«Καπνική» παρανομία: Εκατοντάδες αδαμολόγητα τσιγάρα σε οδροφράγματα και αεροδρόμια - Συλλήψεις και «βαριά» πρόστιμα - Δείτε φωτογραφίες

Στις 5/3/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, πραγματοποίησαν έλεγχο σε όχημα που οδηγούσε γυναίκα με Ελληνοκυπριακή υπηκοότητα. Κατά τον έλεγχο στο όχημα εντοπίστηκαν 5 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και 5 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία, οι οποίες δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα. Η εμπλεκόμενη τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα εν λόγω καπνικά προϊόντα και το όχημα ως το μέσο μεταφοράς τους κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερη, αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση της για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή συνολικού ποσού €650 ευρώ.

Στις 6/3/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, πραγματοποίησαν έλεγχο σε όχημα που οδηγούσε άνδρας με Ελληνοκυπριακή υπηκοότητα. Κατά τον έλεγχο στο όχημα εντοπίστηκαν συσκευασίες καπνού για ναργιλέ συνολικού βάρους 1 κιλού, οι οποίες δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα. Ο εμπλεκόμενος τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα εν λόγω καπνικά προϊόντα και το όχημα ως το μέσο μεταφοράς τους κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή συνολικού ποσού €500 ευρώ.

Στις 7/3/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης Αστρομερίτη - Ζωδιας, πραγματοποίησαν έλεγχο σε διερχόμενο όχημα που οδηγούσε Ελληνοκύπριος. Κατά τον έλεγχο βρέθηκε να μεταφέρει 5 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, οι οποίες δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα. Το εμπλεκόμενο πρόσωπο τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα εν λόγω καπνικά προϊόντα και το όχημα ως το μέσο μεταφοράς τους κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή συνολικού ποσού €450 ευρώ.

Στις 10/3/2026, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, πραγματοποίησαν έλεγχο σε όχημα που οδηγούσε άνδρας με Ελληνοκυπριακή υπηκοότητα. Κατά τον έλεγχο στο όχημα εντοπίστηκαν 1 κούτα των 200 τσιγάρων, 4 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία και συσκευασίες στριφτού τσιγάρου συνολικού βάρους 250 γραμμαρίων, οι οποίες δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα. Αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων, με την καταβολή συνολικού ποσού €300 ευρώ αφέθηκε ελεύθερος.

Λίγο αργότερα την ίδια μέρα στις 10/3/2026, οι ίδιοι λειτουργοί στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, πραγματοποίησαν έλεγχο σε όχημα που οδηγούσε άνδρας με Τουρκοκυπριακή υπηκοότητα. Κατά τον έλεγχο στο όχημα εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα μέσα στο χώρο του εφεδρικού ελαστικού 1 κούτα των 200 τσιγάρων και 8 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία, οι οποίες δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα. Αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων, με την καταβολή συνολικού ποσού €400 ευρώ αφέθηκε ελεύθερος.

Επίσης κατά το μεσημέρι της ίδιας μέρας στις 10/3/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, πραγματοποίησαν έλεγχο σε όχημα ταξί με τουρκοκυπριακούς αριθμούς εγγραφής το οποίο μετέφερε γυναίκα Ιρλανδικής υπηκοότητας στο Αεροδρόμιο Λάρνακας με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά τον έλεγχο στις αποσκευές της εντοπίστηκαν 8 συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο των 250 γραμμαρίων η κάθε μία (συνολικό βάρος 2Kg), οι οποίες δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα. Αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση της για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων, με την καταβολή συνολικού ποσού €700 ευρώ αφέθηκε ελεύθερη.

Κατασχέσεις μεγάλων ποσοτήτων καπνικών προϊόντων στα Αεροδρόμια Πάφου και Λάρνακας

Στις 8/3/2026 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Πάφου, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν 34χρονο Ελληνοκύπριο επιβάτη πριν την αναχώρηση του με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, με την αποσκευή του να περιέχει μεγάλη ποσότητα καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα. Συγκεκριμένα στις αποσκευές του επιβάτη εντοπίστηκαν 50 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και συσκευασίες καπνού για στριφτο τσιγάρο συνολικού βάρους 10 κιλών. Ο επιβάτης συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ η αποσκευή και το περιεχόμενο της κατασχέθηκαν. Την ίδια μέρα οδηγήθηκε στο επαρχιακό δικαστήριο Πάφου το οποίο εξέδωσε διάταγμα 2ήμερης προσωποκράτησης. Σήμερα 10/3/2026 του επιδόθηκε κατηγορητήριο με την δίκη να ορίζεται στις 20 Μαρτίου 2026.

Επίσης στις 9/3/2026 κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν Τουρκοκύπριο επιβάτη πριν την αναχώρηση του με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αποσκευές του να περιέχουν μεγάλη ποσότητα τσιγάρων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα στις αποσκευές του επιβάτη εντοπίστηκαν συνολικά 148 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία. Ο επιβάτης συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενο τους κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή του ποσού των €8,880 ευρώ.