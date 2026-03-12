Themasports lifenewscy
Ξεκίνησε η ψηφοφορία των πολιτών μέσω της εφαρμογής AGORA - Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία

 12.03.2026 - 13:57
Η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου ανακοινώνει ότι ξεκίνησε τα μεσάνυχτα της 12ης Μαρτίου η ψηφοφορία των πολιτών για την επιλογή των 56 υποψηφίων Βουλευτών που θα εκπροσωπήσουν το κίνημα στις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές του Μαΐου.

Για πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν άμεσα στην επιλογή των υποψηφίων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας AGORA, εφαρμόζοντας στην πράξη τις αρχές της Άμεσης Δημοκρατίας.

Η διαδικασία της ψηφοφορίας διεξάγεται ως εξής:
• Έναρξη ψηφοφορίας: 12 Μαρτίου, 00:01
• Λήξη ψηφοφορίας: 14 Μαρτίου, 23:59
• Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας: AGORA

Ήδη από τις πρώτες ώρες λειτουργίας της διαδικασίας, η συμμετοχή των πολιτών είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία και επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον της κοινωνίας για έναν νέο τρόπο πολιτικής συμμετοχής, όπου οι ίδιοι οι πολίτες έχουν τον πρώτο λόγο.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής και της διαφάνειας στην πολιτική διαδικασία, δίνοντας στους πολίτες τη δύναμη να επιλέξουν οι ίδιοι τους ανθρώπους που θα διεκδικήσουν την εκπροσώπησή τους στη Βουλή.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η επίσημη ανακήρυξη των 56 υποψηφίων Βουλευτών της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή στις 18:00 στο Saint George Hall στη Λεμεσό, παρουσία πολιτών και εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

