ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καταζητείται η 35χρονη Θεοπίστη για διαρρήξεις και κλοπές - Δείτε φωτογραφία της

 12.03.2026 - 11:31
Καταζητείται η ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, 35 ετών από την επαρχία Λευκωσίας, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις διαρρήξεων κτιρίων και κλοπών, αδικήματα που διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 24/01/2026 – 11/03/2026 στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22802222, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.

 

