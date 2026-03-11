Άνδρας φέρεται να αυτοπυρπολήθηκε σε λεωφορείο στην Ελβετία - Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονιού σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν.

Η αστυνομία του καντονιού του Φράιμπουργκ διευκρινίζει ότι τρεις από τους πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με διαφορετικά οχήματα. Οι άλλοι δύο έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Ένα ελικόπτερο διάσωσης επιχειρεί, επίσης. Βίντεο δείχνει τουλάχιστον ένα άτομο με εγκαύματα. Το σκισμένο σακάκι ενός ατόμου βρίσκεται στο έδαφος.

Τα αιτία του συμβάντος δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί. Η πυρκαγιά ξέσπασε στο Κέρζερς, που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Το λεωφορείο πήρε ξαφνικά φωτιά και καταστράφηκε ολοκληρωτικά.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας άνδρας περιέλουσε τον εαυτό του με βενζίνη μέσα στο λεωφορείο και αυτοπυρπολήθηκε. «Έριξε βενζίνη και αυτοπυρπολήθηκε», ανέφερε ένας από τους μάρτυρες σε βίντεο.

Στο βίντεο, ο άνδρας με το πρόσωπο καλυμμένο με αιθάλη ρωτιέται τι συνέβη. «Ένας άντρας αυτοπυρπολήθηκε μέσα», απαντά στα αλβανικά.

Στη συνέχεια κουνάει τα χέρια του και συνεχίζει: «Έριξε βενζίνη και αυτοπυρπολήθηκε!»

Άλλοι αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν το ίδιο πράγμα.

Αυτές οι αναφορές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί από την αστυνομία.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι έλαβε πληροφορίες ότι ένα άτομο περιέλουσε τον εαυτό του με βενζίνη σε λεωφορείο. «Ωστόσο, δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε», είπε.

