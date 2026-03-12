Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αναστάτωση στη Λεμεσό: Έπεσαν πυροβολισμοί σε καφετέρια - Οι πρώτες πληροφορίες

 12.03.2026 - 14:20
Αναστάτωση στη Λεμεσό: Έπεσαν πυροβολισμοί σε καφετέρια - Οι πρώτες πληροφορίες

Χθες βράδυ, λήφθηκε πληροφορία στο ΤΑΕ Λεμεσού, για οπές από σφαίρες πυροβόλου όπλου σε καφετέρια στην Λεμεσό.

Η σκηνή τέθηκε υπό φρούρηση και από περαιτέρω εξετάσεις που διενεργήθηκαν σήμερα, διαπιστώθηκαν δύο οπές σε παράθυρα της καφετέριας, οι οποίες προκλήθηκαν από ρίψη πυροβόλου όπλου.

Με το πέρας των εξετάσεων, η σκηνή αποδεσμεύτηκε.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

