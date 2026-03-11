Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠτΔ: «Η χώρα μας είναι ασφαλής» – Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη για τον τουρισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: «Η χώρα μας είναι ασφαλής» – Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη για τον τουρισμό

 11.03.2026 - 23:11
ΠτΔ: «Η χώρα μας είναι ασφαλής» – Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη για τον τουρισμό

«Η χώρα μας είναι ασφαλής, ο τουρισμός μας είναι ισχυρός. Να θυμίσω ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε ρεκόρ αφίξεων και ρεκόρ εσόδων».

Αυτό δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά από σύσκεψη στο Προεδρικό με τη συμμετοχή Υπουργών, Υφυπουργών και φορέων της τουριστικής βιομηχανίας, με στόχο τον συντονισμό ενεργειών για την ενίσχυση της εικόνας της Κύπρου ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού.

«Θεώρησα σκόπιμο να κάνουμε αυτή τη σύσκεψη, για να συντονίσουμε τις δράσεις μας, για να αντιμετωπίσουμε την εντελώς λανθασμένη εικόνα που δημιουργούν κάποιοι, ειδικότερα στο εξωτερικό. Έχουμε ήδη προβεί ως Κυβέρνηση σε κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες».

Θετικά μηνύματα έστειλαν και οι εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας.

«Να δώσουμε την πραγματική εικόνα στην Κύπρο και στο εξωτερικό ούτως ώστε να διασφαλίσουμε τη συνέχιση της τουριστικής βιομηχανίας» ανέφερε ο Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, Γενικός Διευθυντής ΚΕΒΕ

«Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι με τις σωστές ενέργειες και την καλή θέληση όλων μας μπορούμε να συνεχίσουμε την καλή πορεία που έχει ο τουρισμός μας τα τελευταία δύο χρόνια», σημείωσε ο Θάνος Μιχαηλίδης, Πρόεδρος ΠΑΣΥΞΕ

Από την πλευρά του ο Άκης Βαβλίτης, Πρόεδρος Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου, ανέφερε«Η βιομηχανία είναι έτοιμη ανοίξει κανονικότατα όπως ανοίγει κάθε χρόνο. Κρίσεις έχουμε περάσει πολλές σαν και αυτή, θα την ξεπεράσουμε κι αυτή».

Δείτε βίντεο:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο - Σκηνές πανικού στη Λάρνακα: Φωτιά σε διαμέρισμα – Έτρεχαν να βγουν έξω οι ένοικοι
Χριστοδουλίδης: «Η ΕΕ στο πλευρό μας.. η Κυπριακή Δημοκρατία θα σταθεί δίπλα στους κτηνοτρόφους» - Τι απαντά για τις δηλώσεις της Αννίτας
Μήνυμα προς την ΕΕ από Έρχιουρμαν: Το έργο GSI μπορεί να περιπλέξει το Κυπριακό
Κύπρος σε ετοιμότητα: Αναβαθμίζονται όλα τα καταφύγια – Το SafeCY γίνεται το νέο όπλο πολιτικής προστασίας
Λετυμπιώτης: «Η ζωή στην Κύπρο είναι κανονική – Αποκαθιστούμε την αλήθεια για τον τουρισμό»
Eurostat: Στην Κύπρο το υψηλότερο ποσοστό πολιτών που δεν χρησιμοποιούν δημόσιες συγκοινωνίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Baby news! Γνωστή Κύπρια τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι περιμένει το πρώτο της παιδί

 11.03.2026 - 22:32
Επόμενο άρθρο

Άμεση Δημοκρατία: Πότε οι πολίτες θα επιλέξουν τους υποψηφίους Βουλευτές; Η ανακοίνωση

 11.03.2026 - 23:32
Εντέκατη μέρα πολέμου - Έτοιμοι για ολοκληρωτικό πόλεμο οι Φρουροί της Επανάστασης -Τρεις όρους έθεσε το Ιραν

Εντέκατη μέρα πολέμου - Έτοιμοι για ολοκληρωτικό πόλεμο οι Φρουροί της Επανάστασης -Τρεις όρους έθεσε το Ιραν

Στα Στενά του Ορμούζ φαίνεται να μεταφέρεται το επίκεντρο του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά την11η μέρα πολέμου, καθώς οι οικονομικές συνέπειες από την αδυναμία μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις χώρες του Κόλπου, επηρεάζουν πλέον ολόκληρο τον πλανήτη. Όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Εντέκατη μέρα πολέμου - Έτοιμοι για ολοκληρωτικό πόλεμο οι Φρουροί της Επανάστασης -Τρεις όρους έθεσε το Ιραν

Εντέκατη μέρα πολέμου - Έτοιμοι για ολοκληρωτικό πόλεμο οι Φρουροί της Επανάστασης -Τρεις όρους έθεσε το Ιραν

  •  11.03.2026 - 06:11
ΠτΔ: «Η χώρα μας είναι ασφαλής» – Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη για τον τουρισμό

ΠτΔ: «Η χώρα μας είναι ασφαλής» – Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη για τον τουρισμό

  •  11.03.2026 - 23:11
Μήνυμα προς την ΕΕ από Έρχιουρμαν: Το έργο GSI μπορεί να περιπλέξει το Κυπριακό

Μήνυμα προς την ΕΕ από Έρχιουρμαν: Το έργο GSI μπορεί να περιπλέξει το Κυπριακό

  •  11.03.2026 - 22:12
Γ. Γεωργίου στο «Τ»: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι απλός θεατής στην ανάφλεξη της Μέσης Ανατολής»

Γ. Γεωργίου στο «Τ»: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι απλός θεατής στην ανάφλεξη της Μέσης Ανατολής»

  •  11.03.2026 - 06:35
Άμεση Δημοκρατία: Πότε οι πολίτες θα επιλέξουν τους υποψηφίους Βουλευτές; Η ανακοίνωση

Άμεση Δημοκρατία: Πότε οι πολίτες θα επιλέξουν τους υποψηφίους Βουλευτές; Η ανακοίνωση

  •  11.03.2026 - 23:32
Χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ τα προβλήματα online αγορών στην Κύπρο

Χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ τα προβλήματα online αγορών στην Κύπρο

  •  12.03.2026 - 00:02
Βίντεο - Σκηνές πανικού στη Λάρνακα: Φωτιά σε διαμέρισμα – Έτρεχαν να βγουν έξω οι ένοικοι

Βίντεο - Σκηνές πανικού στη Λάρνακα: Φωτιά σε διαμέρισμα – Έτρεχαν να βγουν έξω οι ένοικοι

  •  11.03.2026 - 19:16
Eurostat: Στην Κύπρο το υψηλότερο ποσοστό πολιτών που δεν χρησιμοποιούν δημόσιες συγκοινωνίες

Eurostat: Στην Κύπρο το υψηλότερο ποσοστό πολιτών που δεν χρησιμοποιούν δημόσιες συγκοινωνίες

  •  11.03.2026 - 22:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα