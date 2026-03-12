Βίντεο: Τι είναι οι μυστηριώδεις λάμψεις στον ουρανό της Κύπρου; Τι σχέση έχουν με τον πόλεμο



Την εξήγηση έδωσε ο αστροφυσικός Χρύσανθος Φάκας μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», σημειώνοντας ότι τα φαινόμενα αυτά συμβαίνουν συχνά σε υψόμετρα εκατοντάδων χιλιομέτρων, γεγονός που επιτρέπει να γίνονται ορατά από πολύ μεγάλες αποστάσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί παρατηρητές έχουν την εντύπωση ότι οι εκρήξεις συμβαίνουν κοντά τους, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

Ο ίδιος ανέφερε ότι «δεν είναι ευχάριστο» να εξηγεί ένα τέτοιο φαινόμενο, αφού, όπως είπε, αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της χρήσης της επιστήμης σε πολεμικές συγκρούσεις. Όπως πρόσθεσε, «ο πύραυλος είναι ένα επιστημονικό εργαλείο», το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για ειρηνικούς σκοπούς, όπως η εξερεύνηση του διαστήματος, είτε για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Φάκα, η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει οδηγήσει σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται σε υψόμετρα πολύ ψηλά στην ατμόσφαιρα, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «βρισκόμαστε ουσιαστικά σε έναν πόλεμο που διεξάγεται σε μεγάλο βαθμό εκτός της ατμόσφαιρας».

