Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΤρία ζώδια που αν τσακωθείς πρέπει να κάνεις εσύ το πρώτο βήμα για να τα βρείτε
LIKE ONLINE

Τρία ζώδια που αν τσακωθείς πρέπει να κάνεις εσύ το πρώτο βήμα για να τα βρείτε

 12.03.2026 - 11:55
Τρία ζώδια που αν τσακωθείς πρέπει να κάνεις εσύ το πρώτο βήμα για να τα βρείτε

Oι καβγάδες είναι μέρος κάθε σχέσης είτε πρόκειται για φίλους, συντρόφους ή οικογένεια. Και πολλές φορές μπορεί να συμβούν και για ασήμαντες αφορμές. Ωστόσο, κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται περισσότερο από άλλους να κάνουν το πρώτο βήμα μετά από μια ένταση.

Στην αστρολογία, υπάρχουν ορισμένα ζώδια που, όταν πληγωθούν ή θυμώσουν, προτιμούν να αποτραβηχτούν και να περιμένουν από τον άλλον να κάνει το πρώτο βήμα για τη συμφιλίωση.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι εγωιστές ή αδιάφοροι. Συχνά απλώς χρειάζονται χρόνο για να επεξεργαστούν τα συναισθήματά τους ή δυσκολεύονται να κάνουν την πρώτη κίνηση. Αν λοιπόν τσακωθείς με κάποιο από τα παρακάτω ζώδια, είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να κινητοποιηθείς εσύ πρώτα για να τα ξαναβρείτε.

Ταύρος

Ο Ταύρος είναι γνωστός για τον έντονο χαρακτήρα του αλλά και για το πείσμα του. Όταν νιώθει ότι έχει αδικηθεί ή πληγωθεί, μπορεί να κρατήσει απόσταση για αρκετό καιρό. Δεν είναι από τα ζώδια που θα τρέξουν αμέσως να λύσουν έναν καβγά.

Συχνά προτιμά να περιμένει μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα, αλλά και να δει αν ο άλλος ενδιαφέρεται πραγματικά να διορθώσει την κατάσταση. Αν θέλεις να τα βρείτε με έναν Ταύρο, μια ειλικρινής συζήτηση και ένα πρώτο βήμα από την πλευρά σου μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός είναι ένα από τα πιο έντονα συναισθηματικά ζώδια. Όταν πληγωθεί, δεν ξεχνά εύκολα και συχνά προτιμά να απομακρύνεται μέχρι να επεξεργαστεί αυτό που συνέβη.

Δεν θα κάνει εύκολα το πρώτο βήμα μετά από έναν καβγά, κυρίως γιατί θέλει να καταλάβει αν ο άλλος αναγνωρίζει το λάθος του. Όταν όμως υπάρξει μια ειλικρινής προσπάθεια συμφιλίωσης, ο Σκορπιός μπορεί να δείξει μεγάλη κατανόηση και βάθος στα συναισθήματά του.

Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως είναι από τη φύση του πιο συγκρατημένος και εσωστρεφής όταν πρόκειται για τα συναισθήματά του. Σε έναν καβγά μπορεί να αποστασιοποιηθεί και να προτιμήσει τη σιωπή αντί για άμεση αντιπαράθεση.

Δεν είναι απαραίτητα ότι κρατά κακία, αλλά πολλές φορές θεωρεί ότι ο χρόνος θα βοηθήσει τα πράγματα να ηρεμήσουν. Παρόλα αυτά, αν δει ότι ο άλλος κάνει το πρώτο βήμα για να λύσει την παρεξήγηση, είναι πολύ πιθανό να ανταποκριθεί θετικά.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρχονται αλλαγές για τους ΣΥΟΠ: Στα 57 έτη το όριο υπηρεσίας - Αυξήσεις σε επιδόματα και δυνατότητα μετάβασης σε ΣΥΠ
Κάιλι Τζένερ: Ανεβάζει το θερμόμετρο - Τόπλες σε άκρως αισθησιακή φωτογράφιση - «Θέλω να κάνω και άλλα παιδιά»
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Ανδρέας Νικολάου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο: Δύο πρόσωπα στο νοσοκομείο – Επέμβαση Πυροσβεστικής για διάσωση
OnlyFans: Εργαζόμενη με 2 δολάρια την ώρα πίσω από ακριβοπληρωμένο μοντέλο - «Είναι σπαρακτικό»
Αυξήσεις σε τρόφιμα, ρεύμα, τουρισμό και...επιτόκια – «Αλυσιδωτές επιπτώσεις από τη Μέση Ανατολή» - Πότε θα γίνουν αισθητές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΠτΔ: «Εντός του 2026 προωθούμε την εμβληματική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος»

 12.03.2026 - 11:36
Επόμενο άρθρο

Κυπριακό: «Κλείδωσε» η συνάντηση ΠτΔ με Γκουτέρες - «Δεδομένη η ετοιμότητα της ΚΔ για επανέναρξη των συνομιλιών»

 12.03.2026 - 11:55
LIVE: Νέο κύμα εκτεταμένων βομβαρδισμών στο Ιράν από το Ισραήλ - Απογείωση δύο F-16 από τη βάση Ανδρέας Παπανδρέου

LIVE: Νέο κύμα εκτεταμένων βομβαρδισμών στο Ιράν από το Ισραήλ - Απογείωση δύο F-16 από τη βάση Ανδρέας Παπανδρέου

Δεκατρείς ημέρες μετά το ξέσπασμα της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή, η ένταση παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθώς καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε κινήσεις αποκλιμάκωσης.Την ίδια ώρα, δύο μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 Fighting Falcon απογειώθηκαν από την Αεροπορική Βάση Ανδρέας Παπανδρέου στο πλαίσιο προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Όλες οι εξελίξεις άμεσα και έγκυρα από το ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Νέο κύμα εκτεταμένων βομβαρδισμών στο Ιράν από το Ισραήλ - Απογείωση δύο F-16 από τη βάση Ανδρέας Παπανδρέου

LIVE: Νέο κύμα εκτεταμένων βομβαρδισμών στο Ιράν από το Ισραήλ - Απογείωση δύο F-16 από τη βάση Ανδρέας Παπανδρέου

  •  12.03.2026 - 06:23
Κυπριακό: «Κλείδωσε» η συνάντηση ΠτΔ με Γκουτέρες - «Δεδομένη η ετοιμότητα της ΚΔ για επανέναρξη των συνομιλιών»

Κυπριακό: «Κλείδωσε» η συνάντηση ΠτΔ με Γκουτέρες - «Δεδομένη η ετοιμότητα της ΚΔ για επανέναρξη των συνομιλιών»

  •  12.03.2026 - 11:55
ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ: Σκληρό πολιτικό μπρα ντε φερ: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ σε απόλυτη ισορροπία - Στο νήμα η πρωτιά

ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ: Σκληρό πολιτικό μπρα ντε φερ: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ σε απόλυτη ισορροπία - Στο νήμα η πρωτιά

  •  12.03.2026 - 11:10
Βίντεο - Καραγιώργης: Αυξήσεις έως 50% στα καύσιμα – Τι λέει για τρόφιμα και ποιοι οι φόβοι για την αγορά

Βίντεο - Καραγιώργης: Αυξήσεις έως 50% στα καύσιμα – Τι λέει για τρόφιμα και ποιοι οι φόβοι για την αγορά

  •  12.03.2026 - 12:17
Έκθεση-κόλαφος από την Ελεγκτική: Χιλιάδες ανέλεγκτες οικονομικές καταστάσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα - Στο «μικροσκόπιο» Δήμοι και Κοινότητες

Έκθεση-κόλαφος από την Ελεγκτική: Χιλιάδες ανέλεγκτες οικονομικές καταστάσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα - Στο «μικροσκόπιο» Δήμοι και Κοινότητες

  •  12.03.2026 - 08:59
Νεκρή γυναίκα στη Λεμεσό: Αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια – Τι κατέδειξε η νεκροτομή

Νεκρή γυναίκα στη Λεμεσό: Αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια – Τι κατέδειξε η νεκροτομή

  •  12.03.2026 - 12:10
Χάος με τις άδειες κυκλοφορίας: Ζητούν παράταση μετά το «μπλόκο» στη σελίδα του ΤΟΜ - Στη Βουλή κατεπείγουσα πρόταση νόμου

Χάος με τις άδειες κυκλοφορίας: Ζητούν παράταση μετά το «μπλόκο» στη σελίδα του ΤΟΜ - Στη Βουλή κατεπείγουσα πρόταση νόμου

  •  12.03.2026 - 10:39
Ταξίδια: Αυτή η αεροπορική εταιρεία έβγαλε απίστευτη προσφορά - Πτήσεις από 16,99 μόνο για 48 ώρες – Μην το χάσετε

Ταξίδια: Αυτή η αεροπορική εταιρεία έβγαλε απίστευτη προσφορά - Πτήσεις από 16,99 μόνο για 48 ώρες – Μην το χάσετε

  •  12.03.2026 - 11:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα