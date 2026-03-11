Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύσκεψη στο Προεδρικό για τον τουρισμό: Παρέμβαση Χριστοδουλίδη για την «λανθασμένη εικόνα» στο εξωτερικό

 11.03.2026 - 16:56
Σύσκεψη στο Προεδρικό για τον τουρισμό: Παρέμβαση Χριστοδουλίδη για την «λανθασμένη εικόνα» στο εξωτερικό

 11.03.2026 - 16:56

Στις κινήσεις που θα προβεί η Κυβέρνηση για αντιμετώπιση των θεμάτων που επηρεάζουν τον Τουρισμό, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την ευρεία σύσκεψη στην οποία προεδρεύει το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα του Τουρισμού.

Στην εναρκτήρια του τοποθέτηση κατά τη σύσκεψη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θεώρησα σκόπιμο να κάνουμε αυτή τη σύσκεψη για να συντονίσουμε τις δράσεις μας για να αντιμετωπίσουμε την εντελώς λανθασμένη εικόνα που δημιουργούν κάποιοι ειδικότερα στο εξωτερικό.

Έχουμε, ήδη, προβεί ως Κυβέρνηση σε κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες. Είναι σημαντικό να συντονιστούμε όπως πάντα, η Κυβέρνηση και ο ιδιωτικός τομέας, για να αντιμετωπίσουμε το θέμα που προανέφερα, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε από πλευράς Κυβέρνησης, έτσι ώστε οι όποιες επιπτώσεις να αντιμετωπιστούν.

Ήταν σημαντικό ότι η προηγούμενη χρονιά, καθώς και το 2024 ήταν ρεκόρ σεζόν για τις αφίξεις τουριστών αλλά και από πλευράς εσόδων. Γνωρίζετε καλά τη σημασία του τουριστικού τομέα στο ΑΕΠ της χώρας, στην οικονομία μας, αγγίζει πολλά Υπουργεία, για αυτό έχουμε μαζί μας και τέσσερεις Υπουργούς, και θα δούμε πρώτα τα δεδομένα ως έχουν αυτή τη στιγμή, καθώς και τις κινήσεις που θα κάνουμε άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αν προκύψει ανάγκη». 

