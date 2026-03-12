ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ: Σκληρό πολιτικό μπρα ντε φερ: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ σε απόλυτη ισορροπία - Στο νήμα η πρωτιά

Η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων καταγράφεται οριακή, γεγονός που προμηνύει ένα ιδιαίτερα σκληρό και αβέβαιο ντέρμπι μέχρι την ημέρα των εκλογών.

Η εικόνα της Βουλής με βάση την πρόθεση ψήφου

Βάσει των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης, εάν οι εκλογές διεξάγονταν σήμερα, η Βουλή θα αποτελούνταν από έξι κόμματα. Συγκεκριμένα, θα εισέρχονταν κατά σειρά εκλογικής δύναμης ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το ΑΚΕΛ, το ΕΛΑΜ, το Άλμα, το ΔΗΚΟ και η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου.

Οριακή μάχη για την πρωτιά

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ευρήματα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός συγκεντρώνει 18,9%, διατηρώντας οριακό προβάδισμα έναντι του ΑΚΕΛ που καταγράφει 18,8%. Η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων περιορίζεται μόλις στο 0,1%, επιβεβαιώνοντας την αμφίρροπη φύση της αναμέτρησης.

Την τρίτη θέση φαίνεται να διατηρεί το ΕΛΑΜ με ποσοστό 13,5%, ενώ το Άλμα καταγράφει 10,6%, μειώνοντας την απόσταση που το χωρίζει από το τρίτο κόμμα. Ανοδική πορεία παρουσιάζει επίσης το ΔΗΚΟ, το οποίο ανεβαίνει στο 7,6%.

Αντίθετα, μικρή πτώση εμφανίζει η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου, η οποία καταγράφει 5,3%.

Οι μάχες για το όριο εισόδου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία του Volt Cyprus, το οποίο συγκεντρώνει 3,4% και βρίσκεται πολύ κοντά στο εκλογικό μέτρο που απαιτείται για είσοδο στη Βουλή.

Κοντά αλλά ακόμη κάτω από το όριο φαίνεται να βρίσκεται το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, το οποίο συγκεντρώνει 2,7%. Παράλληλα, πιο δύσκολη δείχνει η κατάσταση για την ΕΔΕΚ, η οποία καταγράφει ποσοστό 2%, ένα επίπεδο που δεν θεωρείται απαγορευτικό αλλά σίγουρα δεν παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια για είσοδο στο Κοινοβούλιο.

Από τα υφιστάμενα κοινοβουλευτικά κόμματα, εκτός Βουλής φαίνεται να μένει η ΔΗΠΑ με 0,9%, ενώ χαμηλά ποσοστά καταγράφει και το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, καθώς και το Κόμμα Κυνηγών Κύπρου που κινείται στο 1,1%, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την είσοδό του στη νέα Βουλή.