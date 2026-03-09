Αυτές οι αεροπορικές εταιρείες παρατείνουν την αναστολή πτήσεων σε αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής - Όλες οι πληροφορίες

Αναστέλλονται έως και την 15η Μαρτίου οι πτήσεις προς και από το Ντουμπάι, το Αμπού Ντάμπι, το Νταμάμ (Σαουδική Αραβία), το Αμάν (Ιορδανία) και το Ερμπίλ (Ιράκ), έως και την 28η Μαρτίου, οι πτήσεις προς και από τη Βηρυτό και έως την 2α Απριλίου οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ.

Τέλος, η Τεχεράνη, ο προορισμός που επηρεάζεται για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δεν θα εξυπηρετείται από τον αεροπορικό όμιλο έως και την 30ή Απριλίου.

Η γαλλική αεροπορική εταιρεία Air France που "παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της κατάστασης στην Εγγύς και τη Μέση Ανατολή παρέτεινε από την πλευρά της την αναστολή των πτήσεων από και προς το Τελ Αβίβ και τη Βηρυτό έως και τη 13η Μαρτίου".

Οι πτήσεις προς Ντουμπάι και αυτές προς και από το Ριάντ αναστέλλονται έως και τη 12η Μαρτίου. Οι πτήσεις με αναχώρηση από το Ντουμπάι αναστέλλονται έως τη 13η Μαρτίου, σύμφωνα με τη γαλλική εταιρεία.

