Νέο «έξυπνο» πάρκινγκ σε αυτή την περιοχή – Τι αλλάζει για οδηγούς

Στον χώρο, προστίθεται «λειτουργούν συνολικά τέσσερις είσοδοι και έξι έξοδοι, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής πρόσβαση και αποχώρηση των χρηστών του χώρου στάθμευσης».

Διευκρινίζεται ωστόσο ότι «σε περίπτωση προσωρινής δυσλειτουργίας του συστήματος, κατά την οποία ενδέχεται μία ή περισσότερες είσοδοι ή έξοδοι να μην βρίσκονται σε λειτουργία, το κοινό μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπόλοιπες διαθέσιμες εισόδους και εξόδους».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως «στον χώρο έχουν τοποθετηθεί ενημερωτικές πινακίδες, μέσω των οποίων οι επισκέπτες μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με τις διαθέσιμες εισόδους και εξόδους, καθώς και για τη σωστή χρήση του χώρου στάθμευσης. Κατά τις ώρες αιχμής, στον χώρο θα βρίσκεται προσωπικό για να παρέχει βοήθεια και καθοδήγηση στους επισκέπτες, διασφαλίζοντας την ομαλή και ασφαλή χρήση του χώρου στάθμευσης».

Ο Δήμος Λάρνακας «συνεχίζει τις προσπάθειες για αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών του, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των επισκεπτών της πόλης».