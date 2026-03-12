Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έπεσε θύμα διπλής απάτης πολίτης στη Λεμεσό - Πώς κατάφεραν να του πάρουν πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ

 12.03.2026 - 19:04
Έπεσε θύμα διπλής απάτης πολίτης στη Λεμεσό - Πώς κατάφεραν να του πάρουν πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ

Θύμα διαδικτυακής απάτης, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, κατήγγειλε ότι έπεσε 76χρονος, στη Λεμεσό, καθώς άγνωστοι φέρεται ότι τον έπεισαν πως θα του επέστρεφαν περί τις 56 χιλιάδες ευρώ που απώλεσε από διαδικτυακή απάτη και τελικά κατάφεραν να αποσπάσουν άλλες 48 χιλιάδες ευρώ.

Ο παραπονούμενος κατήγγειλε στο ΤΑΕ Λεμεσου, σήμερα Πέμπτη, ότι στις αρχές Φεβρουαρίου, άγνωστα πρόσωπα επικοινώνησαν τηλεφωνικώς μαζί του, ισχυριζόμενα ότι είναι δικηγόροι και ότι είχαν εντοπίσει τις 56 χιλιαδες ευρώ που απώλεσε, σε  προηγούμενη απάτη, τον περασμένο Μάιο, διαβεβαιώνοντάς τον ότι μπορούσαν να μεριμνήσουν για την επιστροφή τους.

Οι δράστες έπεισαν τον παραπονούμενο να τους παραχωρήσει πρόσβαση στον τραπεζικό του λογαριασμό, μέσω εφαρμογής απομακρυσμένης πρόσβασης, με την πρόφαση ότι θα προχωρούσαν στη διαδικασία επιστροφής των χρημάτων του.

Στη συνέχεια, αντί να πραγματοποιήσουν την υποσχεθείσα μεταφορά, άρχισαν να ζητούν από τον παραπονούμενο την καταβολή χρηματικών ποσών, προφασιζόμενοι διάφορα έξοδα, όπως πληρωμή φόρων και άλλων χρεώσεων.

Ο παραπονούμενος, θεωρώντας εύλογες τις εξηγήσεις που του δόθηκαν, προέβη στην εξουσιοδότηση πληρωμών που καταχωρούσαν οι ίδιοι στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων, πραγματοποιήθηκαν συνολικά πέντε εξερχόμενα τραπεζικά εμβάσματα από τον λογαριασμό του, προς τραπεζικά ιδρύματα στο εξωτερικό, για το συνολικό πόσο των 48 χιλιαδων ευρώ.

Όταν οι δράστες συνέχισαν να ζητούν επιπρόσθετα χρηματικά ποσά, ο παραπονούμενος αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη και προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

