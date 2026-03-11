Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Eurostat: Στην Κύπρο το υψηλότερο ποσοστό πολιτών που δεν χρησιμοποιούν δημόσιες συγκοινωνίες

 11.03.2026 - 22:54
Eurostat: Στην Κύπρο το υψηλότερο ποσοστό πολιτών που δεν χρησιμοποιούν δημόσιες συγκοινωνίες

Το υψηλότερο ποσοστό πολιτών που δεν χρησιμοποιούν δημόσιες συγκοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφηκε το 2024 στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα, Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat).

Συγκεκριμένα, το 85% των ατόμων ηλικίας άνω των 16 ετών στην Κύπρο δήλωσε ότι δεν χρησιμοποιεί καθόλου δημόσιες συγκοινωνίες. Ακολουθούν η Ιταλία (68,0%), η Πορτογαλία (67,8%), η Γαλλία (65,1%), η Σλοβενία (61,6%) και η Ελλάδα (61,3%). Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο, όπου 15,7% των κατοίκων δεν χρησιμοποιούσε δημόσιες συγκοινωνίες το 2024, στην Εσθονία (26,6%) και στη Σουηδία (26,7%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Eurostat, το 4,5% των ατόμων άνω των 16 ετών στην Κύπρο χρησιμοποιεί καθημερινά δημόσιες συγκοινωνίες, το 4,3% σε εβδομαδιαία βάση, το 2,9% μία φορά τον μήνα, ενώ το 3,3% λιγότερο από μία φορά τον μήνα.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 10,7% των ατόμων ηλικίας 16 ετών και άνω χρησιμοποιούσε κάποιο είδος δημόσιας συγκοινωνίας καθημερινά το 2024, το 11,6% κάθε εβδομάδα, το 10,0% κάθε μήνα και το 17,1% λιγότερο από μία φορά τον μήνα. Αντίθετα, το 50,6% δήλωσε ότι δεν χρησιμοποιεί καθόλου δημόσιες συγκοινωνίες.

Όσον αφορά τη χρήση δημόσιων συγκοινωνιών σε εβδομαδιαία βάση, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (23,1%), ακολουθούμενο από τη Λετονία (19,2%) και την Εσθονία (18,2%).

 

