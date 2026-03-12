Άφαντη παραμένει η 17χρονη Θέμις - Χαμένα τα ίχνη της εδώ και δύο μέρες - Δείτε φωτογραφία

Η 17χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.70μ. περίπου, λεπτής σωματικής διάπλασης και κατά την αναχώρηση της φορούσε μαύρο φούτερ και μαύρο κολάν.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222, ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.