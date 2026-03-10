Themasports lifenewscy
Απεργούν οι οδηγοί αστικών ταξί: Πάνε Βουλή και Προεδρικό - Δείτε ποιοι δρόμοι επηρεάζονται
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απεργούν οι οδηγοί αστικών ταξί: Πάνε Βουλή και Προεδρικό - Δείτε ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

 10.03.2026 - 07:24
Απεργούν οι οδηγοί αστικών ταξί: Πάνε Βουλή και Προεδρικό - Δείτε ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Σε απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν σήμερα από τις 7 το πρωί οι επαγγελματίες οδηγοί αστικών ταξί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα προβλήματα του κλάδου που, όπως αναφέρουν, τους οδηγούν σε καταστροφή.

Νωρίς το πρωί θα συγκεντρωθούν με τα οχήματά τους στο ΓΣΠ στη Λευκωσία και από εκεί θα τα οδηγήσουν προς το Υπουργείο Μεταφορών, τη Βουλή και το Προεδρικό. 

Σε επιστολή που απέστειλε η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Αστικών Ταξί προς αρμόδιους κρατικούς φορείς, την Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026, δόθηκε τελεσίγραφο τριών εργάσιμων ημερών για την υποβολή γραπτών απαντήσεων και συγκεκριμένων προτάσεων νόμων προς αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί προειδοποίησαν ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση εντός της προθεσμίας των τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής της επιστολής τους στους αρμόδιους φορείς, θα προχωρήσουν σε «δυναμικές και διαρκείας» απεργιακές κινητοποιήσεις, ενώ τους καθιστούν αποκλειστικά υπεύθυνους για τυχόν αναστάτωση που ενδέχεται να προκληθεί στις μεταφορές, τον τουρισμό και την οικονομία.

Η επιστολή απευθυνόταν στον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξη Βαφεάδη, στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέκο Τρυφωνίδη, στην Πρόεδρο της Αρχής Αδειών, Δέσποινα Αμερικάνου, στον Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, Γιώργο Λουκά και στον Αρχηγό της Αστυνομίας Κύπρου, Θεμιστό Αρναούτη.

Οι επαγγελματίες οδηγοί καταγγέλλουν ότι η «ανοχή, η υπομονή και η καλή μας πίστη έχουν εξαντληθεί», κάνοντας λόγο για χρόνια προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, οδηγούν τον κλάδο τους σε καταστροφή.

Το κεντρικό ζήτημα που θέτουν στην επιστολή τους είναι η παράνομη δραστηριότητα ιδιωτικών οχημάτων που λειτουργούν ως «πειρατικά» ταξί χωρίς επαγγελματική άδεια, καθώς και η «άγρα πελατών» από επιτήδειους και αλλοδαπούς σε πιάτσες, πλατείες, λιμάνια και αεροδρόμια.

Παράλληλα, εκφράζουν επιφυλάξεις για τη λειτουργία εφαρμογών μετακίνησης, αναφέροντας ότι ορισμένες από αυτές παραβιάζουν το καθεστώς έδρας των αστικών ταξί και δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Στην επιστολή γίνεται επίσης αναφορά σε παραπλανητικές ιστοσελίδες που διαφημίζουν υπηρεσίες ταξί χωρίς να είναι αδειοδοτημένες, ενώ ζητείται αυστηρότερη επιβολή της νομοθεσίας, ενίσχυση των ελέγχων και αυξημένες εξουσίες για τους επόπτες του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Οι επαγγελματίες οδηγοί θέτουν επίσης ζητήματα που αφορούν το αυξημένο λειτουργικό κόστος, σημειώνοντας ότι «ο κλάδος έχει γονατίσει από ένα δυσβάσταχτο λειτουργικό κόστος, λόγο των πειρατών οι οποίοι έχουν πάρει ένα μεγάλο ποσοστό της πίτας που μας αναλογεί», καθώς και ζητήματα υποδομών και οργάνωσης στους χώρους στάθμευσης των ταξί, στους αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου. Ειδικότερα, ζητούν αύξηση των προκαθορισμένων θέσεων παραλαβής για τα ταξί των υπόλοιπων επαρχιών, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν τις κρατήσεις τους ανεμπόδιστα, ενώ ζητούν πρόσβαση στη λωρίδα λεωφορείων στις αναχωρήσεις για ασφαλέστερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών.

Στην επιστολή τους, καταγγέλλουν επίσης την έλλειψη στοιχειωδών υποδομών στους χώρους στάθμευσης των ταξί, σημειώνοντας πως «είναι αδιανόητη και προσβλητική η έλλειψη στοιχειωδών υποδομών, με ελάχιστους κάδους απορριμμάτων, παντελή απουσία κάδων ανακύκλωσης και –το χειρότερο όλων– την απαράδεκτη στέρηση του ανθρώπινου δικαιώματος στη χρήση των τουαλετών του χώρου». «Απαιτούμε άμεσα ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και στοιχειώδη σεβασμό!», συμπληρώνουν.

Περαιτέρω, θέτουν σειρά ερωτημάτων προς την πολιτεία, αναφορικά με την καθυστέρηση επτά ετών στην ολοκλήρωση των ελέγχων, την ανισότιμη εφαρμογή του μεταφορικού καθεστώτος, την έλλειψη διερεύνησης της ποινικής διάστασης των παραβάσεων και την κατάργηση του νόμου για τις έδρες των ταξί, ζητώντας άμεση εφαρμογή της νομιμότητας, εξάλειψη του αθέμιτου ανταγωνισμού και προστασία των επαγγελματιών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

