Χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ τα προβλήματα online αγορών στην Κύπρο

Σύμφωνα με τα στοιχεία, περισσότερο από το ένα τρίτο (35,4%) των καταναλωτών που πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα κατά την πραγματοποίηση αγορών μέσω ιστοσελίδας ή εφαρμογής. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία προέρχονται από έρευνα του 2025 για τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, τα υψηλότερα ποσοστά πελατών που αντιμετώπισαν προβλήματα καταγράφηκαν στη Μάλτα (64,0%), στην Ολλανδία (57,9%) και στο Λουξεμβούργο (51,4%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Πορτογαλία (4,5%), στην Ελλάδα (10,6%) και στη Λετονία (13,3%).

Όσον αφορά τα είδη προβλημάτων που αναφέρθηκαν, η Eurostat σημειώνει πως το συχνότερο ήταν η παράδοση προϊόντων πιο αργά από το αναμενόμενο, το οποίο δήλωσε το 19,9% των καταναλωτών. Ακολούθησαν η δυσκολία χρήσης ή η μη ικανοποιητική λειτουργία των ιστοσελίδων (11,5%) και η παράδοση λανθασμένων ή κατεστραμμένων αγαθών ή υπηρεσιών (10,4%).