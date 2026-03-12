Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ: Σκληρό πολιτικό μπρα ντε φερ: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ σε απόλυτη ισορροπία - Στο νήμα η πρωτιά

 12.03.2026 - 11:10
ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ: Σκληρό πολιτικό μπρα ντε φερ: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ σε απόλυτη ισορροπία - Στο νήμα η πρωτιά

Η μάχη για την πρώτη θέση στις επερχόμενες Βουλευτικές εκλογές του Μαΐου εξελίσσεται σε ιδιαίτερα αμφίρροπη, με τον Δημοκρατικό Συναγερμό και το ΑΚΕΛ να κινούνται σχεδόν στα ίδια επίπεδα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Reporter.

Η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων καταγράφεται οριακή, γεγονός που προμηνύει ένα ιδιαίτερα σκληρό και αβέβαιο ντέρμπι μέχρι την ημέρα των εκλογών.

Η εικόνα της Βουλής με βάση την πρόθεση ψήφου

Βάσει των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης, εάν οι εκλογές διεξάγονταν σήμερα, η Βουλή θα αποτελούνταν από έξι κόμματα. Συγκεκριμένα, θα εισέρχονταν κατά σειρά εκλογικής δύναμης ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το ΑΚΕΛ, το ΕΛΑΜ, το Άλμα, το ΔΗΚΟ και η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου.

Οριακή μάχη για την πρωτιά

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ευρήματα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός συγκεντρώνει 18,9%, διατηρώντας οριακό προβάδισμα έναντι του ΑΚΕΛ που καταγράφει 18,8%. Η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων περιορίζεται μόλις στο 0,1%, επιβεβαιώνοντας την αμφίρροπη φύση της αναμέτρησης.

Την τρίτη θέση φαίνεται να διατηρεί το ΕΛΑΜ με ποσοστό 13,5%, ενώ το Άλμα καταγράφει 10,6%, μειώνοντας την απόσταση που το χωρίζει από το τρίτο κόμμα. Ανοδική πορεία παρουσιάζει επίσης το ΔΗΚΟ, το οποίο ανεβαίνει στο 7,6%.

Αντίθετα, μικρή πτώση εμφανίζει η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου, η οποία καταγράφει 5,3%.

Οι μάχες για το όριο εισόδου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία του Volt Cyprus, το οποίο συγκεντρώνει 3,4% και βρίσκεται πολύ κοντά στο εκλογικό μέτρο που απαιτείται για είσοδο στη Βουλή.

Κοντά αλλά ακόμη κάτω από το όριο φαίνεται να βρίσκεται το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, το οποίο συγκεντρώνει 2,7%. Παράλληλα, πιο δύσκολη δείχνει η κατάσταση για την ΕΔΕΚ, η οποία καταγράφει ποσοστό 2%, ένα επίπεδο που δεν θεωρείται απαγορευτικό αλλά σίγουρα δεν παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια για είσοδο στο Κοινοβούλιο.

Από τα υφιστάμενα κοινοβουλευτικά κόμματα, εκτός Βουλής φαίνεται να μένει η ΔΗΠΑ με 0,9%, ενώ χαμηλά ποσοστά καταγράφει και το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, καθώς και το Κόμμα Κυνηγών Κύπρου που κινείται στο 1,1%, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την είσοδό του στη νέα Βουλή.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

LIVE: Νέο κύμα εκτεταμένων βομβαρδισμών στο Ιράν από το Ισραήλ - Απογείωση δύο F-16 από τη βάση Ανδρέας Παπανδρέου

LIVE: Νέο κύμα εκτεταμένων βομβαρδισμών στο Ιράν από το Ισραήλ - Απογείωση δύο F-16 από τη βάση Ανδρέας Παπανδρέου

Δεκατρείς ημέρες μετά το ξέσπασμα της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή, η ένταση παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθώς καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε κινήσεις αποκλιμάκωσης.Την ίδια ώρα, δύο μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 Fighting Falcon απογειώθηκαν από την Αεροπορική Βάση Ανδρέας Παπανδρέου στο πλαίσιο προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Όλες οι εξελίξεις άμεσα και έγκυρα από το ThemaOnline:

