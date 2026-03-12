Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΠάνω από 11,3 δισ. δολάρια το κόστος της πρώτης εβδομάδας πολέμου για τις ΗΠΑ
ΔΙΕΘΝΗ

Πάνω από 11,3 δισ. δολάρια το κόστος της πρώτης εβδομάδας πολέμου για τις ΗΠΑ

 12.03.2026 - 06:45
Πάνω από 11,3 δισ. δολάρια το κόστος της πρώτης εβδομάδας πολέμου για τις ΗΠΑ

Το κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την πρώτη εβδομάδα των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν ξεπέρασε τα 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ενημέρωση που παρείχε το Πεντάγωνο σε μέλη του Κογκρέσου, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της The New York Times.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: LIVE: «Το Ιράν είναι κοντά στην ήττα», λέει ο Τραμπ - Τεχεράνη και Χεζμπολάχ έπληξαν τουλάχιστον 50 στόχους στο Ισραήλ που απάντησε με βομβαρδισμούς στη Βηρυτό

Κατά τις πληροφορίες της εφημερίδας, η οποία επικαλείται πηγές τις οποίες δεν κατονομάζει, παρούσες στην ενημέρωση της Τρίτης, από τον αριθμό αυτό εξαιρούνται διάφορα κόστη, όπως για παράδειγμα για την προετοιμασία των πληγμάτων, κάτι που αφήνει να εννοηθεί ότι το πραγματικό κόστος είναι πολύ υψηλότερο.

Αξιωματικοί των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων είχαν εξάλλου πει σε μέλη της αμερικανικής εθνικής αντιπροσωπείας πως μόνο τις πρώτες δυο ημέρες του πολέμου χρησιμοποιήθηκαν όπλα ή πυρομαχικά αξίας 5,6 δισεκ. δολαρίων, ποσό πολύ πιο υψηλό από ό,τι είχε αναφερθεί ως τώρα, κατά δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο - Σκηνές πανικού στη Λάρνακα: Φωτιά σε διαμέρισμα – Έτρεχαν να βγουν έξω οι ένοικοι
Χριστοδουλίδης: «Η ΕΕ στο πλευρό μας.. η Κυπριακή Δημοκρατία θα σταθεί δίπλα στους κτηνοτρόφους» - Τι απαντά για τις δηλώσεις της Αννίτας
Μήνυμα προς την ΕΕ από Έρχιουρμαν: Το έργο GSI μπορεί να περιπλέξει το Κυπριακό
Κύπρος σε ετοιμότητα: Αναβαθμίζονται όλα τα καταφύγια – Το SafeCY γίνεται το νέο όπλο πολιτικής προστασίας
Λετυμπιώτης: «Η ζωή στην Κύπρο είναι κανονική – Αποκαθιστούμε την αλήθεια για τον τουρισμό»
Eurostat: Στην Κύπρο το υψηλότερο ποσοστό πολιτών που δεν χρησιμοποιούν δημόσιες συγκοινωνίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καθησυχάζουν οι υπεραγορές: Γεμάτα τα ράφια – Τι αποθέματα υπάρχουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

 12.03.2026 - 06:41
Επόμενο άρθρο

Μύθοι και αλήθειες: Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τον μεταβολισμό

 12.03.2026 - 06:50
LIVE: «Το Ιράν είναι κοντά στην ήττα», λέει ο Τραμπ - Τεχεράνη και Χεζμπολάχ έπληξαν τουλάχιστον 50 στόχους στο Ισραήλ που απάντησε με βομβαρδισμούς στη Βηρυτό

LIVE: «Το Ιράν είναι κοντά στην ήττα», λέει ο Τραμπ - Τεχεράνη και Χεζμπολάχ έπληξαν τουλάχιστον 50 στόχους στο Ισραήλ που απάντησε με βομβαρδισμούς στη Βηρυτό

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν: Τέρμα τα αντίποινα, αρχίζει ολοκληρωτικός πόλεμος. Το Ιράν διαμηνύει ότι τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχό του. Νωρίτερα, το Reuters μετέδωσε ότι το Ιράν τοποθέτησε 12 νάρκες στα Στενά, κάτι που αμφισβήτησε ο Τραμπ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε ψήφισμα των κρατών του Κόλπου κατά του Ιράν. Μαζική επίθεση με 100 ρουκέτες από τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο προς το Ισραήλ, ηχούν σειρήνες στο Μπαχρέιν. Όλες οι εξελίξεις άμεσα και έγκυρα από το ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: «Το Ιράν είναι κοντά στην ήττα», λέει ο Τραμπ - Τεχεράνη και Χεζμπολάχ έπληξαν τουλάχιστον 50 στόχους στο Ισραήλ που απάντησε με βομβαρδισμούς στη Βηρυτό

LIVE: «Το Ιράν είναι κοντά στην ήττα», λέει ο Τραμπ - Τεχεράνη και Χεζμπολάχ έπληξαν τουλάχιστον 50 στόχους στο Ισραήλ που απάντησε με βομβαρδισμούς στη Βηρυτό

  •  12.03.2026 - 06:23
Συναγερμός για τον Τουρισμό εν μέσω πολέμου στην περιοχή – Αντεπίθεση από Προεδρικό και βιομηχανία- «Η χώρα μας είναι ασφαλής»

Συναγερμός για τον Τουρισμό εν μέσω πολέμου στην περιοχή – Αντεπίθεση από Προεδρικό και βιομηχανία- «Η χώρα μας είναι ασφαλής»

  •  12.03.2026 - 06:34
Αυξήσεις σε τρόφιμα, ρεύμα, τουρισμό και...επιτόκια – «Αλυσιδωτές επιπτώσεις από τη Μέση Ανατολή» - Πότε θα γίνουν αισθητές

Αυξήσεις σε τρόφιμα, ρεύμα, τουρισμό και...επιτόκια – «Αλυσιδωτές επιπτώσεις από τη Μέση Ανατολή» - Πότε θα γίνουν αισθητές

  •  12.03.2026 - 06:39
Καθησυχάζουν οι υπεραγορές: Γεμάτα τα ράφια – Τι αποθέματα υπάρχουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Καθησυχάζουν οι υπεραγορές: Γεμάτα τα ράφια – Τι αποθέματα υπάρχουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

  •  12.03.2026 - 06:41
Καιρός: Μία κάτω, μία πάνω η θερμοκρασία - Αυξάνεται η σκόνη - Μην πλύνετε ακόμη το αυτοκίνητο, έρχονται βροχές

Καιρός: Μία κάτω, μία πάνω η θερμοκρασία - Αυξάνεται η σκόνη - Μην πλύνετε ακόμη το αυτοκίνητο, έρχονται βροχές

  •  12.03.2026 - 06:16
Πάνω από 11,3 δισ. δολάρια το κόστος της πρώτης εβδομάδας πολέμου για τις ΗΠΑ

Πάνω από 11,3 δισ. δολάρια το κόστος της πρώτης εβδομάδας πολέμου για τις ΗΠΑ

  •  12.03.2026 - 06:45
Μύθοι και αλήθειες: Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τον μεταβολισμό

Μύθοι και αλήθειες: Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τον μεταβολισμό

  •  12.03.2026 - 06:50
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου - Έχουν και Άγιο πέρα από γνωστή μεγάλη γιορτή

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου - Έχουν και Άγιο πέρα από γνωστή μεγάλη γιορτή

  •  12.03.2026 - 06:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα