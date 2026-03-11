Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠτΔ: «Η χώρα μας είναι ασφαλής - Ο τουρισμός μας είναι ισχυρός»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: «Η χώρα μας είναι ασφαλής - Ο τουρισμός μας είναι ισχυρός»

 11.03.2026 - 19:59
ΠτΔ: «Η χώρα μας είναι ασφαλής - Ο τουρισμός μας είναι ισχυρός»

Αποφασίσαμε τα άμεσα μέτρα που θα ληφθούν για αντιμετώπιση των όποιων προκλήσεων προκύπτουν μέσα από την κατάσταση πραγμάτων στην περιοχή, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στην ευρεία σύσκεψη που είχε το απόγευμα για τον Τουρισμό.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ, και σε παρατήρηση ότι λόγω της κατάστασης ο Τουρισμός της Κύπρου θα δεχθεί μεγάλο πλήγμα και ερωτηθείς σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει η Κυβέρνηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η χώρα μας είναι ασφαλής. Ο τουρισμός μας είναι ισχυρός. Να θυμίσω ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε ρεκόρ αφίξεων και ρεκόρ εσόδων από τον τουρισμό.

Είχα σήμερα σύσκεψη με όλους τους αρμόδιους φορείς και από κοινού αποφασίσαμε τα άμεσα μέτρα τα οποία θα λάβουμε έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι όποιες προκλήσεις προκύπτουν μέσα από την κατάσταση πραγμάτων στην περιοχή.

Αλλά έχει αποδείξει ο τουρισμός μας την ανθεκτικότητά του διαχρονικά και σε αυτή τη συγκυρία που έχουμε προκλήσεις να τις αντιμετωπίσουμε και αυτές».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι σήμερα έφτασε και η ιταλική φρεγάτα στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έφτασε, και για ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω όλους όσοι ανταποκρίθηκαν. Να ευχαριστήσω και την Πρόεδρο της Επιτροπής για τη σημερινή αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επαναλαμβάνω, η χώρα μας είναι πάντοτε μέρος της λύσης, ποτέ μέρος του προβλήματος και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα στην παραλιακή στη Λεμεσό
Πέθανε ο εμβληματικός showman Γιώργος Μαρίνος
Χώρισε η Κύπρια ηθοποιός με τον γοητευτικό ηθοποιό σύντροφο της - Δεν διέγραψαν τις φωτογραφίες τους
Συναγερμός στη Λεμεσό: Εντόπισαν πιστόλι και εκρηκτικά σε ανοιχτό χώρο
Θλίψη στη Λευκωσία - Έφυγε από τη ζωή ο 46χρονος Χάρης - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία
Εξοργισμένος ο Κοινοτάρχης Παλαιχωρίου: «Δεν θα δεχθούμε άλλα παραμύθια» - Το απίστευτο περιστατικό στον Αστυνομικό Σταθμό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χριστοδουλίδης: «Η ΕΕ στο πλευρό μας.. η Κυπριακή Δημοκρατία θα σταθεί δίπλα στους κτηνοτρόφους» - Τι απαντά για τις δηλώσεις της Αννίτας

 11.03.2026 - 19:41
LIVE: 11η μέρα πολέμου - Έφτασε Κύπρο η ιταλική φρεγάτα «Federico Martinengo» - Χτυπήθηκαν οι δεξαμενές πετρελαίου στο Ομάν

LIVE: 11η μέρα πολέμου - Έφτασε Κύπρο η ιταλική φρεγάτα «Federico Martinengo» - Χτυπήθηκαν οι δεξαμενές πετρελαίου στο Ομάν

Στα Στενά του Ορμούζ φαίνεται να μεταφέρεται το επίκεντρο του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά την11η μέρα πολέμου, καθώς οι οικονομικές συνέπειες από την αδυναμία μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις χώρες του Κόλπου, επηρεάζουν πλέον ολόκληρο τον πλανήτη. Όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: 11η μέρα πολέμου - Έφτασε Κύπρο η ιταλική φρεγάτα «Federico Martinengo» - Χτυπήθηκαν οι δεξαμενές πετρελαίου στο Ομάν

LIVE: 11η μέρα πολέμου - Έφτασε Κύπρο η ιταλική φρεγάτα «Federico Martinengo» - Χτυπήθηκαν οι δεξαμενές πετρελαίου στο Ομάν

  •  11.03.2026 - 06:11
Χριστοδουλίδης: «Η ΕΕ στο πλευρό μας.. η Κυπριακή Δημοκρατία θα σταθεί δίπλα στους κτηνοτρόφους» - Τι απαντά για τις δηλώσεις της Αννίτας

Χριστοδουλίδης: «Η ΕΕ στο πλευρό μας.. η Κυπριακή Δημοκρατία θα σταθεί δίπλα στους κτηνοτρόφους» - Τι απαντά για τις δηλώσεις της Αννίτας

  •  11.03.2026 - 19:41
Λετυμπιώτης: «Η ζωή στην Κύπρο είναι κανονική – Αποκαθιστούμε την αλήθεια για τον τουρισμό»

Λετυμπιώτης: «Η ζωή στην Κύπρο είναι κανονική – Αποκαθιστούμε την αλήθεια για τον τουρισμό»

  •  11.03.2026 - 18:41
Γ. Γεωργίου στο «Τ»: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι απλός θεατής στην ανάφλεξη της Μέσης Ανατολής»

Γ. Γεωργίου στο «Τ»: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι απλός θεατής στην ανάφλεξη της Μέσης Ανατολής»

  •  11.03.2026 - 06:35
Κύπρος σε ετοιμότητα: Αναβαθμίζονται όλα τα καταφύγια – Το SafeCY γίνεται το νέο όπλο πολιτικής προστασίας

Κύπρος σε ετοιμότητα: Αναβαθμίζονται όλα τα καταφύγια – Το SafeCY γίνεται το νέο όπλο πολιτικής προστασίας

  •  11.03.2026 - 19:10
Κρίσιμη προειδοποίηση για τον αφθώδη πυρετό: Ο άνθρωπος μπορεί να μεταφέρει τον ιό - «Μην κάνετε άσκοπες μετακινήσεις»

Κρίσιμη προειδοποίηση για τον αφθώδη πυρετό: Ο άνθρωπος μπορεί να μεταφέρει τον ιό - «Μην κάνετε άσκοπες μετακινήσεις»

  •  11.03.2026 - 17:02
Φωτιά σε Τεχνική Σχολή στη Λεμεσό: Στο σημείο τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα

Φωτιά σε Τεχνική Σχολή στη Λεμεσό: Στο σημείο τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα

  •  11.03.2026 - 18:30
Χαμός στο σύστημα για τις άδειες κυκλοφορίας: Χιλιάδες πολίτες μπαίνουν την τελευταία στιγμή

Χαμός στο σύστημα για τις άδειες κυκλοφορίας: Χιλιάδες πολίτες μπαίνουν την τελευταία στιγμή

  •  11.03.2026 - 16:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα