Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚύπρος σε ετοιμότητα: Αναβαθμίζονται όλα τα καταφύγια – Το SafeCY γίνεται το νέο όπλο πολιτικής προστασίας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κύπρος σε ετοιμότητα: Αναβαθμίζονται όλα τα καταφύγια – Το SafeCY γίνεται το νέο όπλο πολιτικής προστασίας

 11.03.2026 - 19:10
Κύπρος σε ετοιμότητα: Αναβαθμίζονται όλα τα καταφύγια – Το SafeCY γίνεται το νέο όπλο πολιτικής προστασίας

Έχει ήδη ξεκινήσει η προσπάθεια επικαιροποίησης των πληροφοριών για τα καταφύγια στην ηλεκτρονική εφαρμογή SafeCY, ανέφεραν αρμόδιες πηγές την Τετάρτη, σημειώνοντας ότι αυτή η προσπάθεια θα ολοκληρωθεί στο τέλος αυτής της εβδομάδας.

Μέχρι το 1999 δεν υπήρχε καμία πρόνοια για καταφύγια στην Κύπρο, σημείωσαν, προσθέτοντας ότι το 1999 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη δημιουργία καταφυγίων. Με αυτήν την πολιτική δημιουργήθηκαν περίπου 2200 καταφύγια, ωστόσο αυτή η πολιτική τερματίστηκε το 2013 λόγω της οικονομικής κρίσης, όπως λέχθηκε. «Έκτοτε συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για νέα καταφύγια, αλλά καθαρά σε εθελοντική βάση», ωστόσο «ήταν μηδενική η ανταπόκριση», ανέφεραν.

Ακόμη, οι αρμόδιες πηγές επεσήμαναν ότι κατά τους πρόσφατους ελέγχους που διενεργήθηκαν στα καταφύγια διαπιστώθηκε ότι κάποιοι χώροι είχαν πωληθεί, ορισμένοι είχαν υποστεί μετατροπές ενώ άλλοι είχαν κατεδαφιστεί. Την ίδια ώρα, παραδέχθηκαν ότι υπήρξε αδυναμία εκ μέρους της Πολιτικής Άμυνας ως προς τους ελέγχους που διενεργούνταν παλαιότερα, σημειώνοντας ότι οι έλεγχοι «δυστυχώς δεν γίνονταν στον βαθμό που θα έπρεπε, εκ του αποτελέσματος».

Οι ίδιες πηγές εξήγησαν ότι τον Σεπτέμβριο του 2023 ελήφθη η απόφαση για αλλαγή προσέγγισης στο ζήτημα της δημιουργίας καταφυγίων, προσθέτοντας ότι αναζητήθηκαν λύσεις σε εκκλησίες, ξενοδοχεία, χώρους στάθμευσης και δημόσιους χώρους. 

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες πηγές είπαν ότι υπήρξε επικοινωνία με τις κοινότητες για να υποδειχθούν χώροι που διαθέτουν υπόγεια, προσθέτοντας ότι έχουν ανταποκριθεί 24 κοινότητες και αξιολογούνται οι χώροι που έχουν προτείνει. «Κάνουμε μια εντατική προσπάθεια να αυξήσουμε τους χώρους», τόνισαν.

Επίσης, σημείωσαν ότι υπάρχουν πάρα πολλά υπόγεια που δεν έχουν δηλωθεί στην Πολιτική Άμυνα, αλλά θα αξιοποιηθούν από τον κόσμο σε περίπτωση κρίσης. 

Την ίδια ώρα, οι πηγές τόνισαν τη σημασία της ανακοίνωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών για δημιουργία καταφυγίων από ιδιώτες, επισημαίνοντας ότι αυτό θα βοηθήσει τη στεγαστική πολιτική του κράτους και θα ωφελήσει τους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης. Ακόμη, εξέφρασαν την πεποίθηση ότι θα υπάρξει ανταπόκριση από τον κόσμο.

Αναφερόμενες στο νομοσχέδιο που κατέθεσε την Τετάρτη το Υπουργείο Εσωτερικών στη Βουλή για την αναβάθμιση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και τη μετονομασία του Υπουργείου σε Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας, οι ίδιες πηγές υπογράμμισαν ότι «πλέον χρειάζεται ριζική αναδιάρθρωση και αναβάθμιση του τρόπου αντιμετώπισης της πολιτικής προστασίας».

Ως προς τον διορισμό του Αρχιπύραρχου Νίκου Λογγίνου ως Εθνικού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας στη θέση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέα Γρηγορίου, οι ίδιες αρμόδιες πηγές εξήγησαν ότι «είναι καλύτερα ο Εθνικός Συντονιστής να είναι κάποιος επιχειρησιακός που να είναι αποκλειστικά αφιερωμένος σε αυτό». 

«Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο ρόλος του Εθνικού Συντονιστή δεν είναι μόνο σε περιόδους κρίσης, αλλά είναι η προετοιμασία», υπέδειξαν. «Εκεί που φάνηκε ότι υστερούσαμε είναι στον συντονισμό των υπηρεσιών για να έχουμε βέλτιστη προετοιμασία. Με τον Εθνικό Μηχανισμό και τη νομοθεσία (που τέθηκε ενώπιον της Βουλής) και τον Εθνικό Συντονιστή που προβλέπεται, επιλύεται αυτό (το ζήτημα), διότι μέσω του Εθνικού Μηχανισμού όλες οι υπηρεσίες τίθενται κάτω από αυτόν τον μηχανισμό», υπογράμμισαν. 

«Λόγω του φόρτου εργασίας που έχει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, τα υπόλοιπα καθήκοντά του ως τεχνοκράτη θα είναι καλύτερα να αναλάβει προσωρινά ο κύριος Λογγίνος», εξήγησαν, διευκρινίζοντας ότι τα καθήκοντα που αναλαμβάνει ο Αρχιπύραρχος αφορούν μόνο στις πυρκαγιές. Όταν ψηφιστεί ο νόμος από τη Βουλή, θα διοριστεί κάποιο άλλο άτομο ως Εθνικός Συντονιστής για όλες τις κρίσεις, συμπλήρωσαν.

Παράλληλα, ανέφεραν ότι έχει ήδη ξεκινήσει η προσπάθεια επικαιροποίησης των πληροφοριών για τα καταφύγια στην ηλεκτρονική εφαρμογή SafeCY, διευκρινίζοντας ότι αυτή η προσπάθεια θα ολοκληρωθεί στο τέλος αυτής της εβδομάδας.

Η εν λόγω εφαρμογή αξιοποιείται ως ένα εργαλείο ενημέρωσης, είπαν, σημειώνοντας ότι θα ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για τη χρήση της εφαρμογής. Την ίδια ώρα, τόνισαν την ανάγκη ο κόσμος να κατεβάζει τις διαθέσιμες ενημερώσεις αναβάθμισης της εφαρμογής. 

Σε ό,τι αφορά το 112, οι αρμόδιες πηγές ανέφεραν ότι καταβάλλεται προσπάθεια για έγκριση της εφαρμογής από την Apple μέχρι τον προσεχή Ιούνιο, ει δυνατόν και νωρίτερα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα στην παραλιακή στη Λεμεσό
Πέθανε ο εμβληματικός showman Γιώργος Μαρίνος
Χώρισε η Κύπρια ηθοποιός με τον γοητευτικό ηθοποιό σύντροφο της - Δεν διέγραψαν τις φωτογραφίες τους
Συναγερμός στη Λεμεσό: Εντόπισαν πιστόλι και εκρηκτικά σε ανοιχτό χώρο
Θλίψη στη Λευκωσία - Έφυγε από τη ζωή ο 46χρονος Χάρης - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία
Εξοργισμένος ο Κοινοτάρχης Παλαιχωρίου: «Δεν θα δεχθούμε άλλα παραμύθια» - Το απίστευτο περιστατικό στον Αστυνομικό Σταθμό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αλαλούμ και πολιτική κρίση για τον αφθώδη πυρετό - ΔΗΣΥ καταγγέλλει: «Η κυβέρνηση απέτυχε παντού!»

 11.03.2026 - 18:48
Επόμενο άρθρο

Βίντεο - Σκηνές πανικού στη Λάρνακα: Φωτιά σε διαμέρισμα – Έτρεχαν να βγουν έξω οι ένοικοι

 11.03.2026 - 19:16
LIVE: 11η μέρα πολέμου - Έφτασε Κύπρο η ιταλική φρεγάτα «Federico Martinengo» - Χτυπήθηκαν οι δεξαμενές πετρελαίου στο Ομάν

LIVE: 11η μέρα πολέμου - Έφτασε Κύπρο η ιταλική φρεγάτα «Federico Martinengo» - Χτυπήθηκαν οι δεξαμενές πετρελαίου στο Ομάν

Στα Στενά του Ορμούζ φαίνεται να μεταφέρεται το επίκεντρο του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά την11η μέρα πολέμου, καθώς οι οικονομικές συνέπειες από την αδυναμία μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις χώρες του Κόλπου, επηρεάζουν πλέον ολόκληρο τον πλανήτη. Όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: 11η μέρα πολέμου - Έφτασε Κύπρο η ιταλική φρεγάτα «Federico Martinengo» - Χτυπήθηκαν οι δεξαμενές πετρελαίου στο Ομάν

LIVE: 11η μέρα πολέμου - Έφτασε Κύπρο η ιταλική φρεγάτα «Federico Martinengo» - Χτυπήθηκαν οι δεξαμενές πετρελαίου στο Ομάν

  •  11.03.2026 - 06:11
Χριστοδουλίδης: «Η ΕΕ στο πλευρό μας.. η Κυπριακή Δημοκρατία θα σταθεί δίπλα στους κτηνοτρόφους» - Τι απαντά για τις δηλώσεις της Αννίτας

Χριστοδουλίδης: «Η ΕΕ στο πλευρό μας.. η Κυπριακή Δημοκρατία θα σταθεί δίπλα στους κτηνοτρόφους» - Τι απαντά για τις δηλώσεις της Αννίτας

  •  11.03.2026 - 19:41
Λετυμπιώτης: «Η ζωή στην Κύπρο είναι κανονική – Αποκαθιστούμε την αλήθεια για τον τουρισμό»

Λετυμπιώτης: «Η ζωή στην Κύπρο είναι κανονική – Αποκαθιστούμε την αλήθεια για τον τουρισμό»

  •  11.03.2026 - 18:41
Γ. Γεωργίου στο «Τ»: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι απλός θεατής στην ανάφλεξη της Μέσης Ανατολής»

Γ. Γεωργίου στο «Τ»: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι απλός θεατής στην ανάφλεξη της Μέσης Ανατολής»

  •  11.03.2026 - 06:35
Κύπρος σε ετοιμότητα: Αναβαθμίζονται όλα τα καταφύγια – Το SafeCY γίνεται το νέο όπλο πολιτικής προστασίας

Κύπρος σε ετοιμότητα: Αναβαθμίζονται όλα τα καταφύγια – Το SafeCY γίνεται το νέο όπλο πολιτικής προστασίας

  •  11.03.2026 - 19:10
Κρίσιμη προειδοποίηση για τον αφθώδη πυρετό: Ο άνθρωπος μπορεί να μεταφέρει τον ιό - «Μην κάνετε άσκοπες μετακινήσεις»

Κρίσιμη προειδοποίηση για τον αφθώδη πυρετό: Ο άνθρωπος μπορεί να μεταφέρει τον ιό - «Μην κάνετε άσκοπες μετακινήσεις»

  •  11.03.2026 - 17:02
Φωτιά σε Τεχνική Σχολή στη Λεμεσό: Στο σημείο τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα

Φωτιά σε Τεχνική Σχολή στη Λεμεσό: Στο σημείο τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα

  •  11.03.2026 - 18:30
Χαμός στο σύστημα για τις άδειες κυκλοφορίας: Χιλιάδες πολίτες μπαίνουν την τελευταία στιγμή

Χαμός στο σύστημα για τις άδειες κυκλοφορίας: Χιλιάδες πολίτες μπαίνουν την τελευταία στιγμή

  •  11.03.2026 - 16:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα