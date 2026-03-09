Themasports lifenewscy
Θλίψη στην Αστυνομία Κύπρου: Έφυγε από τη ζωή ο Νικόλας Πούλλου - Υπηρέτησε για δεκαετίες στο Σώμα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θλίψη στην Αστυνομία Κύπρου: Έφυγε από τη ζωή ο Νικόλας Πούλλου - Υπηρέτησε για δεκαετίες στο Σώμα

 09.03.2026 - 13:53
Θλίψη στην Αστυνομία Κύπρου: Έφυγε από τη ζωή ο Νικόλας Πούλλου - Υπηρέτησε για δεκαετίες στο Σώμα

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της Αστυνομίας Κύπρου μετά τον θάνατο του αστυνομικού Νικόλαου Πούλλου, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 51 ετών.

Με ανακοίνωσή της η Αστυνομία εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του μέλους της, το οποίο υπηρέτησε το Σώμα για σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Αυτούσια η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Σε βαρύ πένθος βύθισε την οικογένεια της Αστυνομίας Κύπρου ο θάνατος του μέλους μας Νικόλαου Πούλλου, από τη Λευκωσία, ο οποίος απεβίωσε την Κυριακή 08 Μαρτίου, 2026, σε ηλικία 51 ετών.  

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τρίτη στις 12μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στον Άγιο Δομέτιο και η ταφή στο νέο κοιμητήριο Λακατάμειας στην Μακεδονίτισσα.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 11π.μ..

Ο Νικόλαος Πούλλος, Αστυφύλακας 166, εντάχθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας Κύπρου το 1998, την οποία υπηρέτησε για 27 συναπτά έτη, με υπηρεσία σε διάφορα Τμήματα του Αρχηγείου Αστυνομίας.  

Η Ηγεσία και τα μέλη της Αστυνομίας, εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του. Η στήριξη προς αυτούς, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες στιγμές, είναι δεδομένη.

Φλέγεται η Μέση Ανατολή για δέκατη ημέρα, την ώρα που το Ισραήλ εξαπολύει κύμα επιθέσεων απέναντι στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό. Το Ιράν απαντά με μπαράζ πυραύλων και drones, βάζοντας στο στόχαστρο το Τελ Αβίβ, αλλά και χώρες του Κόλπου. Επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιούν σήμερα ο Πρόεδρος της Γαλλίας και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και προέβησαν σε δηλώσεις. Το ThemaOnline σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις.

