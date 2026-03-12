Το Ντουμπάι... βαριανασαίνει: «Βουτιά» στις τιμές των πεντάστερων - Με 100 ευρώ ζεις την απόλυτη χλιδή

LIVE: Νέο χτύπημα σε κοντέινερ στα Στενά του Ορμούζ - Ανεβαίνει ξανά η τιμή του πετρελαίου
Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν: Τέρμα τα αντίποινα, αρχίζει ολοκληρωτικός πόλεμος. Το Ιράν διαμηνύει ότι τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχό του. Νωρίτερα, το Reuters μετέδωσε ότι το Ιράν τοποθέτησε 12 νάρκες στα Στενά, κάτι που αμφισβήτησε ο Τραμπ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε ψήφισμα των κρατών του Κόλπου κατά του Ιράν. Μαζική επίθεση με 100 ρουκέτες από τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο προς το Ισραήλ, ηχούν σειρήνες στο Μπαχρέιν. Όλες οι εξελίξεις άμεσα και έγκυρα από το ThemaOnline: