Ελληνόκτητο ένα από τα τρία πλοία που χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ

Πρόκειται για το φορτηγό /bulk carrier «Star Gwyneth», που ανήκει στη ναυτιλιακή εταιρεία Star Bulk, με επικεφαλής τον Πέτρο Παππά, η οποία διαχειρίζεται στόλο 125 φορτηγών πλοίων και είναι εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο (New York Stock Exchange – NYSE). Η κατάσταση δείχνει ότι πλέον όλα τα πλοία εισηγμένων εταιρειών είναι πιθανοί στόχοι, ανεξαρτήτως εθνικότητας των πλοιοκτητών τους.

Το ελληνόκτητο «Star Gwyneth» δεν υπέστη σοβαρές ζημιές και, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, το πλήρωμά του παραμένει ασφαλές. Παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος στην περιοχή είναι υπαρκτός, η επιβίωση των ναυτικών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη διαχείριση του πλοίου, όπως τονίζουν πηγές της εταιρείας Star Bulk.

Σύμφωνα με την EOS Risk Group (εταιρεία ανάλυσης κινδύνου), το δεύτερο πλοίο, το bulk carrier Mayuree Naree, με σημαία Ταϊλάνδης, δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο. Αρχικές αναφορές ανέφεραν ότι το πλοίο είχε εγκαταλειφθεί, αλλά νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι το πλήρωμα ασφαλείας παραμένει επί του σκάφους και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Το τρίτο πλοίο, το ιαπωνικό containership One Majesty, υπέστη μερική ζημιά στο κύτος του κατά τη διάρκεια επίθεσης κοντά στο Ras Al Khaima, παραμένοντας όμως ναυτικά ικανό να συνεχίσει το ταξίδι του. Ένα ακόμη πλοίο, επιβεβαιωμένο κοντά στο Abu Musa, βρίσκεται υπό διερεύνηση για τις ακριβείς συνθήκες επίθεσης, ενώ στην περιοχή Duqm εντοπίστηκε drone, με τις αρχές να αναμένουν επιβεβαίωση για πιθανή επίθεση ή αναχαίτιση.

Η κατάσταση στα Στενά παραμένει έντονα ασταθής, με τα πληρώματα να βιώνουν τη συνεχή αγωνία του κινδύνου. Οι πλοιοκτήτες έχουν αυξήσει δραστικά τα μέτρα ασφαλείας, αξιοποιώντας δεδομένα AIS (Automatic Identification System – Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης) για συνεχή παρακολούθηση. Στις τελευταίες 24 ώρες, 15 πλοία κατέγραψαν διέλευση της περιοχής, εκ των οποίων τα 5 φαίνεται να χρησιμοποίησαν ψευδή στοιχεία, αφήνοντας 10 πραγματικά πλοία. Τέσσερα από αυτά συνδέονται με κινέζους ιδιοκτήτες ή πλήρωμα, ενώ τέσσερα είχαν διαδρομές από ή προς το Ιράν.

