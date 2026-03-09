Έρευνες για τον εντοπισμό του υπόπτου μετά την έκρηξη σε είσοδο της αμερικανικής πρεσβείας στο Όσλο

LIVE: Αμέριστη στήριξη Ελλάδας και Γαλλίας στην Κύπρο - «Αδέρφια μας βρίσκομαι εδώ με κάθε Έλληνα και Ελληνίδα» - Αναχαιτίστηκε πύραυλος του Ιράν στον τουρκικό εναέριο χώρο
Φλέγεται η Μέση Ανατολή για δέκατη ημέρα, την ώρα που το Ισραήλ εξαπολύει κύμα επιθέσεων απέναντι στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό. Το Ιράν απαντά με μπαράζ πυραύλων και drones, βάζοντας στο στόχαστρο το Τελ Αβίβ, αλλά και χώρες του Κόλπου. Επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιούν σήμερα ο Πρόεδρος της Γαλλίας και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και προέβησαν σε δηλώσεις. Το ThemaOnline σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις.