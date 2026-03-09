Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέο «έξυπνο» πάρκινγκ σε αυτή την περιοχή – Τι αλλάζει για οδηγούς

 09.03.2026 - 16:02
Νέο «έξυπνο» πάρκινγκ σε αυτή την περιοχή – Τι αλλάζει για οδηγούς

Σύγχρονο έξυπνο σύστημα στάθμευσης βρίσκεται σε λειτουργία στον Δημοτικό Χώρο Στάθμευσης στην περιοχή Μακένζι, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Λάρνακας, προσθέτοντας πως «το σύστημα έχει εγκατασταθεί με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση του χώρου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών».

Στον χώρο, προστίθεται «λειτουργούν συνολικά τέσσερις είσοδοι και έξι έξοδοι, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής πρόσβαση και αποχώρηση των χρηστών του χώρου στάθμευσης».

Διευκρινίζεται ωστόσο ότι «σε περίπτωση προσωρινής δυσλειτουργίας του συστήματος, κατά την οποία ενδέχεται μία ή περισσότερες είσοδοι ή έξοδοι να μην βρίσκονται σε λειτουργία, το κοινό μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπόλοιπες διαθέσιμες εισόδους και εξόδους».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως «στον χώρο έχουν τοποθετηθεί ενημερωτικές πινακίδες, μέσω των οποίων οι επισκέπτες μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με τις διαθέσιμες εισόδους και εξόδους, καθώς και για τη σωστή χρήση του χώρου στάθμευσης. Κατά τις ώρες αιχμής, στον χώρο θα βρίσκεται προσωπικό για να παρέχει βοήθεια και καθοδήγηση στους επισκέπτες, διασφαλίζοντας την ομαλή και ασφαλή χρήση του χώρου στάθμευσης».

Ο Δήμος Λάρνακας «συνεχίζει τις προσπάθειες για αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών του, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των επισκεπτών της πόλης».

LIVE: Στη Βάση Ακρωτηρίου το ελικόπτερο Merlin - Ίσως αποπλεύσει αύριο ο «Δράκος» - Νέες προειδοποιήσεις Ερντογάν στο Ιράν

LIVE: Στη Βάση Ακρωτηρίου το ελικόπτερο Merlin - Ίσως αποπλεύσει αύριο ο «Δράκος» - Νέες προειδοποιήσεις Ερντογάν στο Ιράν

Φλέγεται η Μέση Ανατολή για δέκατη ημέρα, την ώρα που το Ισραήλ εξαπολύει κύμα επιθέσεων απέναντι στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό. Το Ιράν απαντά με μπαράζ πυραύλων και drones, βάζοντας στο στόχαστρο το Τελ Αβίβ, αλλά και χώρες του Κόλπου. To μεσημέρι βρέθηκαν στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», στην Πάφο οι ηγέτες της Ελλάδας και Γαλλίας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν, όπου τους υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Το ThemaOnline σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις.

