Σοκ με τον θάνατο καθηγήτριας στην Θεσσαλονίκη: Υπέστη εγκεφαλικό μετά από bullying - «Της πετούσαν μπουκάλια και βιβλία»
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ με τον θάνατο καθηγήτριας στην Θεσσαλονίκη: Υπέστη εγκεφαλικό μετά από bullying - «Της πετούσαν μπουκάλια και βιβλία»

 09.03.2026 - 17:17
Σοκ με τον θάνατο καθηγήτριας στην Θεσσαλονίκη: Υπέστη εγκεφαλικό μετά από bullying - «Της πετούσαν μπουκάλια και βιβλία»

Ερωτήματα έχει γεννήσει ο θάνατος εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη, η οποία φέρεται να υπέστη εγκεφαλικό μετά από bullying που δεχόταν.

Η καθηγήτρια Αγγλικών από το 3ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης έχασε τη ζωή της μετά από εγκεφαλικό που υπέστη. Νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά δεν τα κατάφερε.

Μετά την είδηση του θανάτου της, υπήρξαν καταγγελίες στα social media, ότι η συγκεκριμένη γυναίκα δεχόταν bullying στο σχολείο και ότι είχε στεναχωρηθεί πολύ, καθώς την είχαν παραπέμψει να πάει σε υγειονομική επιτροπή, μετά από καταγγελία για πνευματική ανικανότητα να ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα.

Η καταγγελία που δημοσίευσε το thestival.gr αναφέρει:

«Η καθηγήτρια της Αγγλικής Φιλολογίας Σ.Χ. χαροπαλεύει στην εντατική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου εγκεφαλικά νεκρή από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, λόγω στενοχώριας επειδή, μετά από εμπειρία 35 χρόνων διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με αλλεπάλληλες ειδικές εκπαιδεύσεις, με μεταπτυχιακά, με διδακτορικό, με μεταδιδακτορική διατριβή, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης την παρέπεμψε σε υγειονομική επιτροπή για πνευματική ανικανότητα ν’ ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα και ανικανότητα στην άσκηση άλλων καθηκόντων.

Η παραπομπή έγινε επειδή η Διευθύντρια του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης τη μετέτρεψε από θύμα σε θύτη, διαστρέφοντας σε προβληματική διδασκαλία το μαθητικό bullying εναντίον της από ομάδα μαθητών με κοινωνικά και μαθησιακά προβλήματα, όπως η ίδια η Διευθύντρια ομολογεί, οι οποίοι πετούσαν την ώρα του μαθήματος εναντίον της Σ.Χ. βιβλία, μπουκάλια νερού, συσκευασία γάλα-κακάο, χτυπώντας τα θρανία με εκκωφαντικούς θορύβους και με μίμηση κραυγών ζώων την ώρα του μαθήματος, με αποκλεισμό της εξόδου τοποθετώντας θρανία στην πόρτα της αίθουσας και με άλλα επεισόδια επειδή διαφωνούσαν με το πρόγραμμα διδασκαλίας του Υπουργείου και με τη βαθμολογία».

Θεσσαλονίκη: Αντιδρούν οι γονείς των μαθητών

Η καταγγελία έφερε την άμεση αντίδραση των γονέων των μαθητών, η οποίοι σε ανακοίνωσή τους, χαρακτήρισαν τους ισχυρισμούς ως ψευδείς που στόχο έχουν τη στοχοποίηση των παιδιών τους.

«Οι γονείς των μαθητών , σεβόμενοι πλήρως τις δύσκολες αυτές ώρες, έχουν μέχρι σήμερα επιδείξει αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα στον δημόσιο λόγο. Ωστόσο, σε περίπτωση που συνεχιστεί η διασπορά ψευδών, ατεκμηρίωτων και συκοφαντικών ισχυρισμών που πλήττουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των μαθητών και των οικογενειών τους, δηλώνεται ότι επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Η αποκατάσταση της αλήθειας και η απόδοση ευθυνών μπορεί να γίνει μόνο μέσω των αρμόδιων θεσμικών διαδικασιών και όχι μέσω δημόσιων και ψευδών κατηγοριών».

ΠΗΓΗ: Star.gr

Φλέγεται η Μέση Ανατολή για δέκατη ημέρα, την ώρα που το Ισραήλ εξαπολύει κύμα επιθέσεων απέναντι στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό. Το Ιράν απαντά με μπαράζ πυραύλων και drones, βάζοντας στο στόχαστρο το Τελ Αβίβ, αλλά και χώρες του Κόλπου. To μεσημέρι βρέθηκαν στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», στην Πάφο οι ηγέτες της Ελλάδας και Γαλλίας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν, όπου τους υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Το ThemaOnline σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις.

