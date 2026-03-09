Δεν χρησιμοποιείς ακουστικά; Αυτή η αεροπορική θα σε... κατεβάζει κάτω από το αεροπλάνο - Όσα αλλάζουν

Μέχρι τώρα, η ιδέα της χρήσης ακουστικών κατά τη διάρκεια της πτήσης θεωρούνταν απλώς βασικός κανόνας ευγένειας, όμως στη United Airlines έχει μετατραπεί σε υποχρεωτική απαίτηση, εξηγεί το USA Today.

Η αεροπορική εταιρεία ενημέρωσε τη σύμβαση μεταφοράς της στις 27 Φεβρουαρίου, και σύμφωνα με τη νέα εκδοχή του εγγράφου «οι επιβάτες που δεν χρησιμοποιούν ακουστικά όταν παρακολουθούν ηχητικό ή βιντεοσκοπημένο περιεχόμενο» (για παράδειγμα από το TikTok) περιλαμβάνονται πλέον στην κατηγορία εκείνων στους οποίους το πλήρωμα μπορεί να αρνηθεί τη μεταφορά.

Επιπλέον, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει σε τέτοιους επιβάτες ακόμη και μόνιμη απαγόρευση πτήσης.

Οι κανόνες αυτοί έχουν νομικά δεσμευτική ισχύ, καθώς οι επιβάτες τούς αποδέχονται αυτόματα με την αγορά του εισιτηρίου.

ΠΗΓΗ: Itspossible.gr