Πες μου το αγαπημένο σου χρώμα, να σου πω πόσο υψηλό EQ έχεις: Τα 3 χρώματα που «προδίδουν» έναν συναισθηματικά πανέξυπνο άνθρωπο

 11.03.2026 - 23:45
Αν και το αγαπημένο μας χρώμα δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα τεστ προσωπικότητας, προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για το πώς επιλέγουμε να αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο.

«Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα;», μπορεί να σε έχουν ρωτήσει πολλές φορές στη ζωή σου. Και σήμερα, θα μάθεις ότι η επιλογή του αγαπημένου μας χρώματος δεν είναι ποτέ τυχαία. Σύμφωνα με τους ειδικούς της ψυχολογίας των χρωμάτων, οι αποχρώσεις που μας ελκύουν λειτουργούν ως «καθρέφτης» του εσωτερικού μας κόσμου. Αν και η συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) είναι ένα σύνθετο σύνολο δεξιοτήτων, ορισμένα χρώματα συνδέονται στενά με την ενσυναίσθηση, την αυτορρύθμιση και την ψυχική ισορροπία.

Τι είναι η ψυχολογία των χρωμάτων;

Η Michelle Lewis, ειδική αναλύτρια χρωμάτων και ιδρύτρια του The Color Institute, εξηγεί ότι τα χρώματα επηρεάζουν άμεσα το νευρικό μας σύστημα. Δεν πρόκειται απλώς για αισθητική, αλλά για βιολογικές αποκρίσεις που επηρεάζουν:

  • Τον καρδιακό ρυθμό
  • Τα επίπεδα προσοχής
  • Τη συναισθηματική διέγερση

Τα 3 χρώματα που αγαπούν όσοι έχουν υψηλό EQ

Οι αποχρώσεις του πράσινου (ισορροπία και αποκατάσταση)

Το πράσινο βρίσκεται στο κέντρο του ορατού φάσματος, γεγονός που το καθιστά το πιο «ξεκούραστο» χρώμα για το ανθρώπινο μάτι.

Γιατί συνδέεται με το EQ: Η συναισθηματική νοημοσύνη απαιτεί ισορροπία ανάμεσα στη λογική και το συναίσθημα. Όσοι προτιμούν το πράσινο τείνουν να αναζητούν την αρμονία, τη σταθερότητα και την ψυχική ηρεμία στο περιβάλλον τους.

Οι αποχρώσεις του μπλε (αυτογνωσία και επικοινωνία)

Το μπλε είναι το χρώμα της σκέψης και της περισυλλογής. Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι μειώνει τους παλμούς της καρδιάς.

Γιατί συνδέεται με το EQ: Οι άνθρωποι με υψηλό EQ διακρίνονται για την ικανότητά τους να παραμένουν ψύχραιμοι υπό πίεση. Το μπλε υποδηλώνει έναν άνθρωπο που εκτιμά την καθαρή επικοινωνία, την εμπιστοσύνη και την εσωτερική αναζήτηση.

Οι αποχρώσεις του κίτρινου (αισιοδοξία και ανοιχτό πνεύμα)

Το κίτρινο είναι το χρώμα της πνευματικής διέγερσης και της περιέργειας.

Γιατί συνδέεται με το EQ: Η ενσυναίσθηση απαιτεί ένα «ανοιχτό» μυαλό που μπορεί να κατανοήσει διαφορετικές οπτικές. Το κίτρινο συμβολίζει την ελπίδα και τη δημιουργικότητα, χαρακτηριστικά ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές προκλήσεις με θετικότητα και ευελιξία.

Υπάρχουν χρώματα που δείχνουν χαμηλό EQ;

Η απάντηση είναι όχι. Η Michelle Lewis ξεκαθαρίζει ότι κανένα χρώμα δεν αποτελεί «κόκκινη σημαία» για τη νοημοσύνη μας. Ωστόσο, τα αχρωματικά χρώματα (μαύρο, γκρι, λευκό) συχνά συνδέονται με τη συναισθηματική ουδετερότητα ή την καταπίεση, ανάλογα με το πολιτισμικό πλαίσιο. Για παράδειγμα:

  • Το μαύρο μπορεί να δείχνει ανάγκη για δομή και εξουσία.
  • Το λευκό μπορεί να συμβολίζει την καθαρότητα ή, σε κάποιους πολιτισμούς, το πένθος.

«Η προτίμηση σε αυτά τα χρώματα δεν σημαίνει έλλειψη συναισθημάτων, αλλά ίσως μια επιθυμία για τάξη και λιγότερη οπτική διέγερση», αναφέρει η Lewis. Αν και το αγαπημένο μας χρώμα δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα τεστ προσωπικότητας, προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για το πώς επιλέγουμε να αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο. Η αυτογνωσία —το να ξέρουμε δηλαδή γιατί περιβαλλόμαστε από συγκεκριμένες αποχρώσεις— είναι από μόνη της ένα σημάδι υψηλής συναισθηματικής νοημοσύνης.

