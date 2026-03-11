Καρφιά Προεδρικού κατά Αννίτας Δημητρίου: «Η μόνη που συμπεριφέρεται ανεύθυνα είναι η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ»

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, κατηγορεί την Αννίτα Δημητρίου για «κρεσέντο λαϊκισμού» και προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης της κατάστασης ενόψει των βουλευτικών εκλογών, υποστηρίζοντας ότι η Κυβέρνηση εφαρμόζει από την πρώτη στιγμή όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτούσια η απάντηση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Βίκτωρα Παπαδόπουλου στην Πρόεδρο του ΔΗΣΥ

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ κα Αννίτα Δημητρίου, σε ένα κρεσέντο λαϊκισμού με προφανή στόχο την ψηφοθηρία ενόψει των βουλευτικών εκλογών, επιχειρεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά μια υγειονομική κρίση που αφορά τον πρωτογενή τομέα της κτηνοτροφίας λόγω του αφθώδους πυρετού. Με αστήρικτα επιχειρήματα κατηγορεί την Κυβέρνηση, την ώρα που από την πρώτη στιγμή εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και πρωτόκολλα που επιβάλλει η ενωσιακή νομοθεσία.

Την ίδια ώρα, οι επαγγελματίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών βρίσκονται στην πρώτη γραμμή δίνοντας καθημερινή μάχη για τον περιορισμό της επιδημίας, ενώ η Κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, μετά από παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναμένεται στην Κύπρο ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος για περαιτέρω συντονισμό και στήριξη των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων.



Είναι πράγματι λυπηρό η Πρόεδρος της Βουλής και επικεφαλής κοινοβουλευτικού κόμματος να αγνοεί τις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί χωρίς συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τη χώρα, ακόμη και σε σχέση με τη συμμετοχή της στην ενιαία αγορά και στον Τουρισμό.



Είτε λοιπόν δεν γνωρίζει αυτές τις διαδικασίες, κάτι που είναι λυπηρό για το θεσμικό αξίωμα που κατέχει είτε τις γνωρίζει και επιλέγει να τις παραγνωρίζει για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, που είναι επικίνδυνο. Σε κάθε περίπτωση, ο λαϊκισμός και οι εύκολες κορώνες δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη γνώση, την υπευθυνότητα και τη σοβαρότητα που απαιτεί η διαχείριση μιας τέτοιας κρίσης.



Η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην ουσιαστική αντιμετώπιση της κατάστασης και στη στήριξη των κτηνοτρόφων, χωρίς να εμπλακεί σε προεκλογικές σκοπιμότητες και διαγωνισμούς εντυπώσεων.

Συνεπώς, η μόνη που συμπεριφέρεται ανεύθυνα, βρίσκεται σε σύγχυση και κάνει αλλοπρόσαλλες δηλώσεις είναι η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.