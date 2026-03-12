Themasports lifenewscy
Απόπειρα φόνου στην Τερσεφάνου: Ενώπιον Δικαστηρίου ο 33χρονος - Στις 20/3 απαντά στις κατηγορίες
Απόπειρα φόνου στην Τερσεφάνου: Ενώπιον Δικαστηρίου ο 33χρονος - Στις 20/3 απαντά στις κατηγορίες

 12.03.2026 - 14:07
Απόπειρα φόνου στην Τερσεφάνου: Ενώπιον Δικαστηρίου ο 33χρονος - Στις 20/3 απαντά στις κατηγορίες

Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας άρχισε σήμερα, Πέμπτη η δίκη άνδρα ηλικίας 33 ετών, ο οποίος κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει με μπαλτά 40χρονο στις 18 Ιανουαρίου στην Τερσεφάνου.

Σήμερα ήταν προγραμματισμένο να απαγγελθούν στον 33χρονο οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει και αφορούν απόπειρα φόνου, πράξεις που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, τραυματισμό, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, μαχαιροφορία, διάρρηξη κατοικίας, κοινή επίθεση, απειλή, παρενόχληση και άσκηση ψυχικής βλάβης.

Ωστόσο οι συνήγοροι υπεράσπισης του ζήτησαν άλλη ημερομηνία για να δοθεί η απάντηση του 33χρονου και το Κακουργιοδικείο όρισε ως νέα ημέρα την Παρασκευή 20 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, γύρω στις 7.15 το πρωί της 18ης Ιανουαρίου από γυναίκα ηλικίας 46 ετών, κάτοικο Λάρνακας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, λίγα λεπτά προηγουμένως, ενώ η 46χρονη βρισκόταν στο διαμέρισμά της με τον 40χρονο, εισήλθε από την μπαλκονόπορτα ο 33χρονος, ο οποίος επιτέθηκε και κτύπησε τον άνδρα.

Στη συνέχεια ο 33χρονος φέρεται να μετέβη στην κουζίνα του διαμερίσματος, όπου εφοδιάστηκε με μπαλτά, με τον οποίο επιτέθηκε και τραυμάτισε τον 40χρονο σε διάφορα μέρη του σώματός του.

Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ο 33χρονος επιτέθηκε και στην 46χρονη, εκφράζοντας απειλές για τη ζωή της, ωστόσο αυτή κατάφερε να ξεφύγει ενώ καταδιωκόταν από τον φερόμενο δράστη.

Η γυναίκα κατάφερε να φτάσει στο χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας, όπου εντοπίστηκε από μέλη της Αστυνομίας που μετέβησαν στη σκηνή, ενώ ο 33χρονος τράπηκε σε φυγή.

Ο 40χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για νοσηλεία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

 

