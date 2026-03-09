Themasports lifenewscy
Αυτές οι αεροπορικές εταιρείες παρατείνουν την αναστολή πτήσεων σε αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής - Όλες οι πληροφορίες

 09.03.2026 - 19:42
Ο αεροπορικός όμιλος Lufthansa ανακοίνωσε σήμερα ότι παρατείνει την αναστολή των πτήσεων του προς και από σημαντικά αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής, κυρίως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στον Λίβανο, στο Ισραήλ και στο Ιράν, κατά τη δέκατη ημέρα του πολέμου.

Αναστέλλονται έως και την 15η Μαρτίου οι πτήσεις προς και από το Ντουμπάι, το Αμπού Ντάμπι, το Νταμάμ (Σαουδική Αραβία), το Αμάν (Ιορδανία) και το Ερμπίλ (Ιράκ), έως και την 28η Μαρτίου, οι πτήσεις προς και από τη Βηρυτό και έως την 2α Απριλίου οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ.

Τέλος, η Τεχεράνη, ο προορισμός που επηρεάζεται για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δεν θα εξυπηρετείται από τον αεροπορικό όμιλο έως και την 30ή Απριλίου.

Η γαλλική αεροπορική εταιρεία Air France που "παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της κατάστασης στην Εγγύς και τη Μέση Ανατολή παρέτεινε από την πλευρά της την αναστολή των πτήσεων από και προς το Τελ Αβίβ και τη Βηρυτό έως και τη 13η Μαρτίου".

Οι πτήσεις προς Ντουμπάι και αυτές προς και από το Ριάντ αναστέλλονται έως και τη 12η Μαρτίου. Οι πτήσεις με αναχώρηση από το Ντουμπάι αναστέλλονται έως τη 13η Μαρτίου, σύμφωνα με τη γαλλική εταιρεία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

LIVE: Βρετανικά μαχητικά κατέρριψαν drones που κατευθύνονταν σε Ιορδανία και Μπαχρέιν - Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πιο σκληρά αντίποινα

LIVE: Βρετανικά μαχητικά κατέρριψαν drones που κατευθύνονταν σε Ιορδανία και Μπαχρέιν - Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πιο σκληρά αντίποινα

Φλέγεται η Μέση Ανατολή, την ώρα που το Ισραήλ εξαπολύει κύμα επιθέσεων απέναντι στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό. Το Ιράν απαντά με μπαράζ πυραύλων και drones, βάζοντας στο στόχαστρο το Τελ Αβίβ, αλλά και χώρες του Κόλπου. To μεσημέρι βρέθηκαν στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», στην Πάφο οι ηγέτες της Ελλάδας και Γαλλίας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν, όπου τους υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Το ThemaOnline σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις.

