εμφανίστηκε ανάμεσα στα ροζ

  •  09.03.2026 - 12:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα