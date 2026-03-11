Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΆνδρας φέρεται να αυτοπυρπολήθηκε σε λεωφορείο στην Ελβετία - Δείτε το σοκαριστικό βίντεο
ΔΙΕΘΝΗ

Άνδρας φέρεται να αυτοπυρπολήθηκε σε λεωφορείο στην Ελβετία - Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

 11.03.2026 - 11:16
Άνδρας φέρεται να αυτοπυρπολήθηκε σε λεωφορείο στην Ελβετία - Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

Ένα λεωφορείο τυλίχθηκε ολοσχερώς στις φλόγες το βράδυ της Τρίτης στην κοινότητα Κέρτζερς της Ελβετίας. Σύμφωνα με την ελβετική αστυνομία, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονιού σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν.

Η αστυνομία του καντονιού του Φράιμπουργκ διευκρινίζει ότι τρεις από τους πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με διαφορετικά οχήματα. Οι άλλοι δύο έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Ένα ελικόπτερο διάσωσης επιχειρεί, επίσης. Βίντεο δείχνει τουλάχιστον ένα άτομο με εγκαύματα. Το σκισμένο σακάκι ενός ατόμου βρίσκεται στο έδαφος.

Τα αιτία του συμβάντος δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί. Η πυρκαγιά ξέσπασε στο Κέρζερς, που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Το λεωφορείο πήρε ξαφνικά φωτιά και καταστράφηκε ολοκληρωτικά.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας άνδρας περιέλουσε τον εαυτό του με βενζίνη μέσα στο λεωφορείο και αυτοπυρπολήθηκε. «Έριξε βενζίνη και αυτοπυρπολήθηκε», ανέφερε ένας από τους μάρτυρες σε βίντεο.

Στο βίντεο, ο άνδρας με το πρόσωπο καλυμμένο με αιθάλη ρωτιέται τι συνέβη. «Ένας άντρας αυτοπυρπολήθηκε μέσα», απαντά στα αλβανικά.

Στη συνέχεια κουνάει τα χέρια του και συνεχίζει: «Έριξε βενζίνη και αυτοπυρπολήθηκε!»

Άλλοι αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν το ίδιο πράγμα.

Αυτές οι αναφορές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί από την αστυνομία.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι έλαβε πληροφορίες ότι ένα άτομο περιέλουσε τον εαυτό του με βενζίνη σε λεωφορείο. «Ωστόσο, δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε», είπε.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα στην παραλιακή στη Λεμεσό
Πέθανε ο εμβληματικός showman Γιώργος Μαρίνος
Χώρισε η Κύπρια ηθοποιός με τον γοητευτικό ηθοποιό σύντροφο της - Δεν διέγραψαν τις φωτογραφίες τους
Συναγερμός στη Λεμεσό: Εντόπισαν πιστόλι και εκρηκτικά σε ανοιχτό χώρο
Θλίψη στη Λευκωσία - Έφυγε από τη ζωή ο 46χρονος Χάρης - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία
Εξοργισμένος ο Κοινοτάρχης Παλαιχωρίου: «Δεν θα δεχθούμε άλλα παραμύθια» - Το απίστευτο περιστατικό στον Αστυνομικό Σταθμό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εξοργισμένος ο Κοινοτάρχης Παλαιχωρίου: «Δεν θα δεχθούμε άλλα παραμύθια» - Το απίστευτο περιστατικό στον Αστυνομικό Σταθμό

 11.03.2026 - 10:58
Επόμενο άρθρο

Αποφάσεις Υπουργικού: Ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής SafeCy για περιστατικό ασφάλειας - Ακατάλληλα 194 καταφύγια

 11.03.2026 - 11:41
LIVE: 11η μέρα πολέμου - Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ - Οι IDF έπληξαν ξανά Τεχεράνη και Λίβανο

LIVE: 11η μέρα πολέμου - Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ - Οι IDF έπληξαν ξανά Τεχεράνη και Λίβανο

Στα Στενά του Ορμούζ φαίνεται να μεταφέρεται το επίκεντρο του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά την11η μέρα πολέμου, καθώς οι οικονομικές συνέπειες από την αδυναμία μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις χώρες του Κόλπου, επηρεάζουν πλέον ολόκληρο τον πλανήτη. Όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: 11η μέρα πολέμου - Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ - Οι IDF έπληξαν ξανά Τεχεράνη και Λίβανο

LIVE: 11η μέρα πολέμου - Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ - Οι IDF έπληξαν ξανά Τεχεράνη και Λίβανο

  •  11.03.2026 - 06:11
Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα στην παραλιακή στη Λεμεσό

Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα στην παραλιακή στη Λεμεσό

  •  11.03.2026 - 12:22
Αποφάσεις Υπουργικού: Ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής SafeCy για περιστατικό ασφάλειας - Ακατάλληλα 194 καταφύγια

Αποφάσεις Υπουργικού: Ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής SafeCy για περιστατικό ασφάλειας - Ακατάλληλα 194 καταφύγια

  •  11.03.2026 - 11:41
Γ. Γεωργίου στο «Τ»: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι απλός θεατής στην ανάφλεξη της Μέσης Ανατολής»

Γ. Γεωργίου στο «Τ»: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι απλός θεατής στην ανάφλεξη της Μέσης Ανατολής»

  •  11.03.2026 - 06:35
Λετυμπιώτης για αφθώδη πυρετό - «Το αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα και μακριά από λαϊκισμούς»

Λετυμπιώτης για αφθώδη πυρετό - «Το αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα και μακριά από λαϊκισμούς»

  •  11.03.2026 - 12:10
Μαριλένα Ραουνά από Ευρωκοινοβούλιο: «Η Κύπρος δεν είναι η περιφέρεια, είναι η πρώτη γραμμή της Ευρώπης»

Μαριλένα Ραουνά από Ευρωκοινοβούλιο: «Η Κύπρος δεν είναι η περιφέρεια, είναι η πρώτη γραμμή της Ευρώπης»

  •  11.03.2026 - 11:44
Αναστολή από 23 Μαρτίου της υπηρεσίας Pame Express λόγω έλλειψης οδηγών

Αναστολή από 23 Μαρτίου της υπηρεσίας Pame Express λόγω έλλειψης οδηγών

  •  11.03.2026 - 11:56
Εξοργισμένος ο Κοινοτάρχης Παλαιχωρίου: «Δεν θα δεχθούμε άλλα παραμύθια» - Το απίστευτο περιστατικό στον Αστυνομικό Σταθμό

Εξοργισμένος ο Κοινοτάρχης Παλαιχωρίου: «Δεν θα δεχθούμε άλλα παραμύθια» - Το απίστευτο περιστατικό στον Αστυνομικό Σταθμό

  •  11.03.2026 - 10:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα