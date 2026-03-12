Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Άφαντη παραμένει η 17χρονη Θέμις - Χαμένα τα ίχνη της εδώ και δύο μέρες - Δείτε φωτογραφία

 12.03.2026 - 10:41
Η ΘΕΜΙΣ ΡΟΜΙΝΑ ΝΕΝΤΕΛΚΟΥ ΛΟΥΚΑ, 17 ετών, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της στη Λευκωσία, από τις 11/03/2026.

Η 17χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.70μ. περίπου, λεπτής σωματικής διάπλασης και κατά την αναχώρηση της φορούσε μαύρο φούτερ και μαύρο κολάν.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222, ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

