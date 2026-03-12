«Με βίασαν δύο εβδομάδες πριν κερδίσω το χρυσό μετάλλιο» - Η ανατριχιαστική εξομολόγηση μιας Ολυμπιονίκη παγώνει το αίμα

Ο θρίαμβος που εκείνη την εποχή φαινόταν η κορωνίδα της καριέρας της και σύμβολο της δύναμης του ανθρώπινου πνεύματος, στην πραγματικότητα έκρυβε ένα βαθύ και αδιανόητο τραύμα.

Αφού το Forbes Austria δημοσίευσε για πρώτη φορά τις λεπτομέρειες, η αθλήτρια επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς περιγράφοντας την κόλαση που πέρασε, ενώ ο κόσμος τη θαύμαζε για την επιτυχία της στο σκι αντοχής.

«Πέρασα πολύ σκοτεινές στιγμές. Υπέφερα πολύ εξαιτίας αυτού. Εξωτερικά ήμουν μια επιτυχημένη νεαρή κοπέλα που κατέκτησε οτιδήποτε μπορούσε να φανταστεί κανείς, αλλά αυτό που συμβαίνει μέσα σε έναν άνθρωπο, πίσω από αυτή την πρόσοψη, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό» είπε.

Το τραύμα άφησε τόσο βαθύ σημάδι που η αθλήτρια νιώθει αποστροφή για τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας της.

«Δούλεψα πολύ με ψυχολόγους πάνω στην ίδια τη λέξη Κίνα. Δεν ξανακοίταξα ποτέ το χρυσό μετάλλιο από το Πεκίνο» παραδέχθηκε.

Η Ολυμπιονίκης σόκαρε με την αποκάλυψη για τον βιασμό

Ο δρόμος της προς την ανάρρωσή της ήταν εξαιρετικά δύσκολος. Αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, πέρασε 14 εβδομάδες σε εντατική θεραπεία.

«Κανείς δεν θέλει να μιλήσει για ψυχική υγεία επειδή όλοι λένε αμέσως: 'Είσαι ψυχικά άρρωστος'. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι πίσω από έναν αθλητή κρύβεται ένας άνθρωπος».

Στις πιο δύσκολες στιγμές, ο σκύλος-οδηγός της τής παρείχε τη μεγαλύτερη υποστήριξη. Η Καρίνα έχει προβλήματα όρασης λόγω της νόσου του Στάργκαρντ, μιας προοδευτικής απώλειας όρασης που διαγνώστηκε στην εφηβεία.

«Ευτυχώς, επέζησα από όλα αυτά, κυρίως χάρη στον σκύλο μου, που έφερε ξανά φως στη ζωή μου» πρόσθεσε.

Πρόσφατα πήρε την απόφαση να αλλάξει την υπηκοότητά της και να σταματήσει να αγωνίζεται για την πατρίδα της, την Αυστρία. Αν και δεν συνέδεσε ρητά αυτή την απόφαση με την τραυματική εμπειρία, όταν ρωτήθηκε αν η αλλαγή εθνικής ομάδας ήταν αποτέλεσμα κακής μεταχείρισης, απάντησε λακωνικά: «Είμαι καλά όπως είμαι τώρα».

