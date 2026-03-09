Themasports lifenewscy
Δεν χρησιμοποιείς ακουστικά; Αυτή η αεροπορική θα σε... κατεβάζει κάτω από το αεροπλάνο - Όσα αλλάζουν
Δεν χρησιμοποιείς ακουστικά; Αυτή η αεροπορική θα σε... κατεβάζει κάτω από το αεροπλάνο - Όσα αλλάζουν

 09.03.2026 - 19:24
Στους περισσότερους έχει τύχει: Να είσαι στο αεροπλάνο και ο διπλανός/η να βλέπει ένα βίντεο… με δυνατή ένταση στον ήχο. Η μεγάλη αεροπορική εταιρεία United Airlines τώρα λέει ότι θα επιβάλλει κυρώσεις σε άτομα τα οποία, αφού επιβιβαστούν στο αεροπλάνο, χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα ή τα tablet τους… χωρίς ακουστικά.

Μέχρι τώρα, η ιδέα της χρήσης ακουστικών κατά τη διάρκεια της πτήσης θεωρούνταν απλώς βασικός κανόνας ευγένειας, όμως στη United Airlines έχει μετατραπεί σε υποχρεωτική απαίτηση, εξηγεί το USA Today.

Η αεροπορική εταιρεία ενημέρωσε τη σύμβαση μεταφοράς της στις 27 Φεβρουαρίου, και σύμφωνα με τη νέα εκδοχή του εγγράφου «οι επιβάτες που δεν χρησιμοποιούν ακουστικά όταν παρακολουθούν ηχητικό ή βιντεοσκοπημένο περιεχόμενο» (για παράδειγμα από το TikTok) περιλαμβάνονται πλέον στην κατηγορία εκείνων στους οποίους το πλήρωμα μπορεί να αρνηθεί τη μεταφορά.

Επιπλέον, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει σε τέτοιους επιβάτες ακόμη και μόνιμη απαγόρευση πτήσης.

Οι κανόνες αυτοί έχουν νομικά δεσμευτική ισχύ, καθώς οι επιβάτες τούς αποδέχονται αυτόματα με την αγορά του εισιτηρίου.

ΠΗΓΗ: Itspossible.gr

Φλέγεται η Μέση Ανατολή για δέκατη ημέρα, την ώρα που το Ισραήλ εξαπολύει κύμα επιθέσεων απέναντι στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό. Το Ιράν απαντά με μπαράζ πυραύλων και drones, βάζοντας στο στόχαστρο το Τελ Αβίβ, αλλά και χώρες του Κόλπου. To μεσημέρι βρέθηκαν στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», στην Πάφο οι ηγέτες της Ελλάδας και Γαλλίας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν, όπου τους υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Το ThemaOnline σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις.

