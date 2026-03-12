Βίντεο - Καραγιώργης: Αυξήσεις έως 50% στα καύσιμα – Τι λέει για τρόφιμα και ποιοι οι φόβοι για την αγορά

Το θέμα σχολίασε στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση» ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, ο οποίος ανέφερε ότι οι αυξητικές τάσεις ήταν αναμενόμενες. Όπως είπε, «έγινε αυτό που αναμέναμε, υπήρξαν αυξητικές τάσεις από τις 27/2», σημειώνοντας παράλληλα ότι «υπάρχουν αυξομειώσεις καθημερινά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε ορισμένες περιπτώσεις οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων έχουν φτάσει μέχρι και το 50% από τα τέλη Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα. Τόνισε επίσης ότι η Υπηρεσία πραγματοποιεί ελέγχους στα πρατήρια καυσίμων και, εφόσον εντοπιστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας, θα ενημερωθούν τα Υπουργεία Εμπορίου και Οικονομικών ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Όπως εξήγησε, η Κύπρος προμηθεύεται καύσιμα κυρίως από το Ισραήλ και την Ελλάδα, όπου το προηγούμενο διάστημα επικρατούσαν χαμηλότερες τιμές.

Αναφορικά με τα τρόφιμα, ο κ. Καραγιώργης σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν παρατηρούνται ελλείψεις στην αγορά, καθώς εισαγωγείς και επιχειρήσεις διαθέτουν αποθέματα που καλύπτουν περίπου 60 ημέρες.

Ωστόσο, ανέφερε ότι οι θανατώσεις ζώων λόγω αφθώδους πυρετού ενδέχεται να επηρεάσουν την προσφορά βοδινού και αιγοπρόβειου κρέατος, γεγονός που πιθανόν να οδηγήσει σε αυξημένη ζήτηση για πουλερικά. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα στα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να επιδεικνύουν ψυχραιμία, τονίζοντας ότι δεν αναμένονται σοβαρά προβλήματα ούτε στα καύσιμα ούτε στα τρόφιμα, ενώ προέτρεψε τους καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές στην αγορά και να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή στο 1429 εάν διαπιστώσουν ύποπτες πρακτικές.

Δείτε το βίντεο: