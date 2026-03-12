Themasports lifenewscy
ΠτΔ: «Εντός του 2026 προωθούμε την εμβληματική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: «Εντός του 2026 προωθούμε την εμβληματική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος»

 12.03.2026 - 11:36
ΠτΔ: «Εντός του 2026 προωθούμε την εμβληματική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος»

Δέσμευση για προώθηση μιας εμβληματικής μεταρρύθμισης στο συνταξιοδοτικό σύστημα εντός του 2026 εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά την τελετή έναρξης του 30ού Παγκύπριου Συνεδρίου της Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ).

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να μεταφράζεται σε πραγματική ασφάλεια για τους εργαζομένους, σημειώνοντας πως «με προσήλωση στις αρχές που πρεσβεύει ο Κοινωνικός Φιλελευθερισμός, το ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η διακυβέρνησή μας, η οικονομική πρόοδος δεν έχει πραγματικό νόημα εάν δεν μεταφράζεται σε ασφάλεια και προοπτική για κάθε εργαζόμενο».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι μετά τη φορολογική μεταρρύθμιση που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου, η οποία –όπως είπε– ωφέλησε χιλιάδες μισθωτούς, αυτοεργοδοτούμενους και οικογένειες με λιγότερο οικονομικό βάρος και περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα, η Κυβέρνηση προχωρεί στο επόμενο σημαντικό βήμα.

Συγκεκριμένα, συνέχισε λέγοντας πως «εντός του 2026 προωθούμε την εμβληματική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, την πρώτη ουσιαστική αναθεώρησή του από το 1980».

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση αυτή αποτελεί «μια δραστική αλλαγή κοινωνικής δικαιοσύνης», ενώ συμπλήρωσε πως πρόκειται για μια πρωτοβουλία που «οφείλουμε σε όλους εκείνους που οικοδόμησαν την ευημερία και τις συνθήκες στις οποίες ζούμε εμείς».

Αναφερόμενος στους βασικούς στόχους της μεταρρύθμισης, εξήγησε ότι «στόχος μας είναι να αυξήσουμε τις συντάξεις των χαμηλοσυνταξιούχων μας, να διασφαλίσουμε την επάρκεια των συντάξεων, να αναθεωρήσουμε την επενδυτική πολιτική του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να διαμορφώσουμε ένα νέο πλαίσιο διακυβέρνησης των επενδύσεων».

Καταλήγοντας, τόνισε ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης, με στόχο ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για τις επόμενες γενιές εργαζομένων.

LIVE: Νέο κύμα εκτεταμένων βομβαρδισμών στο Ιράν από το Ισραήλ - Απογείωση δύο F-16 από τη βάση Ανδρέας Παπανδρέου

LIVE: Νέο κύμα εκτεταμένων βομβαρδισμών στο Ιράν από το Ισραήλ - Απογείωση δύο F-16 από τη βάση Ανδρέας Παπανδρέου

Δεκατρείς ημέρες μετά το ξέσπασμα της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή, η ένταση παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθώς καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε κινήσεις αποκλιμάκωσης.Την ίδια ώρα, δύο μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 Fighting Falcon απογειώθηκαν από την Αεροπορική Βάση Ανδρέας Παπανδρέου στο πλαίσιο προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Όλες οι εξελίξεις άμεσα και έγκυρα από το ThemaOnline:

