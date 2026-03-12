Το Ντουμπάι... βαριανασαίνει: «Βουτιά» στις τιμές των πεντάστερων - Με 100 ευρώ ζεις την απόλυτη χλιδή

Ένα πακέτο μέχρι πρότινος προσιτό μόνο για τους λίγους, μετά τις 12 μέρες πολέμου έχει γκρεμιστεί. Οι βόμβες και οι σειρήνες έχουν κατακρημνίσει τις τιμές των 5αστερων υπερπολυτελών ξενοδοχείων έως και 80%.

Μία διανυκτέρευση μέσα στην χλιδή, κάτω από 5 αστέρια και 3 κλειδιά, αυτήν την στιγμή κοστίζει λίγο πάνω ή λίγο κάτω από 100 ευρώ.

Στο Palazzo Versace, ένα πραγματικό παλάτι ντυμένο με την μέδουσα της υπερπολυτελούς μάρκας, το σπα λαμπυρίζει περισσότερο από τον ουρανό, η πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων βγαλμένη σαν από αραβικό παραμύθι. Κάθε Versace σερβίτσιο του εστιατορίου κοστίζει πάνω από 1.000. Πιάτο 211 ευρώ, μαχαίρι 259 ευρώ, πιρούνι 249, κουτάλι 249.

Από την άλλη, η τιμή δωματίου αυτές τις μέρες χρεώνεται όσο μισό πιρούνι. 127 ευρώ, 79% κάτω από τα 600 που κοστίζει αυτήν την περίοδο.

Η διανυκτέρευση στο υπερπολυτελές Canal Central έχει αυτήν την στιγμή πτώση 66%, ενώ το Πάσχα μπορεί κανείς να το επισκεφθεί μόλις στα 136 ευρώ.

9 λεπτά από το Dubai Mall και 12 λεπτά από το Burj Khalifa, το Creston Suites The Dubai Mall Residences προσφέρει την ευκαιρία στους τουρίστες να το επισκεφθούν μόλις με 85 ευρώ ή να περάσουν το Πάσχα τους με 167 ευρώ.