Μαριλένα Ραουνά από Ευρωκοινοβούλιο: «Η Κύπρος δεν είναι η περιφέρεια, είναι η πρώτη γραμμή της Ευρώπης»

Κατά την έναρξη της συζήτησης για την εκρηκτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον ρόλο του Ιράν, η κ. Ραουνά κατέστησε σαφές ότι η Κύπρος αποτελεί τον σταθερό «φάρο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περιοχή που φλέγεται, υπογραμμίζοντας πως η ασφάλεια του νησιού ταυτίζεται απόλυτα με την ασφάλεια ολόκληρης της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Η Υφυπουργός περιέγραψε με μελανά χρώματα τον νέο κύκλο βίας, τονίζοντας ότι για την Κύπρο η κρίση δεν αποτελεί μια θεωρητική άσκηση επί χάρτου, αλλά μια καθημερινή πραγματικότητα λόγω γεωγραφίας. Αναφερόμενη στο πρόσφατο περιστατικό με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις Βρετανικές Βάσεις, επισήμανε πόσο απρόβλεπτη και διαβρωτική μπορεί να γίνει η σύγκρουση, εξαπλούμενη αδιακρίτως. Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη της Λευκωσίας προς τα κράτη μέλη —Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία— που έσπευσαν να ενισχύσουν τις αμυντικές ικανότητες της Κύπρου, κάνοντας λόγο για την «ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη».

Πέρα από το μέτωπο της ασφάλειας, η κ. Ραουνά ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο της Κύπρου ως ανθρωπιστικού κόμβου. Με περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες να βρίσκονται στην περιοχή και 19 κράτη μέλη να έχουν ήδη ενεργοποιήσει τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για εκκενώσεις, η Κύπρος παραμένει «πάντα μέρος της λύσης». Η Υφυπουργός επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της Λευκωσίας να φιλοξενήσει επιχειρήσεις επαναπατρισμού και να στηρίξει κάθε διπλωματική προσπάθεια για αποκλιμάκωση, ενώ χαιρέτισε τη στάση της κυβέρνησης του Λιβάνου να περιορίσει τη δράση της Χεζμπολάχ.

Η ατζέντα της παρέμβασης δεν περιορίστηκε μόνο στα πολεμικά μέτωπα, καθώς η κ. Ραουνά έδωσε το στίγμα και για το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου. Με κεντρικό σύνθημα «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά», αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας έως το 2027. Η Κυπριακή Προεδρία, όπως σημείωσε, εργάζεται εντατικά για την άρση των εμποδίων στην Ενιαία Αγορά και τη δημιουργία ενός προϋπολογισμού (ΠΔΠ) που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις, διασφαλίζοντας ότι η Ευρώπη θα παραμείνει ισχυρή παίκτρια στην παγκόσμια σκακιέρα.

Κλείνοντας, η Υφυπουργός επανέλαβε την αταλάντευτη στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία, συνδέοντας μάλιστα τις απειλές που δέχεται το Κίεβο με τις δραστηριότητες του Ιράν, λόγω της χρήσης των drones Shahed.

Απεσταλμένος στο Στρασβούργο: Γιώργος Μούσας