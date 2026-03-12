Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΧαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ τα προβλήματα online αγορών στην Κύπρο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ τα προβλήματα online αγορών στην Κύπρο

 12.03.2026 - 00:02
Χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ τα προβλήματα online αγορών στην Κύπρο

Στο 15,7% ανήλθε το ποσοστό των καταναλωτών στην Κύπρο που ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν προβλήματα κατά τη διάρκεια διαδικτυακών αγορών, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα, Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, περισσότερο από το ένα τρίτο (35,4%) των καταναλωτών που πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα κατά την πραγματοποίηση αγορών μέσω ιστοσελίδας ή εφαρμογής. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία προέρχονται από έρευνα του 2025 για τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, τα υψηλότερα ποσοστά πελατών που αντιμετώπισαν προβλήματα καταγράφηκαν στη Μάλτα (64,0%), στην Ολλανδία (57,9%) και στο Λουξεμβούργο (51,4%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Πορτογαλία (4,5%), στην Ελλάδα (10,6%) και στη Λετονία (13,3%).

Όσον αφορά τα είδη προβλημάτων που αναφέρθηκαν, η Eurostat σημειώνει πως το συχνότερο ήταν η παράδοση προϊόντων πιο αργά από το αναμενόμενο, το οποίο δήλωσε το 19,9% των καταναλωτών. Ακολούθησαν η δυσκολία χρήσης ή η μη ικανοποιητική λειτουργία των ιστοσελίδων (11,5%) και η παράδοση λανθασμένων ή κατεστραμμένων αγαθών ή υπηρεσιών (10,4%).

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο - Σκηνές πανικού στη Λάρνακα: Φωτιά σε διαμέρισμα – Έτρεχαν να βγουν έξω οι ένοικοι
Χριστοδουλίδης: «Η ΕΕ στο πλευρό μας.. η Κυπριακή Δημοκρατία θα σταθεί δίπλα στους κτηνοτρόφους» - Τι απαντά για τις δηλώσεις της Αννίτας
Μήνυμα προς την ΕΕ από Έρχιουρμαν: Το έργο GSI μπορεί να περιπλέξει το Κυπριακό
Κύπρος σε ετοιμότητα: Αναβαθμίζονται όλα τα καταφύγια – Το SafeCY γίνεται το νέο όπλο πολιτικής προστασίας
Λετυμπιώτης: «Η ζωή στην Κύπρο είναι κανονική – Αποκαθιστούμε την αλήθεια για τον τουρισμό»
Eurostat: Στην Κύπρο το υψηλότερο ποσοστό πολιτών που δεν χρησιμοποιούν δημόσιες συγκοινωνίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Eurostat: Στην Κύπρο το υψηλότερο ποσοστό πολιτών που δεν χρησιμοποιούν δημόσιες συγκοινωνίες

 11.03.2026 - 22:54
Επόμενο άρθρο

Ωρες αγωνίας για την 17χρονη Θέμις: Χάθηκαν τα ίχνη της στη Λευκωσία - Φωτογραφία στη δημοσιότητα

 11.03.2026 - 20:52
Εντέκατη μέρα πολέμου - Έτοιμοι για ολοκληρωτικό πόλεμο οι Φρουροί της Επανάστασης -Τρεις όρους έθεσε το Ιραν

Εντέκατη μέρα πολέμου - Έτοιμοι για ολοκληρωτικό πόλεμο οι Φρουροί της Επανάστασης -Τρεις όρους έθεσε το Ιραν

Στα Στενά του Ορμούζ φαίνεται να μεταφέρεται το επίκεντρο του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά την11η μέρα πολέμου, καθώς οι οικονομικές συνέπειες από την αδυναμία μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις χώρες του Κόλπου, επηρεάζουν πλέον ολόκληρο τον πλανήτη. Όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Εντέκατη μέρα πολέμου - Έτοιμοι για ολοκληρωτικό πόλεμο οι Φρουροί της Επανάστασης -Τρεις όρους έθεσε το Ιραν

Εντέκατη μέρα πολέμου - Έτοιμοι για ολοκληρωτικό πόλεμο οι Φρουροί της Επανάστασης -Τρεις όρους έθεσε το Ιραν

  •  11.03.2026 - 06:11
ΠτΔ: «Η χώρα μας είναι ασφαλής» – Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη για τον τουρισμό

ΠτΔ: «Η χώρα μας είναι ασφαλής» – Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη για τον τουρισμό

  •  11.03.2026 - 23:11
Μήνυμα προς την ΕΕ από Έρχιουρμαν: Το έργο GSI μπορεί να περιπλέξει το Κυπριακό

Μήνυμα προς την ΕΕ από Έρχιουρμαν: Το έργο GSI μπορεί να περιπλέξει το Κυπριακό

  •  11.03.2026 - 22:12
Γ. Γεωργίου στο «Τ»: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι απλός θεατής στην ανάφλεξη της Μέσης Ανατολής»

Γ. Γεωργίου στο «Τ»: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι απλός θεατής στην ανάφλεξη της Μέσης Ανατολής»

  •  11.03.2026 - 06:35
Άμεση Δημοκρατία: Πότε οι πολίτες θα επιλέξουν τους υποψηφίους Βουλευτές; Η ανακοίνωση

Άμεση Δημοκρατία: Πότε οι πολίτες θα επιλέξουν τους υποψηφίους Βουλευτές; Η ανακοίνωση

  •  11.03.2026 - 23:32
Χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ τα προβλήματα online αγορών στην Κύπρο

Χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ τα προβλήματα online αγορών στην Κύπρο

  •  12.03.2026 - 00:02
Βίντεο - Σκηνές πανικού στη Λάρνακα: Φωτιά σε διαμέρισμα – Έτρεχαν να βγουν έξω οι ένοικοι

Βίντεο - Σκηνές πανικού στη Λάρνακα: Φωτιά σε διαμέρισμα – Έτρεχαν να βγουν έξω οι ένοικοι

  •  11.03.2026 - 19:16
Eurostat: Στην Κύπρο το υψηλότερο ποσοστό πολιτών που δεν χρησιμοποιούν δημόσιες συγκοινωνίες

Eurostat: Στην Κύπρο το υψηλότερο ποσοστό πολιτών που δεν χρησιμοποιούν δημόσιες συγκοινωνίες

  •  11.03.2026 - 22:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα