Αφθώδης πυρετός: Καθοριστική η αυριανή επίσκεψη του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Ευημερία των Ζώων

Στις συναντήσεις του Όλιβερ Βαρχέλι αναμένεται να συζητηθούν τα αιτήματα της Λευκωσίας για πιθανές διαφοροποιήσεις στην εφαρμογή των πρωτοκόλλων.

Μιλώντας το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο η εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Σωτηρία Γεωργιάδου, ανέφερε ότι βασικός στόχος παραμένει ο περιορισμός της νόσου και η προστασία του υπόλοιπου ζωικού πληθυσμού.

Σε ό,τι αφορά τις θανατώσεις ζώων, η κυρία Γεωργιάδου διευκρίνισε ότι δεν έχουν σταματήσει, αλλά έχει δοθεί προτεραιότητα στα βοοειδή, τα οποία παρουσιάζουν πιο έντονα συμπτώματα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είπε, έχουν θανατωθεί και αιγοπρόβατα, κυρίως όσα βρίσκονταν σε μονάδες με μολυσμένα βοοειδή.

Πηγή: news.rik.cy