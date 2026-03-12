Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΑυτοκίνητο: Αυτοί είναι οι πιο ευαίσθητοι κινητήρες - Γιατί βγάζουν τις περισσότερες βλάβες
LIKE ONLINE

Αυτοκίνητο: Αυτοί είναι οι πιο ευαίσθητοι κινητήρες - Γιατί βγάζουν τις περισσότερες βλάβες

 12.03.2026 - 09:55
Αυτοκίνητο: Αυτοί είναι οι πιο ευαίσθητοι κινητήρες - Γιατί βγάζουν τις περισσότερες βλάβες

Αυτά είναι τα οχήματα που θα πρέπει να διπλοσκεφτούν πριν προσπαθήσουν να αποκτήσουν οι οδηγοί, αφού επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες οδήγησης.

Τα τελευταία χρόνια η αυτοκίνηση βρίσκεται σε φάση ριζικών αλλαγών, με την τεχνολογία να εξελίσσεται ταχύτατα και τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς να γίνονται ολοένα και αυστηρότεροι.

Ταυτόχρονα, έντονες αλλαγές σημειώνονται και στην καθημερινότητα και τους ρυθμούς ζωής των οδηγών, αφού η έντονη αστικοποίηση και η συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα έχει μεταβάλλει σημαντικά τις καθημερινές μετακινήσεις, επηρεάζοντας άμεσα και το είδος του αυτοκινήτου που ταιριάζει στην εκάστοτε χρήση.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα στοιχεία που προκύπτουν από συνεργεία και επαγγελματίες του χώρου δείχνουν ότι οι πιο «ευαίσθητοι» κινητήρες σήμερα είναι οι σύγχρονοι πετρελαιοκινητήρες, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται για χρήση μέσα στην πόλη.

Τα diesel μοτέρ έχουν σχεδιαστεί για υψηλή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση και αντοχή σε μεγάλα ταξίδια, με αποτέλεσμα η καθημερινή οδήγηση σε συνθήκες μποτιλιαρίσματος, με συνεχόμενα σταμάτα-ξεκίνα και μικρές αποστάσεις, να δημιουργεί σημαντικές επιβαρύνσεις στα επιμέρους συστήματά τους.

Οι σύγχρονες προδιαγραφές ρύπων έχουν οδηγήσει στην ενσωμάτωση πολύπλοκων συστημάτων αντιρρύπανσης, τα οποία λειτουργούν ιδανικά μόνο όταν ο κινητήρας φτάνει και διατηρείται σε σωστές θερμοκρασίες λειτουργίας, κάτι που σε αστικές διαδρομές συμβαίνει σπάνια.

Ως αποτέλεσμα, εξαρτήματα όπως η βαλβίδα ανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR), το φίλτρο μικροσωματιδίων (DPF) και το σύστημα ψεκασμού υγρού AdBlue επιβαρύνονται περισσότερο και εμφανίζουν συχνότερες βλάβες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το φίλτρο DPF, το οποίο χρειάζεται τακτική «αναγέννηση» για να καθαρίζεται από τα σωματίδια αιθάλης.Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται αποτελεσματικά κυρίως σε ταξίδια με σταθερή ταχύτητα, όπως στον αυτοκινητόδρομο. Όταν το όχημα κινείται αποκλειστικά στην πόλη, η αναγέννηση δεν ολοκληρώνεται σωστά, με αποτέλεσμα το φίλτρο να φράζει και να απαιτείται καθαρισμός ή ακόμη και αντικατάσταση.

Αντίστοιχα, η βαλβίδα ανακύκλωσης καυσαερίων (EGR) συσσωρεύει επικαθίσεις λόγω των ακανόνιστων κύκλων λειτουργίας, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει και τα ηλεκτρονικά συστήματα που τη διαχειρίζονται.

Φυσικά, τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι οι πετρελαιοκινητήρες είναι προβληματικοί από τη φύση τους. Αντιθέτως, παραμένουν εξαιρετικά αποδοτικοί και οικονομικοί για όσους διανύουν πολλά χιλιόμετρα, κινούνται συχνά σε αυτοκίνητοδρομο ή ρυμουλκούν φορτία. Ωστόσο, για καθαρά αστική χρήση, οι ιδιαιτερότητές τους απαιτούν προσεκτική σκέψη πριν την αγορά.

Και αυτό γιατί σε περιβάλλον πόλης, λύσεις όπως τα υβριδικά συστήματα ή τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα ανταποκρίνονται καλύτερα στις συχνές εκκινήσεις και στις μικρές αποστάσεις, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο δαπανηρών επισκευών.

Πηγή: carandmotor.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρχονται αλλαγές για τους ΣΥΟΠ: Στα 57 έτη το όριο υπηρεσίας - Αυξήσεις σε επιδόματα και δυνατότητα μετάβασης σε ΣΥΠ
Κάιλι Τζένερ: Ανεβάζει το θερμόμετρο - Τόπλες σε άκρως αισθησιακή φωτογράφιση - «Θέλω να κάνω και άλλα παιδιά»
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Ανδρέας Νικολάου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο: Δύο πρόσωπα στο νοσοκομείο – Επέμβαση Πυροσβεστικής για διάσωση
OnlyFans: Εργαζόμενη με 2 δολάρια την ώρα πίσω από ακριβοπληρωμένο μοντέλο - «Είναι σπαρακτικό»
Αυξήσεις σε τρόφιμα, ρεύμα, τουρισμό και...επιτόκια – «Αλυσιδωτές επιπτώσεις από τη Μέση Ανατολή» - Πότε θα γίνουν αισθητές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Οι φωτογραφίες με ολόσωμο μαγιό από το ταξίδι της στις Μαλδίβες

 12.03.2026 - 09:37
Επόμενο άρθρο

MasterChef: Η ανακοίνωση των κριτών αιφνιδίασε τους διαγωνιζόμενους - «Είχαμε κάνει σενάρια στο μυαλό μας»

 12.03.2026 - 10:01
LIVE: Νέο χτύπημα σε κοντέινερ στα Στενά του Ορμούζ - Ανεβαίνει ξανά η τιμή του πετρελαίου

LIVE: Νέο χτύπημα σε κοντέινερ στα Στενά του Ορμούζ - Ανεβαίνει ξανά η τιμή του πετρελαίου

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν: Τέρμα τα αντίποινα, αρχίζει ολοκληρωτικός πόλεμος. Το Ιράν διαμηνύει ότι τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχό του. Νωρίτερα, το Reuters μετέδωσε ότι το Ιράν τοποθέτησε 12 νάρκες στα Στενά, κάτι που αμφισβήτησε ο Τραμπ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε ψήφισμα των κρατών του Κόλπου κατά του Ιράν. Μαζική επίθεση με 100 ρουκέτες από τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο προς το Ισραήλ, ηχούν σειρήνες στο Μπαχρέιν. Όλες οι εξελίξεις άμεσα και έγκυρα από το ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Νέο χτύπημα σε κοντέινερ στα Στενά του Ορμούζ - Ανεβαίνει ξανά η τιμή του πετρελαίου

LIVE: Νέο χτύπημα σε κοντέινερ στα Στενά του Ορμούζ - Ανεβαίνει ξανά η τιμή του πετρελαίου

  •  12.03.2026 - 06:23
Συναγερμός για τον Τουρισμό εν μέσω πολέμου στην περιοχή – Αντεπίθεση από Προεδρικό και βιομηχανία- «Η χώρα μας είναι ασφαλής»

Συναγερμός για τον Τουρισμό εν μέσω πολέμου στην περιοχή – Αντεπίθεση από Προεδρικό και βιομηχανία- «Η χώρα μας είναι ασφαλής»

  •  12.03.2026 - 06:34
Έκθεση-κόλαφος από την Ελεγκτική: Χιλιάδες ανέλεγκτες οικονομικές καταστάσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα - Στο «μικροσκόπιο» Δήμοι και Κοινότητες

Έκθεση-κόλαφος από την Ελεγκτική: Χιλιάδες ανέλεγκτες οικονομικές καταστάσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα - Στο «μικροσκόπιο» Δήμοι και Κοινότητες

  •  12.03.2026 - 08:59
Έρχονται αλλαγές για τους ΣΥΟΠ: Στα 57 έτη το όριο υπηρεσίας - Αυξήσεις σε επιδόματα και δυνατότητα μετάβασης σε ΣΥΠ

Έρχονται αλλαγές για τους ΣΥΟΠ: Στα 57 έτη το όριο υπηρεσίας - Αυξήσεις σε επιδόματα και δυνατότητα μετάβασης σε ΣΥΠ

  •  12.03.2026 - 08:55
Αιφνιδιαστική επίθεση: Άγνωστος ψέκασε σπρέι στο πρόσωπο υπαλλήλου φωτοεπισήμανσης - Του «έσπασαν» το όχημα

Αιφνιδιαστική επίθεση: Άγνωστος ψέκασε σπρέι στο πρόσωπο υπαλλήλου φωτοεπισήμανσης - Του «έσπασαν» το όχημα

  •  12.03.2026 - 09:07
Τροχαίο στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής - Όχημα του ανέκοψε την πορεία - Δείτε σε ποια περιοχή

Τροχαίο στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής - Όχημα του ανέκοψε την πορεία - Δείτε σε ποια περιοχή

  •  12.03.2026 - 09:30
Βίντεο: Τι είναι οι μυστηριώδεις λάμψεις στον ουρανό της Κύπρου; Τι σχέση έχουν με τον πόλεμο

Βίντεο: Τι είναι οι μυστηριώδεις λάμψεις στον ουρανό της Κύπρου; Τι σχέση έχουν με τον πόλεμο

  •  12.03.2026 - 09:04
Αγαπημένο στέκι στο χωριό αλλάζει style και γίνεται μποέμ steak house κάθε Τετάρτη – Ζωντανή μουσική και καλό φαγητό - Μην το χάσετε

Αγαπημένο στέκι στο χωριό αλλάζει style και γίνεται μποέμ steak house κάθε Τετάρτη – Ζωντανή μουσική και καλό φαγητό - Μην το χάσετε

  •  12.03.2026 - 08:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα