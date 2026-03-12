Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΈνα βήμα πριν το ΓεΣΥ οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι – Στη Βουλή η πρόταση νόμου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένα βήμα πριν το ΓεΣΥ οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι – Στη Βουλή η πρόταση νόμου

 12.03.2026 - 15:37
Ένα βήμα πριν το ΓεΣΥ οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι – Στη Βουλή η πρόταση νόμου

Την προώθηση πρότασης νόμου για την ένταξη των συμβουλευτικών ψυχολόγων στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσαν, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πάζαρος και ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, μετά τo πέρας της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, την Πέμπτη.

Η πρόταση νόμου, που συζητήθηκε επί της αρχής στην Επιτροπή Υγείας, αφορά την τροποποίηση της νομοθεσίας του ΓεΣΥ, ώστε οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι να συμπεριληφθούν στην κατηγορία των «άλλων επαγγελματιών υγείας» στο σύστημα, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίασης, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πάζαρος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) δηλώνει πρόθυμος να καταθέσει πρόταση στο Διοικητικό του Συμβούλιο για ένταξη της συμβουλευτικής ψυχολογίας, ως ξεχωριστής επαγγελματικής ομάδας στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ).

Σύμφωνα με τον κ. Πάζαρο, οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι αναμένεται αρχικά να παρέχουν υπηρεσίες για συγκεκριμένες καταστάσεις υγείας, μέσα από ένα περιορισμένο πακέτο υπηρεσιών, το οποίο θα μπορεί να διευρύνεται σταδιακά, ανάλογα με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού.

Όπως σημείωσε, η συμβουλευτική ψυχολογία μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς την κλινική ψυχολογία, διαχειριζόμενη περιστατικά που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της κλινικής πρακτικής. Με τον τρόπο αυτό, πρόσθεσε, αποσυμφορίζεται το σύστημα υγείας, μειώνεται ο χρόνος αναμονής για τους ασθενείς και επιτυγχάνεται καλύτερη κατανομή των περιστατικών μεταξύ των επαγγελματιών υγείας.

«Παράλληλα, η συμβουλευτική ψυχολογία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη, στην έγκαιρη παρέμβαση και στη διαχείριση ψυχοκοινωνικών δυσκολιών, αλλά και ασθενών που αντιμετωπίζουν χρόνιες ή δύσκολες νόσους», πρόσθεσε.

Όπως δήλωσε ο κ. Πάζαρος, «στο ΔΗΣΥ στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει το σύστημα υγείας και επενδύει ουσιαστικά στην ψυχική υγεία των πολιτών. Η ψυχική υγεία αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της συνολικής υγείας και ευημερίας της κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό, η πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης, πρέπει να είναι καθολική, άμεση και ποιοτική».

Συμπλήρωσε ακόμη, ότι «η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των ειδικοτήτων στο χώρο της υγείας, καθώς και η διασφάλιση της πρόσβασης όλων των πολιτών στην κατάλληλη μορφή υποστήριξης, αποτελούν βασική προϋπόθεση για ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και κοινωνικά δίκαιο σύστημα υγείας».

Σε δηλώσεις προέβη και ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχει «τεράστια αναγκαιότητα» για ένταξη των συμβουλευτικών ψυχολόγων στο ΓεΣΥ, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για υπηρεσία που «απαιτεί» η κοινωνία. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θετική ανταπόκριση του ΟΑΥ, ο οποίος, όπως είπε, έχει ήδη πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις των ψυχολόγων.

Όπως εξήγησε ο κ. Τρυφωνίδης, οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι αποτελούν ξεχωριστή επαγγελματική ομάδα, με δικές της πράξεις και ρόλο στο σύστημα, σημειώνοντας ότι η κατανομή των υπηρεσιών μεταξύ κλινικών και συμβουλευτικών ψυχολόγων θα καθοριστεί από τον ΟΑΥ, με υπηρεσιακή εισήγηση και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Παράλληλα, σημείωσε τη θετική στάση του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου, του Παγκύπριου Συλλόγου Ψυχολόγων (ΠΑΣΥΨΥ), της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), καθώς και του Υπουργείου Υγείας.

Πρόσθεσε επίσης, ότι «στόχος είναι οι πολίτες να μπορούν να απευθύνονται στους συμβουλευτικούς ψυχολόγους που θα είναι στο ΓεΣΥ, χωρίς να επιβαρύνονται επιπρόσθετα, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή».

«Η πρόταση νόμου θα προωθηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής τις επόμενες ημέρες, ούτως ώστε οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι να ενταχθούν στο ΓΕΣΥ με συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις, οι οποίες στην πορεία θα αυξάνονται αναλόγως των διαβουλεύσεων που θα υπάρχουν», συμπλήρωσε ο κ. Τρυφωνίδης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρχονται αλλαγές για τους ΣΥΟΠ: Στα 57 έτη το όριο υπηρεσίας - Αυξήσεις σε επιδόματα και δυνατότητα μετάβασης σε ΣΥΠ
Κάιλι Τζένερ: Ανεβάζει το θερμόμετρο - Τόπλες σε άκρως αισθησιακή φωτογράφιση - «Θέλω να κάνω και άλλα παιδιά»
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Ανδρέας Νικολάου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο: Δύο πρόσωπα στο νοσοκομείο – Επέμβαση Πυροσβεστικής για διάσωση
OnlyFans: Εργαζόμενη με 2 δολάρια την ώρα πίσω από ακριβοπληρωμένο μοντέλο - «Είναι σπαρακτικό»
Αυξήσεις σε τρόφιμα, ρεύμα, τουρισμό και...επιτόκια – «Αλυσιδωτές επιπτώσεις από τη Μέση Ανατολή» - Πότε θα γίνουν αισθητές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Από πίτσες μέχρι σοκολατένια αγαλματίδια με χρυσόσκονη - Τι τρώνε οι σταρ τη βραδιά των Όσκαρ

 12.03.2026 - 15:36
Επόμενο άρθρο

Δικαστική ήττα για τον Κάνιε Γουέστ: Θα καταβάλει 140.000 δολάρια για την υπόθεση της έπαυλης στο Μαλιμπού

 12.03.2026 - 15:55
LIVE: Απειλεί ο Λαριτζανί: Αν οι ΗΠΑ κόψουν το ρεύμα στο Ιράν σε μια ώρα, θα το κόψουμε σε όλη τη Μέση Ανατολή σε μισή

LIVE: Απειλεί ο Λαριτζανί: Αν οι ΗΠΑ κόψουν το ρεύμα στο Ιράν σε μια ώρα, θα το κόψουμε σε όλη τη Μέση Ανατολή σε μισή

Δεκατρείς ημέρες μετά το ξέσπασμα της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή, η ένταση παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθώς καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε κινήσεις αποκλιμάκωσης.Την ίδια ώρα, δύο μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 Fighting Falcon απογειώθηκαν από την Αεροπορική Βάση Ανδρέας Παπανδρέου στο πλαίσιο προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Όλες οι εξελίξεις άμεσα και έγκυρα από το ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Απειλεί ο Λαριτζανί: Αν οι ΗΠΑ κόψουν το ρεύμα στο Ιράν σε μια ώρα, θα το κόψουμε σε όλη τη Μέση Ανατολή σε μισή

LIVE: Απειλεί ο Λαριτζανί: Αν οι ΗΠΑ κόψουν το ρεύμα στο Ιράν σε μια ώρα, θα το κόψουμε σε όλη τη Μέση Ανατολή σε μισή

  •  12.03.2026 - 06:23
Κυπριακό: «Κλείδωσε» η συνάντηση ΠτΔ με Γκουτέρες - «Δεδομένη η ετοιμότητα της ΚΔ για επανέναρξη των συνομιλιών»

Κυπριακό: «Κλείδωσε» η συνάντηση ΠτΔ με Γκουτέρες - «Δεδομένη η ετοιμότητα της ΚΔ για επανέναρξη των συνομιλιών»

  •  12.03.2026 - 11:55
Αννίτα Δημητρίου: «Κάναμε αρκετή υπομονή» - Δεν υπάρχει σενάριο για συμμετοχή στην Κυβέρνηση

Αννίτα Δημητρίου: «Κάναμε αρκετή υπομονή» - Δεν υπάρχει σενάριο για συμμετοχή στην Κυβέρνηση

  •  12.03.2026 - 14:59
ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ: Σκληρό πολιτικό μπρα ντε φερ: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ σε απόλυτη ισορροπία - Στο νήμα η πρωτιά

ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ: Σκληρό πολιτικό μπρα ντε φερ: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ σε απόλυτη ισορροπία - Στο νήμα η πρωτιά

  •  12.03.2026 - 11:10
Αναστάτωση στη Λεμεσό: Έπεσαν πυροβολισμοί σε καφετέρια - Οι πρώτες πληροφορίες

Αναστάτωση στη Λεμεσό: Έπεσαν πυροβολισμοί σε καφετέρια - Οι πρώτες πληροφορίες

  •  12.03.2026 - 14:20
Βίντεο - Καραγιώργης: Αυξήσεις έως 50% στα καύσιμα – Τι λέει για τρόφιμα και ποιοι οι φόβοι για την αγορά

Βίντεο - Καραγιώργης: Αυξήσεις έως 50% στα καύσιμα – Τι λέει για τρόφιμα και ποιοι οι φόβοι για την αγορά

  •  12.03.2026 - 12:17
Νεκρή γυναίκα στη Λεμεσό: Αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια – Τι κατέδειξε η νεκροτομή

Νεκρή γυναίκα στη Λεμεσό: Αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια – Τι κατέδειξε η νεκροτομή

  •  12.03.2026 - 12:10
Ταξίδια: Αυτή η αεροπορική εταιρεία έβγαλε απίστευτη προσφορά - Πτήσεις από 16,99 μόνο για 48 ώρες – Μην το χάσετε

Ταξίδια: Αυτή η αεροπορική εταιρεία έβγαλε απίστευτη προσφορά - Πτήσεις από 16,99 μόνο για 48 ώρες – Μην το χάσετε

  •  12.03.2026 - 11:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα