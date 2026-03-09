Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Προέδρου Χριστοδουλίδη με Υπ. Εξωτερικών ΗΑΕ - Επιβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία των δύο χωρών

 09.03.2026 - 21:44
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα το απόγευμα, συνάντηση, στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις προκλήσεις που ανακύπτουν στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον. Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης και τη σημασία της διαφύλαξης της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε την αλληλεγγύη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και προς τις άλλες χώρες του Κόλπου και της ευρύτερης περιοχής που επηρεάζονται άμεσα από την κρίση, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Κύπρου ως αξιόπιστου εταίρου και παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία και ο διαρκής συντονισμός Κύπρου και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Φλέγεται η Μέση Ανατολή, την ώρα που το Ισραήλ εξαπολύει κύμα επιθέσεων απέναντι στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό. Το Ιράν απαντά με μπαράζ πυραύλων και drones, βάζοντας στο στόχαστρο το Τελ Αβίβ, αλλά και χώρες του Κόλπου. To μεσημέρι βρέθηκαν στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», στην Πάφο οι ηγέτες της Ελλάδας και Γαλλίας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν, όπου τους υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Το ThemaOnline σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις.

