ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Άλλη μια νύχτα συλλήψεων - Χειροπέδες σε πέντε πρόσωπα για διάφορα αδικήματα - Δεν μαθαίνουν και πιάνουν τιμόνι υπό την επήρεια ναρκωτικών

 12.03.2026 - 06:56
Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη πέντε προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, παράνομη κατοχή περιουσίας, παράνομη κατοχή ναρκωτικών και διάπραξης τροχαίων παραβάσεων.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 730 οδηγοί οχημάτων και ελέγχθηκαν 280 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 37 έλεγχοι υποστατικών, κατά τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 345 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 10 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 7 οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν ξεχωρίζουν οι 164 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Τρείς οδηγοί οχημάτων εντοπίστηκαν θετικοί σε προκαταρκτικούς έλεγχους οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών. Διενεργήθηκαν επίσης 146 έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης κατά τους οποίους ένας οδηγός εντοπίστηκε θετικός.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν: Τέρμα τα αντίποινα, αρχίζει ολοκληρωτικός πόλεμος. Το Ιράν διαμηνύει ότι τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχό του. Νωρίτερα, το Reuters μετέδωσε ότι το Ιράν τοποθέτησε 12 νάρκες στα Στενά, κάτι που αμφισβήτησε ο Τραμπ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε ψήφισμα των κρατών του Κόλπου κατά του Ιράν. Μαζική επίθεση με 100 ρουκέτες από τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο προς το Ισραήλ, ηχούν σειρήνες στο Μπαχρέιν. Όλες οι εξελίξεις άμεσα και έγκυρα από το ThemaOnline:

