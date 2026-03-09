Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην Κύπρο - Οι τρεις ηγέτες και οι επισκέψεις σε «Charles de Gaulle» και «Κίμων»

 09.03.2026 - 17:55
Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην Κύπρο - Οι τρεις ηγέτες και οι επισκέψεις σε «Charles de Gaulle» και «Κίμων»

Με επισκέψεις από την πλευρά του Προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στο αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη στη φρεγάτα Κίμων του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού ολοκληρώνεται η επίσκεψη των Μακρόν και Μητσοτάκη στην Κύπρο.

Οι τρεις ηγέτες είχαν σήμερα τριμερή συνάντηση στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», στην Πάφο.

Η άφιξη των ηγετών πραγματοποιήθηκε με διαφορά λίγων λεπτών. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας έφθασε λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι με το αεροσκάφος Falcon της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ περίπου δέκα λεπτά αργότερα αφίχθη στην αεροπορική βάση και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υποδέχθηκε τους δύο ηγέτες στον χώρο της βάσης, όπου και ακολούθησε η συνάντηση των τριών σε κλίμα συνεργασίας και κοινής στρατηγικής προσέγγισης.

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου σαράντα λεπτά και επικεντρώθηκε κυρίως σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τη γεωπολιτική ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι τρεις ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις, επιβεβαιώνοντας τη βούληση των χωρών τους να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους σε τομείς άμυνας, ασφάλειας και στρατηγικής παρουσίας.

Στην κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη που ακολούθησε μετά τη συνάντηση, οι τρεις ηγέτες υπογράμμισαν ότι οι χώρες τους — η Κύπρος, η Ελλάδα και η Γαλλία — δεν συμμετέχουν σε πολεμικές συγκρούσεις, αλλά λειτουργούν με στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Το κοινό μήνυμα που στάλθηκε ήταν ότι η συνεργασία των τριών χωρών βασίζεται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη διατήρηση της ασφάλειας στη Μεσόγειο και στην προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, το πρόγραμμα των ηγετών περιλαμβάνει σειρά επισκέψεων σε στρατιωτικές μονάδες και μέσα που βρίσκονται στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας αναμένεται να επισκεφθεί το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, το οποίο βρίσκεται ανοικτά της Κύπρου στο πλαίσιο της παρουσίας των γαλλικών δυνάμεων στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα πραγματοποίησαν, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επίσκεψη στον χώρο όπου βρίσκονται τα τέσσερα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 που έχουν αναπτυχθεί στην αεροπορική βάση. Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες μετέβηκαν με ελικόπτερο στη φρεγάτα Κίμων του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου στην Κύπρο είχε προετοιμαστεί ήδη από προηγούμενες ώρες, καθώς αεροσκάφος της Γαλλικής Δημοκρατίας βρισκόταν σταθμευμένο στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου». Το συγκεκριμένο αεροσκάφος λειτουργεί ως υποστηρικτική αποστολή που προηγείται κάθε επίσημης επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου σε χώρες του εξωτερικού.

Η αποστολή του αεροσκάφους αυτού ήταν να μεταφέρει υπηρεσιακούς παράγοντες, τεχνοκράτες, μέλη της διπλωματικής αποστολής καθώς και προσωπικό των υπηρεσιών ασφαλείας της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, ιδιαίτερα αυξημένα ήταν τα μέτρα ασφαλείας στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» ενόψει της παρουσίας των τριών ηγετών. Οι αρχές έλαβαν δρακόντεια μέτρα για την προστασία του χώρου και των επισήμων, δεδομένης της υψηλής στρατηγικής σημασίας της συνάντησης.

Για λόγους ασφαλείας, η περιοχή ελέγχθηκε εξονυχιστικά από ειδικές μονάδες ασφαλείας, ενώ χρησιμοποιήθηκαν ανιχνευτικοί σκύλοι καθώς και εξειδικευμένος εξοπλισμός ανίχνευσης εκρηκτικών υλών. Τα αυξημένα μέτρα είχαν στόχο να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή της επίσκεψης και την πλήρη προστασία των ηγετών.

Στην αεροπορική βάση βρίσκονταν επίσης εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης από την Κύπρο αλλά και από το εξωτερικό, οι οποίοι κάλυψαν δημοσιογραφικά την τριμερή συνάντηση και τις δηλώσεις των ηγετών.

