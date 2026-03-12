Τροχαίο στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής - Όχημα του ανέκοψε την πορεία - Δείτε σε ποια περιοχή

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το τροχαίο συνέβη στην οδό Αγίων Ομολογητών στο ύψος του Ερυθρού Σταυρού, όταν όχημα ανέκοψε την πορεία μοτοσικλετιστή.

Ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.