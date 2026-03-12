Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Επίσημη ενημέρωση από Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τερματισμό του ΚΕΠ - «Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη»

Σε δηλώσεις του σήμερα στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο της Ενημέρωσης του προς τα ΜΜΕ, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε χθες επίσημα την Κυπριακή Δημοκρατία για την απόφασή της να τερματίσει οριστικά τη διαδικασία επί παραβάσει που αφορούσε το πρώην Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη χώρα μας, η οποία επιβεβαιώνει έμπρακτα ότι οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί και οι πολιτικές που εφαρμόζονται κινούνται στη σωστή κατεύθυνση.

Η απόφαση αυτή συνιστά σαφή αναγνώριση των ενεργειών που ανέλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που είχαν ανακύψει, μέσα από συντονισμένες πρωτοβουλίες της Πολιτείας και σε στενή συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Καθοριστικό βήμα σε αυτή την πορεία αποτέλεσε και η απόφαση της Κυβέρνησης τον περασμένο Οκτώβριο να προχωρήσει στην οριστική και δια νόμου κατάργηση της δυνατότητας παραχώρησης κυπριακής υπηκοότητας σε επενδυτές και επιχειρηματίες, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, στη βάση του πρώην Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα είχε ήδη τερματιστεί από την 1η Νοεμβρίου 2020, ενώ πλέον δεν διαθέτει οποιοδήποτε νομοθετικό έρεισμα για επαναφορά του στο μέλλον, ενισχύοντας περαιτέρω τη θεσμική θωράκιση της χώρας.

Παράλληλα, μέσα από τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις ενισχύεται η διαφάνεια και η λογοδοσία, καθώς θεσμοθετήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης -γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σε περιπτώσεις αποστέρησης υπηκοότητας, ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη ενημέρωση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και να αποτρέπεται η χρήση ή αποδοχή μη ισχυόντων εγγράφων.

Την ίδια ώρα, η Κυβέρνηση προχώρησε με συνέπεια και αποφασιστικότητα στη διαδικασία ελέγχου και αποστέρησης υπηκοότητας όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Συγκεκριμένα, για την περίοδο Μαρτίου 2023 μέχρι σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε 39 αποφάσεις που αφορούν συνολικά 147 πρόσωπα, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα θα εξετάσει την αποστέρηση επιπλέον προσώπων στο πλαίσιο των διαδικασιών που ακολουθούνται.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των ενεργειών της Πολιτείας για ενίσχυση της θεσμικής αξιοπιστίας της χώρας και επιβεβαιώνει ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση, οι θεσμοί μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά, αλλά και με πολύ θετικά αποτελέσματα.

Η Κυπριακή Δημοκρατία εφαρμόζει αυστηρά το ευρωπαϊκό κεκτημένο και στοχεύει την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας μας».