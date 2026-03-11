ΠτΔ: «Η χώρα μας είναι ασφαλής» – Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη για τον τουρισμό

Αυτό δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά από σύσκεψη στο Προεδρικό με τη συμμετοχή Υπουργών, Υφυπουργών και φορέων της τουριστικής βιομηχανίας, με στόχο τον συντονισμό ενεργειών για την ενίσχυση της εικόνας της Κύπρου ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού.

«Θεώρησα σκόπιμο να κάνουμε αυτή τη σύσκεψη, για να συντονίσουμε τις δράσεις μας, για να αντιμετωπίσουμε την εντελώς λανθασμένη εικόνα που δημιουργούν κάποιοι, ειδικότερα στο εξωτερικό. Έχουμε ήδη προβεί ως Κυβέρνηση σε κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες».

Θετικά μηνύματα έστειλαν και οι εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας.

«Να δώσουμε την πραγματική εικόνα στην Κύπρο και στο εξωτερικό ούτως ώστε να διασφαλίσουμε τη συνέχιση της τουριστικής βιομηχανίας» ανέφερε ο Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, Γενικός Διευθυντής ΚΕΒΕ

«Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι με τις σωστές ενέργειες και την καλή θέληση όλων μας μπορούμε να συνεχίσουμε την καλή πορεία που έχει ο τουρισμός μας τα τελευταία δύο χρόνια», σημείωσε ο Θάνος Μιχαηλίδης, Πρόεδρος ΠΑΣΥΞΕ

Από την πλευρά του ο Άκης Βαβλίτης, Πρόεδρος Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου, ανέφερε«Η βιομηχανία είναι έτοιμη ανοίξει κανονικότατα όπως ανοίγει κάθε χρόνο. Κρίσεις έχουμε περάσει πολλές σαν και αυτή, θα την ξεπεράσουμε κι αυτή».

Δείτε βίντεο: