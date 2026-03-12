Τρία ζώδια που αν τσακωθείς πρέπει να κάνεις εσύ το πρώτο βήμα για να τα βρείτε

Στην αστρολογία, υπάρχουν ορισμένα ζώδια που, όταν πληγωθούν ή θυμώσουν, προτιμούν να αποτραβηχτούν και να περιμένουν από τον άλλον να κάνει το πρώτο βήμα για τη συμφιλίωση.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι εγωιστές ή αδιάφοροι. Συχνά απλώς χρειάζονται χρόνο για να επεξεργαστούν τα συναισθήματά τους ή δυσκολεύονται να κάνουν την πρώτη κίνηση. Αν λοιπόν τσακωθείς με κάποιο από τα παρακάτω ζώδια, είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να κινητοποιηθείς εσύ πρώτα για να τα ξαναβρείτε.

Ταύρος

Ο Ταύρος είναι γνωστός για τον έντονο χαρακτήρα του αλλά και για το πείσμα του. Όταν νιώθει ότι έχει αδικηθεί ή πληγωθεί, μπορεί να κρατήσει απόσταση για αρκετό καιρό. Δεν είναι από τα ζώδια που θα τρέξουν αμέσως να λύσουν έναν καβγά.

Συχνά προτιμά να περιμένει μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα, αλλά και να δει αν ο άλλος ενδιαφέρεται πραγματικά να διορθώσει την κατάσταση. Αν θέλεις να τα βρείτε με έναν Ταύρο, μια ειλικρινής συζήτηση και ένα πρώτο βήμα από την πλευρά σου μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός είναι ένα από τα πιο έντονα συναισθηματικά ζώδια. Όταν πληγωθεί, δεν ξεχνά εύκολα και συχνά προτιμά να απομακρύνεται μέχρι να επεξεργαστεί αυτό που συνέβη.

Δεν θα κάνει εύκολα το πρώτο βήμα μετά από έναν καβγά, κυρίως γιατί θέλει να καταλάβει αν ο άλλος αναγνωρίζει το λάθος του. Όταν όμως υπάρξει μια ειλικρινής προσπάθεια συμφιλίωσης, ο Σκορπιός μπορεί να δείξει μεγάλη κατανόηση και βάθος στα συναισθήματά του.

Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως είναι από τη φύση του πιο συγκρατημένος και εσωστρεφής όταν πρόκειται για τα συναισθήματά του. Σε έναν καβγά μπορεί να αποστασιοποιηθεί και να προτιμήσει τη σιωπή αντί για άμεση αντιπαράθεση.

Δεν είναι απαραίτητα ότι κρατά κακία, αλλά πολλές φορές θεωρεί ότι ο χρόνος θα βοηθήσει τα πράγματα να ηρεμήσουν. Παρόλα αυτά, αν δει ότι ο άλλος κάνει το πρώτο βήμα για να λύσει την παρεξήγηση, είναι πολύ πιθανό να ανταποκριθεί θετικά.