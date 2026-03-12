Λαριτζανί: Αν ο Τραμπ κόψει το ρεύμα στο Ιράν σε μια ώρα, θα το κόψουμε σε όλη τη Μέση Ανατολή σε μισή

Themasports lifenewscy
 12.03.2026 - 16:29
Ο Αλί Λαριτζανί, Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, προειδοποίησε ότι εάν ο Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του να κόψει το ηλεκτρικό ρεύμα στο Ιράν «εντός μίας ώρας», τότε το Ιράν θα προκαλέσει διακοπή ρεύματος σε όλες τις χώρες της περιοχής «εντός μισής ώρας».

«Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: "Θα μπορούσα να διακόψω την ηλεκτρική ενέργεια του Ιράν σε μια ώρα, αλλά δεν το έκανα". Ωστόσο, αν το έκανε αυτό, θα χρειαζόταν μόνο μισή ώρα για να προκληθεί πλήρης διακοπή ρεύματος σε ολόκληρη την περιοχή, και το σκοτάδι θα γινόταν μια κατάλληλη ευκαιρία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των Αμερικανών στρατιωτών που διέφυγαν στην περιοχή» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X ο Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.

