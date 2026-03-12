Αυτοκίνητο: Αυτοί είναι οι πιο ευαίσθητοι κινητήρες - Γιατί βγάζουν τις περισσότερες βλάβες

Τα τελευταία χρόνια η αυτοκίνηση βρίσκεται σε φάση ριζικών αλλαγών, με την τεχνολογία να εξελίσσεται ταχύτατα και τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς να γίνονται ολοένα και αυστηρότεροι.

Ταυτόχρονα, έντονες αλλαγές σημειώνονται και στην καθημερινότητα και τους ρυθμούς ζωής των οδηγών, αφού η έντονη αστικοποίηση και η συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα έχει μεταβάλλει σημαντικά τις καθημερινές μετακινήσεις, επηρεάζοντας άμεσα και το είδος του αυτοκινήτου που ταιριάζει στην εκάστοτε χρήση.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα στοιχεία που προκύπτουν από συνεργεία και επαγγελματίες του χώρου δείχνουν ότι οι πιο «ευαίσθητοι» κινητήρες σήμερα είναι οι σύγχρονοι πετρελαιοκινητήρες, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται για χρήση μέσα στην πόλη.

Τα diesel μοτέρ έχουν σχεδιαστεί για υψηλή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση και αντοχή σε μεγάλα ταξίδια, με αποτέλεσμα η καθημερινή οδήγηση σε συνθήκες μποτιλιαρίσματος, με συνεχόμενα σταμάτα-ξεκίνα και μικρές αποστάσεις, να δημιουργεί σημαντικές επιβαρύνσεις στα επιμέρους συστήματά τους.

Οι σύγχρονες προδιαγραφές ρύπων έχουν οδηγήσει στην ενσωμάτωση πολύπλοκων συστημάτων αντιρρύπανσης, τα οποία λειτουργούν ιδανικά μόνο όταν ο κινητήρας φτάνει και διατηρείται σε σωστές θερμοκρασίες λειτουργίας, κάτι που σε αστικές διαδρομές συμβαίνει σπάνια.

Ως αποτέλεσμα, εξαρτήματα όπως η βαλβίδα ανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR), το φίλτρο μικροσωματιδίων (DPF) και το σύστημα ψεκασμού υγρού AdBlue επιβαρύνονται περισσότερο και εμφανίζουν συχνότερες βλάβες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το φίλτρο DPF, το οποίο χρειάζεται τακτική «αναγέννηση» για να καθαρίζεται από τα σωματίδια αιθάλης.Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται αποτελεσματικά κυρίως σε ταξίδια με σταθερή ταχύτητα, όπως στον αυτοκινητόδρομο. Όταν το όχημα κινείται αποκλειστικά στην πόλη, η αναγέννηση δεν ολοκληρώνεται σωστά, με αποτέλεσμα το φίλτρο να φράζει και να απαιτείται καθαρισμός ή ακόμη και αντικατάσταση.

Αντίστοιχα, η βαλβίδα ανακύκλωσης καυσαερίων (EGR) συσσωρεύει επικαθίσεις λόγω των ακανόνιστων κύκλων λειτουργίας, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει και τα ηλεκτρονικά συστήματα που τη διαχειρίζονται.

Φυσικά, τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι οι πετρελαιοκινητήρες είναι προβληματικοί από τη φύση τους. Αντιθέτως, παραμένουν εξαιρετικά αποδοτικοί και οικονομικοί για όσους διανύουν πολλά χιλιόμετρα, κινούνται συχνά σε αυτοκίνητοδρομο ή ρυμουλκούν φορτία. Ωστόσο, για καθαρά αστική χρήση, οι ιδιαιτερότητές τους απαιτούν προσεκτική σκέψη πριν την αγορά.

Και αυτό γιατί σε περιβάλλον πόλης, λύσεις όπως τα υβριδικά συστήματα ή τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα ανταποκρίνονται καλύτερα στις συχνές εκκινήσεις και στις μικρές αποστάσεις, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο δαπανηρών επισκευών.

Πηγή: carandmotor.gr