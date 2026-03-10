Λετυμπιώτης: Βρισκόμαστε σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας με τη συνδρομή και της ελληνικής κυβέρνησης

Όπως είπε ο κ. Λετυμπιώτης «η ζωή στην Κύπρο είναι στην κανονικότητά της», ωστόσο «υπάρχουν τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας». «Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και με τη συνδρομή ασφαλώς της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία ήταν η πρώτη που ανταποκρίθηκε και άμεσα με την έλευση τεσσάρων F-16 και των δύο φρεγατών», είπε χαρακτηριστικά.

Ακόμα προσέθεσε ότι «εργαζόμαστε και εμείς ως κράτος της περιοχής, αλλά και ως κατέχουσα την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμβάλουμε με κάθε δυνατό τρόπο στον βαθμό των δυνατοτήτων μας, ούτως ώστε να αποκλιμακωθεί το συντομότερο δυνατόν αυτή η κρίση».

«Έχουμε σοβαρές ενδείξεις ότι τα drones προήλθαν από την περιοχή του Λιβάνου»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανέφερε αρχικά ότι μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί δύο περιστατικά, «ένα την Κυριακή το βράδυ με τη ρίψη ενός drone με μικρές υλικές ζημιές στο Ακρωτήρι, στις βρετανικές βάσεις και το δεύτερο περιστατικό τη Δευτέρα με δύο άλλα drone και πάλι με στόχο τις βρετανικές βάσεις».

Όσον αφορά την προέλευση των drones o κ. Λετυμπιώτης τόνισε πως «έχουμε σοβαρές ενδείξεις ότι προήλθαν από την περιοχή του Λιβάνου, κάτι το οποίο είχαμε αναφέρει από την από την πρώτη στιγμή, μόλις δηλαδή αυτές οι ενδείξεις είχαν επιβεβαιωθεί».

Αναφερόμενος στην παρουσία των έξι τουρκικών μαχητικών μαχητικών στην κατεχόμενη πλευρά της νήσου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε ότι είναι κάτι που είναι υπό παρακολούθηση.

«Είναι σίγουρα κάτι το οποίο παρακολουθούμε. Όμως θα πρέπει να το δούμε στο πλαίσιο της πραγματικής κατάστασης που επικρατεί στο νησί εδώ και 52 χρόνια. Μιλάμε για την κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου, όπου το 36% των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας παραμένουν υπό παράνομη κατοχή και βρίσκονται εκεί γύρω στους 40.000 κατοχικού στρατού. Άρα, υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να ιδωθεί της συνεχιζόμενης στρατιωτικοποίησης, ενδεχομένως του πιο στρατιωτικοποιημένου μέρους σε ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε αρχικά.

«Αυτό που ενδεχομένως να επιχειρεί η Τουρκία σήμερα είναι η μια αντίδραση ως προς τη μεγάλη ανταπόκριση των Ευρωπαίων εταίρων μας στη συνδρομή των προληπτικών μέτρων που λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία, επιστρατεύοντας όλα τα διεθνή νόμιμα μέσα, σεβόμενη πλήρως την κυριαρχία της», προσέθεσε.

«Νομίζω ότι πολλές φορές η κατάσταση όπως παρουσιάζεται από μέσα μαζικής ενημέρωσης εκτός Κύπρου, ενδεχομένως να περιέχει και μια δόση υπερβολής. Η ζωή στην Κύπρο είναι στην κανονικότητά της. Βεβαίως υπάρχουν τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας, τα οποία είχαν ενεργοποιηθεί από την πρώτη στιγμή, το περασμένο Σάββατο, πριν δηλαδή και το περιστατικό με το πρώτο drone», ανέφερε αρχικά.

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και με την συνδρομή ασφαλώς της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία ήταν η πρώτη που ανταποκρίθηκε και άμεσα με την έλευση τεσσάρων F-16 και των δύο φρεγατών. Είναι εδώ και η γαλλική φρεγάτα και αναμένονται εντός των επόμενων 48 ωρών να να εισέλθουν στα κυπριακά χωρικά ύδατα και το αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκωλ από τη Γαλλία μαζί με τις φρεγάτες που το συνοδεύουν. Άρα έχουν ληφθεί όλα εκείνα τα μέτρα, τα οποία θα έπρεπε να έχουν ληφθεί και που πρέπει να λαμβάνονται στο πλαίσιο της πρόληψης ως προς τα περιστατικά που έχουν σημειωθεί με στόχο τις βρετανικές βάσεις», προσέθεσε.

«Εργαζόμαστε ούτως ώστε να αποκλιμακωθεί το συντομότερο δυνατόν αυτή η κρίση»

Σε ερώτηση για τον αν η Κύπρος μπορεί να δεχθεί δυνητικά απειλή από το Ιράν, ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε: «Δυνητικά θα μπορούσε και από το Ιράν. Μέχρι στιγμής, όπως έχω αναφέρει στην αρχή της συνομιλίας μας, τα δύο περιστατικά που είχαν σημειωθεί ήταν από τον Λίβανο. Προφανώς και λόγω της εγγύτητας και της μικρότερης απόστασης. Σε κάθε περίπτωση όμως, το μέτρο των προληπτικών δράσεων που έχουμε αναλάβει είναι η συνδρομή αυτών των κρατών που έχουμε αναφέρει ότι είναι η Ισπανία, η Γαλλία, η Ελλάδα βεβαίως πρώτη, η Ολλανδία και η Ιταλία. Και είναι ακριβώς στη βάση των δικών μας σχεδιασμών, των δικών μας αναγκών και κατόπιν επικοινωνίας που είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τους ηγέτες αυτών των κρατών».

Σχετικά με τις δράσεις που έχει η Κύπρος στο πλαίσιο της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας δήλωσε ότι «έχουν αναβληθεί ή έχουν προγραμματιστεί μέσω τηλεδιάσκεψης αυτές που θα μπορούσαν να το πράξουν, λόγω βεβαίως του επηρεασμού των πτήσεων που είχε προκύψει στην περιοχή. Γίνεται ένας επαναπρογραμματισμός, όμως σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για πλήρη επαναπρογραμματισμό όλων των εκδηλώσεων».

«Από σήμερα το πρωί οι πτήσεις πραγματοποιούνται κανονικά από και προς την Κυπριακή Δημοκρατία», προσέθεσε.

Όσον αφορά την τουριστική κίνηση, σημείωσε πως υπήρξε «προφανής επίπτωση λόγω του επηρεασμού των πτήσεων. Πέραν τούτου, τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί κάποια σημαντική επίδραση. Όμως νομίζω, όπως ισχύει για όλα τα κράτη της περιοχής αλλά και για όλα τα κράτη, αυτό θα εξαρτηθεί κυρίως από τη χρονική διάρκεια αυτής της περιφερειακής κρίσης, αλλά και την όποια κλιμάκωση ή αποκλιμάκωση την οποία απευχόμαστε».

«Γι’ αυτό εργαζόμαστε και εμείς ως κράτος της περιοχής, αλλά και ως κατέχουσα την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμβάλουμε με κάθε δυνατό τρόπο στον βαθμό των δυνατοτήτων μας, ούτως ώστε να αποκλιμακωθεί το συντομότερο δυνατόν αυτή η κρίση», κατέληξε.

