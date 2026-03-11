ΠτΔ: «Η χώρα μας είναι ασφαλής - Ο τουρισμός μας είναι ισχυρός»

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ, και σε παρατήρηση ότι λόγω της κατάστασης ο Τουρισμός της Κύπρου θα δεχθεί μεγάλο πλήγμα και ερωτηθείς σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει η Κυβέρνηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η χώρα μας είναι ασφαλής. Ο τουρισμός μας είναι ισχυρός. Να θυμίσω ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε ρεκόρ αφίξεων και ρεκόρ εσόδων από τον τουρισμό.

Είχα σήμερα σύσκεψη με όλους τους αρμόδιους φορείς και από κοινού αποφασίσαμε τα άμεσα μέτρα τα οποία θα λάβουμε έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι όποιες προκλήσεις προκύπτουν μέσα από την κατάσταση πραγμάτων στην περιοχή.

Αλλά έχει αποδείξει ο τουρισμός μας την ανθεκτικότητά του διαχρονικά και σε αυτή τη συγκυρία που έχουμε προκλήσεις να τις αντιμετωπίσουμε και αυτές».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι σήμερα έφτασε και η ιταλική φρεγάτα στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έφτασε, και για ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω όλους όσοι ανταποκρίθηκαν. Να ευχαριστήσω και την Πρόεδρο της Επιτροπής για τη σημερινή αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επαναλαμβάνω, η χώρα μας είναι πάντοτε μέρος της λύσης, ποτέ μέρος του προβλήματος και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε».