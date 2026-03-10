Ποια κακή συνήθεια επιταχύνει το γκριζάρισμα των μαλλιών

Το γκριζάρισμα των μαλλιών θεωρείται φυσιολογικό με την ηλικία, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ορισμένες συνήθειες μπορούν να το επισπεύσουν.

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι το κάπνισμα, το άγχος, οι διατροφικές ελλείψεις και κάποιες ορμονικές διαταραχές επηρεάζουν την ταχύτητα με την οποία τα μαλλιά χάνουν το χρώμα τους.

Σύμφωνα με μελέτες, το κάπνισμα μπορεί να επιταχύνει το φυσικό γκριζάρισμα ακόμα και πριν από τα τριάντα.

Ερευνητές από το Τμήμα Ιατρικής και Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημίου του Αμμάν στην Ιορδανία, οι Αϊμάν Ζάιντ, Αουνί Σαχαΐτ, Μούσα Άγιουμπ και Αλ-Μοτάσεμ Γιουσέφ, υπογραμμίζουν ότι τα τσιγάρα περιέχουν τοξικές ουσίες που επιταχύνουν τη γήρανση των μαλλιών.

Η φυσική απόχρωση των μαλλιών εξαρτάται από τη μελανίνη, μια χρωστική που παράγεται από τα κύτταρα των θυλάκων της τρίχας. Με τα χρόνια, αυτά τα κύτταρα μειώνουν τη δραστηριότητά τους και εμφανίζονται τα πρώτα γκρι και μετά λευκά μαλλιά.

Το κάπνισμα διαταράσσει αυτή τη διαδικασία, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Indian Dermatology Online Journal. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι καπνιστές έχουν περίπου 2,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν άσπρα μαλλιά πριν τα τριάντα σε σχέση με όσους δεν καπνίζουν.

Οι τοξίνες του καπνού προκαλούν έντονο οξειδωτικό στρες στον οργανισμό. Η νικοτίνη και τα άλλα συστατικά του τσιγάρου επιταχύνουν τη γήρανση της επιδερμίδας, συμπεριλαμβανομένου του τριχωτού της κεφαλής. Τα κύτταρα που παράγουν τη μελανίνη φθείρονται και τελικά καταστρέφονται. Η παραγωγή μελανίνης μειώνεται, η τρίχα χάνει δύναμη και η ανάπτυξή της γίνεται πιο αργή.

Η επίδραση του καπνίσματος στα μαλλιά δεν αφορά μόνο την εμφάνιση. Η μειωμένη μελανίνη σημαίνει ότι η τρίχα γίνεται πιο ευάλωτη, πιο εύθραυστη και μπορεί να απαιτεί περισσότερη φροντίδα για να διατηρηθεί υγιής. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η διακοπή του καπνίσματος μπορεί να επιβραδύνει αυτή τη διαδικασία και να βοηθήσει τα μαλλιά να διατηρήσουν καλύτερα τη φυσική τους λάμψη.