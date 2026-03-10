Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΠοια κακή συνήθεια επιταχύνει το γκριζάρισμα των μαλλιών
ΥΓΕΙΑ

Ποια κακή συνήθεια επιταχύνει το γκριζάρισμα των μαλλιών

 10.03.2026 - 23:24
Ποια κακή συνήθεια επιταχύνει το γκριζάρισμα των μαλλιών

Μερικές καθημερινές συνήθειες επηρεάζουν τον χρόνο που εμφανίζονται τα πρώτα γκρίζα μαλλιά. Υπάρχει, όμως, όπως φαίνεται, μια κακή συνήθεια που παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το γκριζάρισμα των μαλλιών θεωρείται φυσιολογικό με την ηλικία, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ορισμένες συνήθειες μπορούν να το επισπεύσουν.

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι το κάπνισμα, το άγχος, οι διατροφικές ελλείψεις και κάποιες ορμονικές διαταραχές επηρεάζουν την ταχύτητα με την οποία τα μαλλιά χάνουν το χρώμα τους.

Σύμφωνα με μελέτες, το κάπνισμα μπορεί να επιταχύνει το φυσικό γκριζάρισμα ακόμα και πριν από τα τριάντα.

Ερευνητές από το Τμήμα Ιατρικής και Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημίου του Αμμάν στην Ιορδανία, οι Αϊμάν Ζάιντ, Αουνί Σαχαΐτ, Μούσα Άγιουμπ και Αλ-Μοτάσεμ Γιουσέφ, υπογραμμίζουν ότι τα τσιγάρα περιέχουν τοξικές ουσίες που επιταχύνουν τη γήρανση των μαλλιών.

Η φυσική απόχρωση των μαλλιών εξαρτάται από τη μελανίνη, μια χρωστική που παράγεται από τα κύτταρα των θυλάκων της τρίχας. Με τα χρόνια, αυτά τα κύτταρα μειώνουν τη δραστηριότητά τους και εμφανίζονται τα πρώτα γκρι και μετά λευκά μαλλιά.

Το κάπνισμα διαταράσσει αυτή τη διαδικασία, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Indian Dermatology Online Journal. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι καπνιστές έχουν περίπου 2,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν άσπρα μαλλιά πριν τα τριάντα σε σχέση με όσους δεν καπνίζουν.

Μετά την ηλικία των 60, δεν είναι ούτε το περπάτημα ούτε το κολύμπι: Η πιο ωφέλιμη δραστηριότητα για την υγεία σας
Αντίο, κλάμερ: Αυτό το πιο κομψό (αλλά όχι πιο ακριβό) αξεσουάρ έρχεται να το αντικαταστήσει
Οι τοξίνες του καπνού προκαλούν έντονο οξειδωτικό στρες στον οργανισμό. Η νικοτίνη και τα άλλα συστατικά του τσιγάρου επιταχύνουν τη γήρανση της επιδερμίδας, συμπεριλαμβανομένου του τριχωτού της κεφαλής. Τα κύτταρα που παράγουν τη μελανίνη φθείρονται και τελικά καταστρέφονται. Η παραγωγή μελανίνης μειώνεται, η τρίχα χάνει δύναμη και η ανάπτυξή της γίνεται πιο αργή.

Η επίδραση του καπνίσματος στα μαλλιά δεν αφορά μόνο την εμφάνιση. Η μειωμένη μελανίνη σημαίνει ότι η τρίχα γίνεται πιο ευάλωτη, πιο εύθραυστη και μπορεί να απαιτεί περισσότερη φροντίδα για να διατηρηθεί υγιής. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η διακοπή του καπνίσματος μπορεί να επιβραδύνει αυτή τη διαδικασία και να βοηθήσει τα μαλλιά να διατηρήσουν καλύτερα τη φυσική τους λάμψη.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για το 1 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες
Ήρεμος ύπνος για τα παιδιά: 3 διασκεδαστικοί τρόποι να νικήσετε τους νυχτερινούς φόβους
Χειροπέδες σε μαθητές που έφτιαξαν εκρηκτικό μηχανισμό και τον ενεργοποίησαν σε αυλή σχολείου στο Ηράκλειο - Είδαν σε βίντεο πώς φτιάχνεται
«Ιστορική εξέλιξη»: Θεσμοθετείται για πρώτη φορά στην Κύπρο η τετραήμερη εργασία – Ποια τράπεζα την υιοθετεί
Αδιάζει γρήγορα η μπαταρία του κινητού σου; 3+1 πράγματα που κάνεις καθημερινά και πρέπει να τα σταματήσεις
«Κινητός» κίνδυνος στον δρόμο: Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό - Μετέφεραν στρώμα με σκούτερ - Βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βλάπτει το γάλα το δέρμα μας; Τι θα συμβεί στο πρόσωπό σου αν κόψεις τα γαλακτοκομικά

 10.03.2026 - 22:55
Επόμενο άρθρο

Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο: Καταγγελία κοινοτάρχη για καθυστέρηση στην άφιξη των ασθενοφόρων

 10.03.2026 - 23:56
LIVE: Ευχαριστίες ΠτΔ στην Ολλανδία για τη φρεγάτα - Το βρετανικό πλοίο HMS Dragon κατευθύνεται προς την Κύπρο

LIVE: Ευχαριστίες ΠτΔ στην Ολλανδία για τη φρεγάτα - Το βρετανικό πλοίο HMS Dragon κατευθύνεται προς την Κύπρο

Φλέγεται για 10η μέρα η Μέση Ανατολή, ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν, ενώ οι IDF επιτίθενται διαρκώς στον Λίβανο. Το Ιράν απαντά με εκτοξεύσεις πυραύλων και drones προς χώρες του Κόλπου, ενώ δεσμεύτηκε ότι θα σκληρύνει τα αντίποινά του. Όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Ευχαριστίες ΠτΔ στην Ολλανδία για τη φρεγάτα - Το βρετανικό πλοίο HMS Dragon κατευθύνεται προς την Κύπρο

LIVE: Ευχαριστίες ΠτΔ στην Ολλανδία για τη φρεγάτα - Το βρετανικό πλοίο HMS Dragon κατευθύνεται προς την Κύπρο

  •  10.03.2026 - 06:25
Επικοινωνία ΠτΔ με Ευρωπαίους ηγέτες μέσω τηλεδιάσκεψης: Συντονισμός θέσεων ενόψει της συζήτησης για την ανταγωνιστικότητα – Στο τραπέζι και η Μ. Ανατολή

Επικοινωνία ΠτΔ με Ευρωπαίους ηγέτες μέσω τηλεδιάσκεψης: Συντονισμός θέσεων ενόψει της συζήτησης για την ανταγωνιστικότητα – Στο τραπέζι και η Μ. Ανατολή

  •  10.03.2026 - 19:45
Λετυμπιώτης: Βρισκόμαστε σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας με τη συνδρομή και της ελληνικής κυβέρνησης

Λετυμπιώτης: Βρισκόμαστε σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας με τη συνδρομή και της ελληνικής κυβέρνησης

  •  10.03.2026 - 21:55
Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο: Καταγγελία κοινοτάρχη για καθυστέρηση στην άφιξη των ασθενοφόρων

Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο: Καταγγελία κοινοτάρχη για καθυστέρηση στην άφιξη των ασθενοφόρων

  •  10.03.2026 - 23:56
ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για το 1 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για το 1 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

  •  10.03.2026 - 22:05
Σαρλ ντε (αυτο)Γκολ

Σαρλ ντε (αυτο)Γκολ

  •  10.03.2026 - 20:11
«Ιστορική εξέλιξη»: Θεσμοθετείται για πρώτη φορά στην Κύπρο η τετραήμερη εργασία – Ποια τράπεζα την υιοθετεί

«Ιστορική εξέλιξη»: Θεσμοθετείται για πρώτη φορά στην Κύπρο η τετραήμερη εργασία – Ποια τράπεζα την υιοθετεί

  •  10.03.2026 - 18:00
Έρχονται φθηνότερα σπίτια: Η ιστορική απόφαση της ΕΕ που αλλάζει τα πάντα στα ακίνητα

Έρχονται φθηνότερα σπίτια: Η ιστορική απόφαση της ΕΕ που αλλάζει τα πάντα στα ακίνητα

  •  10.03.2026 - 17:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα