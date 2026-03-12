ΠτΔ: «Εντός του 2026 προωθούμε την εμβληματική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος»

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να μεταφράζεται σε πραγματική ασφάλεια για τους εργαζομένους, σημειώνοντας πως «με προσήλωση στις αρχές που πρεσβεύει ο Κοινωνικός Φιλελευθερισμός, το ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η διακυβέρνησή μας, η οικονομική πρόοδος δεν έχει πραγματικό νόημα εάν δεν μεταφράζεται σε ασφάλεια και προοπτική για κάθε εργαζόμενο».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι μετά τη φορολογική μεταρρύθμιση που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου, η οποία –όπως είπε– ωφέλησε χιλιάδες μισθωτούς, αυτοεργοδοτούμενους και οικογένειες με λιγότερο οικονομικό βάρος και περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα, η Κυβέρνηση προχωρεί στο επόμενο σημαντικό βήμα.

Συγκεκριμένα, συνέχισε λέγοντας πως «εντός του 2026 προωθούμε την εμβληματική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, την πρώτη ουσιαστική αναθεώρησή του από το 1980».

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση αυτή αποτελεί «μια δραστική αλλαγή κοινωνικής δικαιοσύνης», ενώ συμπλήρωσε πως πρόκειται για μια πρωτοβουλία που «οφείλουμε σε όλους εκείνους που οικοδόμησαν την ευημερία και τις συνθήκες στις οποίες ζούμε εμείς».

Αναφερόμενος στους βασικούς στόχους της μεταρρύθμισης, εξήγησε ότι «στόχος μας είναι να αυξήσουμε τις συντάξεις των χαμηλοσυνταξιούχων μας, να διασφαλίσουμε την επάρκεια των συντάξεων, να αναθεωρήσουμε την επενδυτική πολιτική του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να διαμορφώσουμε ένα νέο πλαίσιο διακυβέρνησης των επενδύσεων».

Καταλήγοντας, τόνισε ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης, με στόχο ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για τις επόμενες γενιές εργαζομένων.