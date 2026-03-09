Αυτές οι αεροπορικές εταιρείες παρατείνουν την αναστολή πτήσεων σε αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής - Όλες οι πληροφορίες

LIVE: Βρετανικά μαχητικά κατέρριψαν drones που κατευθύνονταν σε Ιορδανία και Μπαχρέιν - Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πιο σκληρά αντίποινα
Φλέγεται η Μέση Ανατολή, την ώρα που το Ισραήλ εξαπολύει κύμα επιθέσεων απέναντι στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό. Το Ιράν απαντά με μπαράζ πυραύλων και drones, βάζοντας στο στόχαστρο το Τελ Αβίβ, αλλά και χώρες του Κόλπου. To μεσημέρι βρέθηκαν στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», στην Πάφο οι ηγέτες της Ελλάδας και Γαλλίας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν, όπου τους υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Το ThemaOnline σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις.